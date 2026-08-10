Unión volvió a mostrar su mandíbula de cristal y Central Córdoba lo dejó contra las cuerdas

Unión perdió un partido insólito ante el discretísimo Central Córdoba en el 15 de Abril. Lo ganaba con un tanto de Lucas Menossi (PT 16'), pero el Ferroviario lo dio vuelta con una ráfaga, con tantos de Michael Santos (ST 5') y Facundo Mansilla (ST 8') y lo dejó con las manos vacías.

Unión sufrió un golpe durísimo en el 15 de Abril. El equipo de Leonardo Madelón tenía el partido controlado, ganaba 1-0 y hasta había generado situaciones para ampliar la ventaja, pero en apenas ocho minutos del segundo tiempo pasó de la ilusión al desconcierto: Central Córdoba aprovechó dos errores defensivos, dio vuelta el marcador y dejó al Tatengue con las manos vacías.

La derrota duele todavía más por la forma en que se produjo. Unión volvió a mostrar su fragilidad defensiva y una alarmante falta de reacción cuando recibe un golpe, mientras que en ataque desperdició ocasiones que pudieron haber cambiado la historia. De local, ante su gente, dejó escapar un partido que parecía encaminarse y terminó acumulando apenas cuatro puntos sobre 12 posibles, un comienzo del Clausura que enciende señales de alarma.

El primer tiempo en la Avenida: 1-0 para Unión

Unión jugó un primer tiempo aceptable en donde después de la primera media hora terminó justificando la victoria parcial. El gol del Tate llegó a los 16 minutos luego de una gran acción colectiva que inició Lautaro Vargas, continuó con un toque de espaldas de Cristian Tarragona para una gran asistencia de Julián Palacios, quien dejó a Lucas Menossi con ventaja, y el volante encaró hacia el área para sacar un remate que se terminó desviando en un defensor para establecer el 1 a 0.

UNO Santa Fe / José Busiemi

Hasta ese momento no había pasado nada frente a los arcos, el partido era parejo pero sin acciones de peligro y bastante mal jugado, ya que ninguno de los dos equipos lograba imponer su juego y se terminaban prestando la pelota.

Y en la primera jugada en la que Unión aceleró abrió el marcador con Menossi que supo leer la jugada para romper líneas y definir con una dosis de fortuna. En esta oportunidad el gol no mejoró a Unión, dado que en los minutos siguientes se retraso, perdió la pelota y Central Córdoba comenzó a jugar en campo rojiblanco aunque sin inquietar a Matías Mansilla.

Recién a los 27 minutos el elenco visitante se aproximó con un remate de Leonardo Sequeira, que se fue muy por encima del horizontal. Pero después de los 30 minutos mejoró Unión justificando la victoria parcial; primero avisó con un remate de Menossi que Alan Aguerre controló con alguna dificultad. Y a los 35 el Tate estuvo muy cerca del segundo gol cuando Cristian Tarragona condujo el ataque, cedió para Palacios, quien a la carrera e ingresando por la derecha remató al primer palo y Aguerre con el pie mandó la pelota al córner.

Un par de minutos después Bruno Pittón le metió un gran pase a Ignacio Malcorra, quien encaró por izquierda pero no logró finalizar la jugada de la mejor manera y su débil remate fue a parar a las manos de Aguerre. Unión contaba con espacios dado que Central Córdoba en la búsqueda del empate se adelantaba y no realizaba las coberturas pertinentes. No obstante le faltó definición y por ese motivo tan solo se fue a los vestuarios ganando por un gol.

Baldazo de agua fría para Unión en el arranque

Unión arrancó el segundo tiempo como para marcar el segundo, sin embargo en apenas ocho minutos el equipo visitante marcó dos goles y dio vuelta el resultado. La primera del complemento fue para el Tate con un remate de zurda de Lautaro Vargas que se fue pegado al caño izquierdo y la pelota terminó en el tiro de esquina.

Y cuando Unión estaba mejor, un pelotazo largo le permitió a Michael Santos ganarle en velocidad a los centrales, el remate del delantero fue tapado por Mansilla pero le quedó el rebote y remató de derecha, la pelota dio en el travesaño y se metió en el arco para el 1 a 1. En tanto que a los 8 minutos una salida en falso de Mansilla derivó en una segunda jugada, el centro desde la derecha y el anticipo de cabeza de Facundo Mansilla dentro del área chica para el 2 a 1.

Unión lo pudo empatar a los 10 cuando Malcorra sacó un remate al primer palo, Aguerre dio un rebote largo y Aguirre debajo del arco y sin oposición, de manera insolita, terminó rematando por encima del travesaño.

A los 15 minutos Leonardo Madelon movió el banco y mandó a la cancha a Marcelo Estigarribia para la salida de Misael Aguirre. Unión tenía la pelota pero le costaba generar chances claras para llegar al empate; a los 22 minutos Malcorra intentó con un remate desde afuera del área que se fue desviado. Luego, Madelón mandó a la cancha a Juan de Dios Pintado y Mauro Luna Diale y los que salieron fueron Vargas y Mosqueira, ambos de flojo rendimiento.

Y a los 27 minutos Unión avisó con un lateral rápido de Juan de Dios Pintado, el centro de Palacios y el remate desviado de Tarragona. El Tate acumulaba jugadores de características ofensivas pero no lograba encontrar profundidad dentro del área rival y se repetía en ataque ante un rival que jugaba con el tiempo buscando cortar el juego.

El elenco rojiblanco atacaba como podía confundiendo los caminos y apostando a los centros y en uno de ellos a los 38 minutos Marcelo Estigarribia ganó de arriba cabeceó pero termino tapando Aguerre.

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Los minutos finales fueron puro empuje y nada de fútbol. En el sexto minuto de descuento un remate de media vuelta rebotó en un jugador del equipo visitante y allí se terminaron la esperanzas de llegar al empate. Unión perdió por las falencias defensivas, las que muestra en todos los partidos, ya que es un equipo con mandíbula de cristal que ante el primer gol queda en la lona.

Central Córdoba no hizo nada para ganar pero aprovechó las dos opciones que tuvo y luego se dedicó a defender y dejar que corrieran los minutos. Durísima derrota de Unión que arrancó ganando y pudo definirlo a su favor pero que en tres minutos rifó el partido y se quedó con las manos vacías. Muy pobre cosecha apenas cuatro puntos sobre 12 en juego y demasiadas dudas de cara a lo que viene.