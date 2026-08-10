El color de la previa: Unión se prepara para otra noche de fútbol en el 15 de Abril

El Tatengue recibe este lunes a Central Córdoba desde las 21.15 por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Los hinchas ya viven la previa de un partido que puede darle continuidad al buen momento del equipo de Leonardo Madelón.

La noche de fútbol vuelve al 15 de Abril. Unión recibe este lunes a Central Córdoba de Santiago del Estero, desde las 21.15, y en Santa Fe ya se respira el clima de partido. Banderas, camisetas rojiblancas y el movimiento habitual de los hinchas le pusieron color a una jornada en la que el Tatengue buscará hacerse fuerte nuevamente en casa.

LEER MÁS: Unión recibe a Central Córdoba con el desafío de volver a ganar en el 15 de Abril

Desde temprano, la zona de López y Planes comenzó a teñirse de rojo y blanco. Los alrededores del estadio se transforman, como ocurre cada vez que juega Unión en condición de local, en el punto de encuentro de familias, amigos y grupos de hinchas que llegan con la ilusión de acompañar al equipo.

El 15 de Abril vuelve a ser escenario de una fecha nocturna y la expectativa crece a medida que se acerca la hora del encuentro. En las tribunas ya se preparan las banderas y camisetas que serán parte del paisaje durante los 90 minutos.

Una noche especial en la casa de Unión

El equipo de Leonardo Madelón llega con el envión de haber derrotado 2-1 a Lanús en su última presentación como local. Ahora tendrá nuevamente la posibilidad de sumar ante su gente, esta vez frente a un Central Córdoba que buscará llevarse algo de Santa Fe.

La victoria ante el Granate renovó el entusiasmo de los hinchas y permitió que el equipo recuperara sensaciones positivas. Por eso, la expectativa pasa por volver a festejar en el 15 de Abril.

En la previa, además, se confirmó una modificación de último momento en el equipo: Lucas Ayala quedó descartado por la fatiga muscular que arrastraba y Bruno Pittón ocupará su lugar.

De esta manera, Madelón mantendría prácticamente la misma formación que consiguió el triunfo ante Lanús, con la intención de darle continuidad a una estructura que viene mostrando respuestas.

Banderas, camisetas y mucha expectativa en Unión

El color en las inmediaciones del estadio vuelve a ser uno de los protagonistas de la jornada. El hincha de Unión sabe que tiene otra cita en el 15 de Abril y prepara su tradicional recibimiento para acompañar al equipo desde el primer minuto.

La imagen de las tribunas repletas de banderas rojiblancas forma parte de la identidad del estadio y de una hinchada que suele generar un clima especial en los partidos nocturnos.

LEER MÁS: Los delanteros que Unión dejó ir y ahora no paran de hacer goles

Con el equipo ya concentrado y los hinchas camino a la cancha, todo está listo para que el 15 de Abril vuelva a vestirse de rojo y blanco.

Unión y Central Córdoba se enfrentarán desde las 21.15, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, en una noche en la que el fútbol vuelve a ser el gran protagonista en Santa Fe.