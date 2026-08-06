Uno Santa Fe | Policiales | balazos

Emboscada criminal en Bº General López: lo acribillaron a balazos por la espalda en la calle y a plena luz del día

Sucedió después de las 16 cerca de una gomería de avenida Caferata y Hugo Wast. Un hombre emboscó y asesinó a balazos por la espalda a otro. La víctima fue llevada en una ambulancia al hospital Iturraspe, pero llegó muerto. Buscan al asesino que escapó en un auto gris plata.

Juan Trento

Por Juan Trento

6 de agosto 2026 · 20:48hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Emboscada criminal en barrio General López: lo acribillaron a balazos por la espalda en plena calle

Emboscada criminal en barrio General López: lo acribillaron a balazos por la espalda en plena calle

Esta tarde de jueves, en inmediaciones de la esquina de avenida Caferata y calle Hugo Wast, en barrio General López, un hombre disparó sobre la humanidad de otro varios balazos. Algunos impactaron en la espalda de la víctima. Un médico del SIES 107 lo trasladó de urgencia hasta el hospital Iturraspe. Fue revisado por los médicos de la Emergentología, que constataron que la víctima había fallecido.

El hombre asesinado aún no pudo ser identificado. Trabajaron en el lugar oficiales de Orden Público y de Cuerpos de la policía capitalina, como pesquisas de Homicidios y peritos criminalísticos de la Policía de Investigaciones PDI.

LEER MÁS: Santo Tomé: intentaron matar a un joven a tiros, sobrevivió y permanece grave en terapia intensiva

Los vecinos que viven en inmediaciones de la esquina de avenida Caferata y calle Hugo Wast, que escucharon las numerosas deflagraciones de los disparos de arma de fuego y estampidos de los balazos, también vieron al salir de sus viviendas familiares a un tirado en la calle e inmóvil, mientras otro -presumiblemente él que disparó los balazos- subió a un auto gris plata, y se alejaron a toda velocidad por calle Hugo Wast hacia el oeste.

Asesinado en la calle

Luego, llegaron al lugar oficiales de la Subcomisaría 17° que preservaron el lugar de ser contaminado, como también el médico en la ambulancia del SIES 107. Los policías dialogaron con los vecinos que no reconocieron a la víctima de los disparos, aunque sí señalaron de manera unánime todos los consultados que escucharon los balazos, vieron a un hombre tirado en la calle y a otro que escapó en un auto gris plata. Luego, arribaron al lugar los agentes de Homicidios de la Policía de Investigaciones PDI Región. En conjunto, oficiales capitalinos y pesquisas de la PDI buscaron identificar a testigos como también constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del crimen de un hombre a balazos que aún no fue identificado, como el trabajo policial investigativo desarrollado en el lugar preservado a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones PDI, ambos de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios en turno que ordenó: identificar a testigos que puedan aportar información sobre el ataque criminal, secuestrar imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, y trasladar el cadáver de la víctima a la morgue judicial. En la morgue, identificar a la víctima por sus huellas dactilares y luego realizar la necropsia. Los peritajes criminalísticos de rigor fueron realizados por los agentes del área Científica de la PDI.

balazos emboscada calle General López
Noticias relacionadas
La pareja detenido en Barranquitas

Barranquitas: detuvieron a una pareja investigada por una tentativa de homicidio tras balear a un hombre

El procedimiento realizado por PDI que terminó con la detención del principal sospechoso de la tentativa de homicidio de Jorge Gabriel Rodríguez

La PDI detuvo al principal investigado por una tentativa de homicidio en barrio Santa Rosa de Lima

El escalofriante relato de la esposa del policía tras la entradera: Mi esposo gritó Alto Policía y después se escucharon los balazos, uno tras otro

El dramático relato de la esposa del policía tras la entradera: "Les dio la voz de alto y después se escucharon los balazos, uno tras otro"

Un policía resistió a balazos una entradera a su vivienda cuando dormía junto a su mujer y sus hijos

Un policía resistió a balazos una entradera a su vivienda cuando dormía junto a su mujer y sus hijos

Lo último

Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: Fue una noche soñada y el viento me ayudó

Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: "Fue una noche soñada y el viento me ayudó"

El uno por uno de Unión en el triunfo frente a Lanús

El uno por uno de Unión en el triunfo frente a Lanús

Incidentes frente al Congreso durante la protesta contra la ley de propiedad privada

Incidentes frente al Congreso durante la protesta contra la ley de propiedad privada

Último Momento
Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: Fue una noche soñada y el viento me ayudó

Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: "Fue una noche soñada y el viento me ayudó"

El uno por uno de Unión en el triunfo frente a Lanús

El uno por uno de Unión en el triunfo frente a Lanús

Incidentes frente al Congreso durante la protesta contra la ley de propiedad privada

Incidentes frente al Congreso durante la protesta contra la ley de propiedad privada

Madelón, tras el triunfo de Unión ante Lanús: Ganamos bien y el equipo está creciendo

Madelón, tras el triunfo de Unión ante Lanús: "Ganamos bien y el equipo está creciendo"

Con dos golazos, Unión venció a Lanús y sumó su primer triunfo en el Clausura

Con dos golazos, Unión venció a Lanús y sumó su primer triunfo en el Clausura

Ovación
Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: Fue una noche soñada y el viento me ayudó

Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: "Fue una noche soñada y el viento me ayudó"

Julián Palacios valoró el triunfo de Unión: Era lo que necesitábamos

Julián Palacios valoró el triunfo de Unión: "Era lo que necesitábamos"

La pasión de Unión ya se vive: todo el color de la previa en el 15 de Abril

La pasión de Unión ya se vive: todo el color de la previa en el 15 de Abril

Spahn confirmó que Unión dejaría la Liga Nacional para jugar la Liga Argentina: Es mucho más viable

Spahn confirmó que Unión dejaría la Liga Nacional para jugar la Liga Argentina: "Es mucho más viable"

Spahn habló de todo: el mercado, las ventas, la deuda de Racing y el modelo que impulsa para Unión

Spahn habló de todo: el mercado, las ventas, la deuda de Racing y el modelo que impulsa para Unión

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Lanzan la sexta edición de Alumnit@s, Argentina te Escuchamos para niños y adolescentes

Lanzan la sexta edición de "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos" para niños y adolescentes

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe