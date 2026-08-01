La industria no logra recuperarse y los problemas laborales se están intensificando

El secretario de Trabajo de Santa Fe, Julio Genesini, aseguró que la actividad económica aún no logra sostener el empleo y advirtió un recrudecimiento de los conflictos en la industria. Hoy hay unas 3.000 personas alcanzadas por acuerdos de crisis en 44 empresas santafesinas

Vassalli es una de las empresas en crisis en la provincia. Existen versiones sobre una posible transferencia del paquete accionario de la familia Massó a un grupo empresario.

" El empleo crece con la actividad económica, eso es lo que le da consistencia a las relaciones laborales ", resumió el secretario de Trabajo de Santa Fe, Julio Genesini, al analizar cómo está el mercado laboral en la provincia. En rigor, y ante la falta de señales claras de recuperación, estimó que que en los próximos meses continuará un escenario de conflictos, reestructuraciones y suspensiones, ya que la economía nacional todavía no consigue generar un crecimiento sostenido de la actividad.

"No es fácil hacer pronósticos. Hay que seguirlo mes a mes. Entendemos que el comportamiento va a ser similar a lo que está ocurriendo en este momento porque el proceso económico no logra darle una actividad sostenida a los distintos rubros", sostuvo el funcionario.

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Si bien Genesini valoró que en la provincia los incentivos para la contratación y el fuerte plan de obra pública favorecen al empleo, alertó que desde marzo comenzaron a intensificarse los conflictos laborales, especialmente en la industria. Después del fuerte impacto que sufrió el mercado laboral durante el primer semestre de 2024, la provincia de Santa Fe observa una nueva señal de alerta. "El primer semestre de 2024 fue muy duro por la fuerte caída de la actividad económica. En 2025 hubo una cierta estabilización, aunque con comportamientos muy dispares según los sectores. La industria fue el más crítico porque nunca logró repuntar. Y ahora vemos que desde marzo y abril los problemas se están intensificando", señaló el funcionario.

Según explicó, las dificultades responden a distintas causas, pero todas están vinculadas al contexto macroeconómico. "Hay empresas afectadas por las importaciones, otras por la caída del consumo y otras por ambas cuestiones", resumió.

Uno de los casos más recientes es el de Pampa Energía, que decidió discontinuar la producción de caucho sintético en su planta de Puerto General San Martín luego del cierre de Fate y la consecuente reducción del mercado para ese insumo. "Hubo un planteo del sindicato y se acordó un impasse hasta el próximo lunes. Mientras tanto habrá conversaciones entre la empresa y el gremio para analizar alternativas de relocalización de los trabajadores", explicó Genesini.

Tres mil trabajadores bajo acuerdos de crisis

El deterioro también se refleja en los mecanismos preventivos que utilizan las empresas para sostener el empleo. Actualmente, 44 empresas santafesinas, que emplean a unos 3.000 trabajadores, están aplicando acuerdos bajo el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, una herramienta que permite acordar suspensiones, reducción de jornadas o rebajas salariales en situaciones de crisis, siempre con consentimiento de las partes. "La mayor parte corresponde a empresas metalúrgicas", indicó Genesini.

Si bien la cifra es similar a la registrada durante el año pasado, todavía se ubica muy por debajo del pico alcanzado durante la recesión de 2024. "Llegamos a tener alrededor de 11.000 trabajadores suspendidos. Hoy el número es menor, pero vemos una tendencia que vuelve a preocupar", sostuvo.

El funcionario recordó además el caso de Lácteos Sudamericanos, cuya planta permaneció paralizada durante gran parte del semestre y logró reactivar recientemente su actividad. "Allí también se utilizó el artículo 223 bis para resolver cuestiones vinculadas con los trabajadores, los salarios pendientes y la obra social", explicó.

Microempresas y grandes industrias, problemas distintos

Genesini advirtió que la crisis laboral presenta características diferentes según el tamaño de las empresas. "Muchas desvinculaciones y cierres ocurren en microempresas de menos de cinco trabajadores. En cambio, las compañías más grandes suelen atravesar procesos de reestructuración con retiros voluntarios, suspensiones o despidos", señaló.

Consultado sobre las perspectivas para los próximos meses, el secretario de Trabajo evitó hacer pronósticos optimistas. "No es fácil anticipar qué puede pasar. Hay que seguir la situación mes a mes, pero entendemos que el comportamiento probablemente sea similar al actual porque el proceso económico no logra generar una recuperación sostenida de la actividad", afirmó.

En ese marco, destacó que la provincia intenta amortiguar el impacto mediante distintas políticas de incentivo. Mencionó, entre ellas, los beneficios impositivos para empresas que incorporan nuevos trabajadores y el fuerte plan de obra pública impulsado por el gobierno santafesino. "En construcción, Santa Fe es una de las provincias que más creció en empleo desde 2023 gracias a la inversión pública", aseguró.

Sin embargo, advirtió que esas herramientas tienen un alcance limitado. "La provincia hace un esfuerzo importante para sostener el empleo, pero la evolución del mercado laboral dependerá, en gran medida, del modelo económico nacional", afirmó.

El secretario de Trabajo de Santa Fe, Juliio Genesini, analizó la situación laboral.

Euro y Vassalli, con expectativas de reactivación

Genesini también se refirió a dos conflictos emblemáticos que sigue de cerca el Ministerio de Trabajo: las crisis de Frigorífico Euro y Vassalli. Explicó que la cartera laboral tuvo una participación activa en las audiencias convocadas para ambas empresas y fue informada sobre las negociaciones que buscan incorporar nuevos inversores. "No intervenimos en las negociaciones comerciales porque corresponden al ámbito privado, pero sí estamos preparados para acompañar cualquier proceso de reactivación y garantizar que se resguarden los derechos de los trabajadores", indicó.

El funcionario recordó que este tipo de procesos suelen requerir, además de la recuperación productiva, resolver conflictos laborales acumulados, como salarios adeudados, indemnizaciones o deudas con la seguridad social.

Respecto de Vassalli, señaló que existen versiones sobre una posible transferencia del paquete accionario de la familia Massó a un grupo empresario. "Hace unas semanas ya hubo un acuerdo para terminar algunas máquinas que habían quedado pendientes y se reanudó parcialmente la actividad. Esperamos que esa posibilidad de reactivación finalmente pueda concretarse", concluyó.