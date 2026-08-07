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Triste confirmación: el cuerpo hallado a la altura del club Náutico Sur es el de Fernando Cappi, el kitesurfista buscado intensamente

El hallazgo se produjo este mediodía en inmediaciones del Club Náutico Sur. Tras casi 24 horas de intensos rastrillajes entre El Chaquito y los Espigones, el operativo se trasladó a la zona sur de la ciudad para las pericias de identificación del joven Fernando Cappi (32).

Juan Trento

Por Juan Trento

7 de agosto 2026 · 13:49hs
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Triste confirmaron: el cuerpo hallado a la altura del club Náutico Sur es Fernando Cappi

Triste confirmaron: el cuerpo hallado a la altura del club Náutico Sur es Fernando Cappi, el kitesurfista desaparecido

El trágico desenlace de la búsqueda del kitesurfista Fernando Javier Cappi (32) sumó este mediodía una novedad determinante: las fuerzas de seguridad y los equipos de rescate hallaron un cuerpo sin vida flotando en las aguas del Río Santa Fe, en las cercanías del Club Náutico Sur.

Según confirmaron fuentes policiales a UNO Santa Fe, los peritajes forenses identificaron el cadáver de Fernando Cappi. La trayectoria de arrastre y la corriente predominante de la cuenca hídrica tras el accidente ocurrido el jueves por la tarde en aguas de la Laguna Setúbal, llevaron el cuerpo del kitesurfista hacia esa zona de la ciudad.

LEER MÁS: Hallaron un cuerpo flotando a la altura del club Náutico Sur y presumen que es el kitesurfista desaparecido

El operativo de rastreo se trasladó de urgencia hacia el sector del Club Náutico Sur tras el aviso sobre la presencia de un cuerpo flotando en el curso de agua.

Triste confirmaron: el cuerpo hallado a la altura del club Náutico Sur es Fernando Cappi, el kitesurfista desaparecido

Triste confirmaron: el cuerpo hallado a la altura del club Náutico Sur es Fernando Cappi, el kitesurfista desaparecido

El dramático video grabado por su pareja

Cappi era buscado de manera intensa desde la tarde del jueves en la franja costera del Paraje El Chaquito (jurisdicción de Monte Vera). Su novia, una joven de 28 años, presenció la secuencia desde la orilla y registró en video el momento exacto de la caída.

En las imágenes captadas por el teléfono celular de la joven se observa cómo una fuerte ráfaga de viento desestabilizó la vela, provocando que el deportista perdiera el control, cayera al agua y fuera arrastrado por el oleaje hasta desaparecer de la superficie.

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Intenso despliegue de la comunidad náutica

Durante toda la jornada, allegados, deportistas náuticos y fuerzas de seguridad habían montado un operativo por cuadrantes que se extendió desde el norte de la laguna hasta la zona de los Espigones. Horas antes, el hallazgo de la cometa y el sistema de control había permitido orientar los rastrillajes sobre la masa de agua.

Tras la novedad sobre la aparición del cuerpo cerca del Náutico Sur, las autoridades judiciales en turno y fuerzas de seguridad procedieron al resguardo de la escena para realizar la extracción del cadáver y trasladarlo a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia.

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