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Cómo quedó Unión tras la cuarta fecha del Torneo Clausura

El Tatengue tiene cuatro puntos sobre 12 posibles y quedó en la décima posición de la Zona A del Torneo Clausura. Vélez lidera con 10 unidades, mientras que Unión acumula dos derrotas, un empate y una victoria.

Ovación

Por Ovación

10 de agosto 2026 · 23:48hs
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Cómo quedó Unión tras la cuarta fecha del Torneo Clausura

UNO Santa Fe / José Busiemi

La dura caída ante Central Córdoba por 2-1 en el 15 de Abril dejó a Unión en una situación incómoda en la tabla de posiciones. El equipo de Leonardo Madelón volvió a dejar escapar un partido que tenía encaminado y, después de cuatro fechas, acumula apenas cuatro puntos sobre 12 posibles, producto de una victoria, un empate y dos derrotas.

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El Tatengue comenzó el campeonato con un empate ante Platense, luego consiguió su único triunfo frente a Lanús, cayó ante Gimnasia de Mendoza y volvió a perder este lunes ante Central Córdoba. Con estos resultados, Unión ocupa el décimo puesto de la Zona A, con cinco goles a favor y siete en contra, y por el momento se encuentra fuera de los puestos de clasificación a los octavos de final.

Unión, obligado a reaccionar para no perder terreno

La tabla muestra a Vélez como líder con 10 puntos, seguido por Instituto, que suma nueve. Defensa y Justicia aparece tercero con siete, mientras que Riestra, Independiente, Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba acumulan seis unidades.

Por debajo de Unión aparecen Platense, también con cuatro puntos, y Talleres, Lanús, Estudiantes y San Lorenzo, aunque algunos tienen un partido menos. El margen todavía es amplio porque quedan varias fechas por delante, pero el Tatengue necesita recuperar regularidad para meterse entre los equipos que avanzarán a la próxima instancia.

La deuda de Unión: sostener los partidos que empieza ganando

El dato que más preocupa después de la derrota ante Central Córdoba es la manera en la que Unión volvió a perder. El equipo de Madelón se puso en ventaja, tuvo posibilidades para ampliar la diferencia y terminó sufriendo una remontada en apenas ocho minutos del segundo tiempo.

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Con siete goles recibidos en cuatro jornadas, la fragilidad defensiva vuelve a aparecer como uno de los principales aspectos a corregir. Unión tendrá ahora que asimilar el golpe y buscar una reacción rápida, porque el objetivo de meterse en los octavos de final comienza a exigir una recuperación inmediata en la tabla.

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