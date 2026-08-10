El uno por uno de la durísima derrota de Unión ante Central Córdoba

Unión arrancó ganando, no lo pudo aguantar y sufrió una derrota durísima ante Central Córdoba en el 15 de Abril. Poco para rescatar en el equipo de Leo Madelón.

Unión se quedó con las manos vacías en el 15 de Abril y sufrió una derrota que duele por la manera en que se produjo. El equipo de Leonardo Madelón tenía todo encaminado después del golazo de Lucas Menossi y se fue al descanso con ventaja, pero en el inicio del complemento sufrió un golpe inesperado: Central Córdoba convirtió dos veces en apenas ocho minutos y dio vuelta un partido que el Tatengue parecía tener bajo control.

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El resultado vuelve a poner sobre la mesa los problemas defensivos que Unión viene arrastrando. El equipo mostró una vez más que cuando recibe un golpe le cuesta reaccionar y, ante Central Córdoba, dos desatenciones fueron suficientes para cambiar completamente la historia.

En ataque también quedaron cosas por corregir, porque tuvo oportunidades para ampliar la ventaja en el primer tiempo y una inmejorable con Misael Aguirre apenas comenzó el complemento, pero no logró aprovecharlas.

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La caída dejó a Unión con apenas cuatro puntos sobre 12 posibles en el Clausura, un comienzo que está lejos de las expectativas. El equipo ganó ante Lanús, pero después no pudo sostener la regularidad y ahora deberá trabajar para recuperar confianza y solidez. La derrota ante Central Córdoba no solo significó perder un partido en casa: volvió a exponer las dudas de un equipo que necesita reaccionar rápidamente para no dejar escapar más puntos.

El boletín de calificaciones de Unión ante Central Córdoba

Matías Mansilla (3): Un arquero que muestra mucha fragilidad; en el primer tiempo se le escapó una pelota de manera inexplicable y, el segundo gol, viene luego de una horrorosa salida en falso que lo dejó demasiado expuesto.

Lautaro Vargas (4): Su nivel bajó notoriamente en este arranque de campeonato, se lo nota desconcentrado, falto de confianza y quizás la fallida transferencia al fútbol árabe lo terminó perjudicando.

Maizon Rodríguez (4): Lento para resolver y cruzar cometiendo foules innecesarios; es otro de los futbolistas que atraviesa un nivel muy pobre y no ofrece seguridad.

Juan Pablo Ludueña (5): No fue su mejor partido pero al menos es el que más empeño y determinación muestra a la hora de salir a cortar y empujar desde el fondo.

Bruno Pittón (4): En el primer tiempo metió un par de pases largos muy buenos para Malcorra; en el segundo tiempo no fue salida y terminó sufriendo en defensa.

Julián Palacios (6): Es el jugador más desequilibrante de Unión; gran asistencia para el gol de Menossi; intenta siempre y cuando encara es determinante.

Joaquín Mosqueira (4): Venía de marcar un golazo ante Lanús pero en este partido estuvo errático, nunca logró hacer pie en el medio y por ese motivo terminó siendo reemplazado.

Lucas Menossi (6): Volvió a marcar pasando al ataque con decisión y definiendo de primera, es un jugador que recuperó la confianza y eso se nota cuando tiene que jugar y romper lineas.

Ignacio Malcorra (4): Demasiado impreciso con la pelota en los pies, dispuso de un par de remates que se fueron muy desviados y aún no logra darle un salto de calidad al equipo.

Misael Aguirre (3): Se perdió un gol de manera increíble debajo del arco y sin oposición y, además, termina perdiendo la marca en el segundo gol de Central Córdoba; no fue su noche y terminó siendo reemplazado.

Cristian Tarragona (5): Más allá de no marcar goles y aún cuando no fue su mejor partido no deja de luchar, de pelear, de intentar tirarse atrás para jugar. Participó de la acción que terminó en el gol del Tate.

Marcelo Estigarribia (5): Algunos anticipos por arriba, como por ejemplo un cabezazo que terminó tapando Aguerre; peleó mucho, ganando y perdiendo.

Mauro Luna Diale (-): Ingresó mejor que en el partido anterior, se tiró a los costados buscando desequilibrar y participando de algunas jugadas de ataque.

Juan de Dios Pintado (-): Ingresó con el resultado en contra y se posicionó más como un extremo que como un lateral, quizás debiera estar desde el arranque en el próximo partido.

Eric Ramírez (-): Ingresó para jugar el tiempo de descuento y en esos pocos minutos mostró ganas para pedir el balón y encarar en un par de jugadas; debería tener más minutos el próximo partido.