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Colón: Rasmussen valoró la victoria y habló de la adaptación al ciclo Delfino

Federico Rasmussen habló en zona mixta sobre el presente de Colón, la llegada de Iván Delfino y lo que debe mejorar el equipo de cara al tramo decisivo del torneo.

Ovación

Por Ovación

10 de agosto 2026 · 11:40hs
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Colón: Rasmussen valoró la victoria y habló de la adaptación al ciclo Delfino

UNO Santa Fe | José Busiemi

Federico Rasmussen habló tras la victoria de Colón por 1-0 ante San Telmo y destacó el valor del triunfo en un momento de exigencia. El defensor también se refirió a la llegada de Iván Delfino, al trabajo realizado durante la semana y a la importancia de enfocarse exclusivamente en los objetivos propios para afrontar la recta final del campeonato nacional.

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El defensor analizó el presente sabalero

El triunfo ante San Telmo significó un importante alivio para Colón, que necesitaba volver a sumar de a tres después de una fecha sin conseguir la victoria. Rasmussen remarcó que el margen de error se achica y consideró fundamental mantener la concentración en el propio rendimiento.

“Se está achicando todo el margen. Necesitábamos volver al triunfo después de una fecha en la que no habíamos podido conseguirlo, y esperemos poder seguir por esta senda”, señaló el defensor.

Consultado sobre los resultados de los rivales directos en la pelea por los puestos de vanguardia, Rasmussen fue claro y evitó desviar la atención del plantel.

“Nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro, más allá de cómo salgan los demás. Tenemos que enfocarnos en lo que sí podemos manejar nosotros; los demás resultados no están en nuestras manos”, sostuvo.

También se refirió a una jugada puntual durante el partido, cuando fue al primer palo y el rival reclamó una supuesta mano.

“Fui al primer palo a peinarla y, cuando me di vuelta, ya tenían la pelota otra vez ellos, así que no llegué a verla. Pero los muchachos me dijeron que fue mano, así que creo en ellos”, explicó.

Una rápida adaptación a la idea de Delfino

La llegada de Iván Delfino generó un cambio de conducción que obligó al plantel a adaptarse rápidamente. Rasmussen explicó que, debido al poco tiempo disponible antes del encuentro, el nuevo cuerpo técnico apeló principalmente al trabajo con videos para transmitir sus conceptos.

“Fueron dos o tres días, así que reforzamos algunos conceptos con video. En este fútbol por ahí no hay tiempo, pero ahora que tenemos una semana más completa y venimos de un triunfo, va a ser mucho más fácil adaptarnos rápido a lo que quiere él y su cuerpo técnico”, manifestó.

Al mismo tiempo, el zaguero tuvo palabras de reconocimiento para Ezequiel Medrán y su equipo de trabajo, que dejaron la conducción del conjunto sabalero.

“No me gusta comparar un cuerpo técnico con otro. Sí quiero agradecerle a Ezequiel y a todo su equipo por todo este tiempo y desearles lo mejor para lo que viene”, expresó.

Desde su llegada a Colón en febrero, Rasmussen se transformó en una alternativa importante para la defensa. El central destacó la buena recepción de sus compañeros y reconoció que todavía tiene aspectos de su juego por mejorar.

“Llegué en febrero, fui uno de los últimos en incorporarme en ese mercado. Los chicos me recibieron de muy buena manera y eso hizo que la adaptación fuera mucho más fácil de lo que imaginaba. Sé que tengo cosas por mejorar y entreno para eso, esperando llegar a la recta final de la mejor manera”, afirmó.

Finalmente, el defensor llevó tranquilidad respecto de su estado físico y aseguró que el plantel trabaja para llegar de la mejor manera a cada compromiso.

“Estamos bien. Uno siempre quiere estar y trata de llegar de la mejor manera a los fines de semana, que es lo más importante”, concluyó.

Colón Federico Rasmussen
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