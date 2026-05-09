La directora de EcoGo analizó el escenario económico actual, aseguró que el Gobierno sostiene la estabilidad con el dólar como ancla y estimó que la inflación de abril rondará el 2,5%. También alertó sobre los vencimientos de deuda previstos para los próximos años.

La economista Marina Dal Poggetto advirtió que "vivir en Argentina es cada vez más caro en dólares"

La economista Marina Dal Poggetto advirtió que "vivir en Argentina es cada vez más caro en dólares"

La economista y directora de la consultora EcoGo, Marina Dal Poggetto , analizó el rumbo económico del país y aseguró que el costo de vida en Argentina medido en dólares continúa en aumento , en un contexto donde el Gobierno busca sostener la estabilidad financiera y avanzar con una desaceleración de la inflación.

“ El costo de vivir en Argentina en dólares está subiendo ”, afirmó la especialista al evaluar el escenario económico actual y las variables que sostienen el programa implementado por la administración nacional.

Dal Poggetto explicó que el esquema económico oficial se sostiene sobre tres pilares centrales: el fiscal, el financiero y el monetario, aunque advirtió que cada uno presenta dinámicas diferentes.

“Tenés un programa fiscal que estás manejando, uno financiero que es de corto plazo y uno monetario que es la contracara del financiero”, sostuvo.

Según detalló, el frente fiscal apunta principalmente a mantener el equilibrio de las cuentas públicas en medio de una economía todavía golpeada por la caída de la actividad y los ingresos.

Marina Dal Poggetto Milei inflación dólar.jpg La economista Marina Dal Poggetto advirtió que "vivir en Argentina es cada vez más caro en dólares" Foto: LA CAPITAL / Virginia Benedetto

En ese sentido, señaló que el Gobierno continúa con una política de ajuste del gasto para sostener el superávit fiscal, aunque remarcó que persisten dudas respecto a la capacidad de financiamiento futuro.

“Hay incertidumbre sobre el prestamista de última instancia”, indicó la economista, en referencia al panorama financiero que enfrentará el país durante los próximos años.

La deuda y los vencimientos, en el centro de la escena

Dal Poggetto advirtió además que el calendario de vencimientos de deuda seguirá condicionando el programa económico.

“Esa pared de vencimientos te sigue marcando el programa económico”, afirmó.

De acuerdo a sus estimaciones, durante el actual año electoral el Gobierno deberá afrontar unos US$22.000 millones en vencimientos del Tesoro, a lo que se suman otros US$10.000 millones correspondientes al Banco Central, lo que totaliza cerca de US$32.000 millones.

Pese a ese escenario, consideró que actualmente existe cierta estabilidad financiera impulsada por la política cambiaria.

“Hoy está todo estabilizado porque el Banco Central tiene el dólar funcionando como ancla mientras compra divisas y busca expandir el crédito”, explicó.

Según señaló, el objetivo oficial es que esa estabilización permita una recuperación gradual de la actividad económica y una baja sostenida de la inflación.

“La normalización financiera permite que la economía empiece a recuperarse y que la inflación baje”, remarcó.

Inflación y riesgo país

La directora de EcoGo también hizo referencia a la reciente mejora en la calificación crediticia argentina y a la baja del riesgo país, que actualmente se ubica cerca de los 500 puntos básicos.

Para la economista, el foco estará puesto ahora en evaluar hasta dónde puede acceder el Gobierno al financiamiento internacional.

Por último, Dal Poggetto confirmó que las mediciones privadas muestran una desaceleración inflacionaria durante abril.

“Desde la consultora estamos midiendo una inflación de alrededor del 2,5% para abril”, sostuvo.

Además, anticipó que los primeros datos de mayo continúan mostrando niveles similares, aunque aclaró que todavía son relevamientos preliminares.