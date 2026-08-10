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Los delanteros que Unión dejó ir y ahora no paran de hacer goles

Junior Marabel y Agustín Colazo encontraron su mejor versión lejos del Tatengue. Ambos marcaron en la última fecha del Clausura y son protagonistas en Sarmiento y Gimnasia, respectivamente.

10 de agosto 2026 · 17:47hs
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Los delanteros que Unión dejó ir y ahora no paran de hacer goles

Unión mira de reojo lo que ocurre con dos delanteros que dejaron el club y que, lejos de Santa Fe, comenzaron a encontrar una continuidad goleadora que no habían conseguido con la camiseta rojiblanca. Junior Marabel y Agustín Colazo volvieron a convertir este fin de semana y atraviesan un gran momento en sus nuevos equipos.

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El caso más reciente es el del paraguayo Junior Marabel, quien fue titular en la victoria de Sarmiento por 2-1 como visitante frente a Atlético Tucumán y se encargó de abrir el marcador desde el punto penal.

El delantero ya suma tres goles en las cuatro fechas disputadas del Torneo Clausura y aparece entre los cinco máximos goleadores del campeonato. Una actualidad que contrasta con su paso por Unión, donde nunca logró consolidarse como una alternativa ofensiva habitual.

Marabel se encuentra a préstamo en Sarmiento hasta diciembre y el conjunto de Junín cuenta con una opción de compra por su ficha.

Marabel, con otra realidad en Sarmiento a la que tuvo en Unión

El paraguayo volvió a demostrar su capacidad goleadora después de su paso por Unión y de una experiencia en el fútbol chileno.

En el actual Clausura lleva tres goles en cuatro partidos, mientras que también disputó dos encuentros de Copa Argentina. En el Apertura había jugado 16 partidos y convertido seis goles, por lo que su producción ofensiva viene siendo una constante durante 2026.

Su registro de esta temporada en Sarmiento ya alcanza nueve goles en 22 partidos entre las distintas competencias, contando sus presentaciones en el Apertura, Clausura y Copa Argentina.

En Unión, en cambio, sus números fueron mucho más modestos. Durante sus dos etapas en el club disputó 31 partidos de Liga Profesional y marcó apenas dos goles, sin conseguir transformarse en una pieza indiscutida del ataque.

Ahora, con continuidad y confianza, Marabel atraviesa un momento completamente diferente.

Colazo, otro caso que llama la atención en Unión

La situación de Agustín Colazo presenta todavía más particularidades. El delantero llegó a Unión después de una gran campaña en Aldosivi en la Primera Nacional y el club santafesino adquirió el 50% de su pase a Belgrano, aunque todavía mantiene una deuda de 200.000 dólares correspondiente a esa operación.

Colazo realizó toda la pretemporada con el plantel de Unión y tuvo participación durante el primer semestre, pero finalmente quedó fuera de los planes principales de Leonardo Madelón.

El entrenador decidió apostar por otras alternativas para el ataque, entre ellas Eric Ramírez y Mauro Luna Diale, y Colazo terminó buscando una salida para tener la continuidad que no iba a encontrar en el Tatengue.

El destino fue Gimnasia, donde firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2027. Y el arranque no pudo ser mejor.

Dos partidos, dos goles para Colazo

Colazo marcó en su debut con Gimnasia, en la victoria frente a Aldosivi en Mar del Plata. Y este domingo volvió a aparecer: convirtió nuevamente en el triunfo 2-0 ante Barracas Central, en La Plata.

De esta manera, el delantero convirtió en sus dos primeras presentaciones con la camiseta del Lobo y rápidamente se transformó en una de las noticias positivas del equipo platense.

Su salida de Unión generó interrogantes porque se trataba de un futbolista que había realizado la preparación junto al plantel y que llegaba con el antecedente de haber sido una pieza importante en Aldosivi.

Sin embargo, la decisión de Madelón fue otra: buscar a Eric Ramírez, darle espacio a Mauro Luna Diale y prescindir de Colazo.

La curiosa historia de dos delanteros de Unión

El presente de Marabel y Colazo deja una situación particular para Unión. Dos jugadores que estuvieron vinculados al club y que no lograron afirmarse con la camiseta rojiblanca hoy son protagonistas por sus goles en otros equipos.

Marabel encontró en Sarmiento continuidad, confianza y gol. Colazo, en tanto, apenas necesitó dos partidos para convertir dos veces con Gimnasia.

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Mientras ambos disfrutan de su presente, Unión deberá seguir buscando respuestas ofensivas en su propio plantel, con las incorporaciones realizadas durante el mercado y bajo la conducción de Madelón.

El fútbol, una vez más, ofrece esas curiosidades: dos delanteros que no tuvieron el protagonismo esperado en el Tatengue ahora atraviesan un momento goleador lejos de Santa Fe.

Unión Marabel Colazo
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