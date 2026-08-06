Emboscada criminal en Bº General López: lo acribillaron a balazos por la espalda en la calle y a plena luz del día

Sucedió después de las 16 cerca de una gomería de avenida Caferata y Hugo Wast. Un hombre emboscó y asesinó a balazos por la espalda a otro. La víctima fue llevada en una ambulancia al hospital Iturraspe, pero llegó muerto. Buscan al asesino que escapó en un auto gris plata.

Esta tarde de jueves, en inmediaciones de la esquina de avenida Caferata y calle Hugo Wast, en barrio General López, un hombre disparó sobre la humanidad de otro varios balazos . Algunos impactaron en la espalda de la víctima. Un médico del SIES 107 lo trasladó de urgencia hasta el hospital Iturraspe. Fue revisado por los médicos de la Emergentología, que constataron que la víctima había fallecido.

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Los vecinos que viven en inmediaciones de la esquina de avenida Caferata y calle Hugo Wast, que escucharon las numerosas deflagraciones de los disparos de arma de fuego y estampidos de los balazos, también vieron al salir de sus viviendas familiares a un tirado en la calle e inmóvil, mientras otro -presumiblemente él que disparó los balazos- subió a un auto gris plata, y se alejaron a toda velocidad por calle Hugo Wast hacia el oeste.

Asesinado en la calle

Luego, llegaron al lugar oficiales de la Subcomisaría 17° que preservaron el lugar de ser contaminado, como también el médico en la ambulancia del SIES 107. Los policías dialogaron con los vecinos que no reconocieron a la víctima de los disparos, aunque sí señalaron de manera unánime todos los consultados que escucharon los balazos, vieron a un hombre tirado en la calle y a otro que escapó en un auto gris plata. Luego, arribaron al lugar los agentes de Homicidios de la Policía de Investigaciones PDI Región. En conjunto, oficiales capitalinos y pesquisas de la PDI buscaron identificar a testigos como también constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del crimen de un hombre a balazos que aún no fue identificado, como el trabajo policial investigativo desarrollado en el lugar preservado a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones PDI, ambos de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios en turno que ordenó: identificar a testigos que puedan aportar información sobre el ataque criminal, secuestrar imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, y trasladar el cadáver de la víctima a la morgue judicial. En la morgue, identificar a la víctima por sus huellas dactilares y luego realizar la necropsia. Los peritajes criminalísticos de rigor fueron realizados por los agentes del área Científica de la PDI.