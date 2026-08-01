La producción industrial argentina volvió a retroceder en junio y cerró el primer semestre con un escenario de bajo nivel productivo. Desde la Unión Industrial de Santa Fe aseguran que la provincia replica ese escenario, advierten por la menor demanda, la pérdida de poder adquisitivo y el impacto en el empleo, y reclaman: “El Estado tiene que ponernos en agenda”.

La industria de Santa Fe no logra "salir a flote" y desde el sector advierten por la caída de la actividad y el impacto en el empleo

La industria argentina volvió a caer en junio , según el informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), que estimó una baja interanual de 1,8% y una variación mensual desestacionalizada de -0,2% . La entidad describió un escenario de actividad débil, con algunos avances puntuales que no alcanzan para modificar el panorama general.

En Santa Fe, el diagnóstico de los industriales va en la misma dirección . Viviana Taborda, presidenta de la Unión Industrial de Santa Fe, aseguró que la provincia “replica exactamente lo mismo” que muestran los informes nacionales y sostuvo que la situación está afectando a los distintos sectores manufactureros.

“La verdad que el panorama, como vos decís, no es alentador. En Santa Fe se replica exactamente lo mismo que los informes que la Unión Industrial Argentina está dando”, afirmó.

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Según describió, hay actividades que atraviesan una situación algo mejor, pero otras continúan “bastante más golpeadas”, entre ellas la industria textil, la fundición y los bienes de capital, sectores que, según señaló, todavía no logran remontar.

La industria de Santa Fe no logra "salir a flote" y desde el sector advierten por la caída de la actividad y el impacto en el empleo gentileza

El diagnóstico coincide parcialmente con el relevamiento nacional: la UIA identificó en junio nuevas bajas en ramas como la metalmecánica, el acero y la industria automotriz, mientras que algunos segmentos registraron mejoras puntuales. La metalmecánica, por ejemplo, cayó 5,7% interanual, mientras que el sector automotor retrocedió 18,3% frente a junio de 2025.

Los sectores que todavía muestran algo de actividad

Taborda señaló que dentro de la industria metalúrgica existe un sector que presenta un comportamiento algo más favorable: carrocerías y remolques.

“Es el que está por ahí mostrando un poco de positivo, pero tampoco son números que pueden llegar a generar una balanza positiva en lo que es la industria”, explicó.

Para la titular de la Unión Industrial de Santa Fe, el problema de fondo sigue siendo el fuerte retroceso de la actividad. “Hay un fuerte receso y todavía no estamos pudiendo salir a flote y poder estabilizarnos para poder pensar y proyectar a futuro”, sostuvo.

A nivel nacional, la UIA también marcó que las mejoras observadas en algunos rubros —entre ellos bebidas, faena vacuna, consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales y patentamientos de maquinaria— no alcanzaron para cambiar el escenario general de bajo nivel productivo.

La preocupación por el empleo

Uno de los puntos que más preocupa a los industriales santafesinos es el impacto de la menor actividad sobre el trabajo.

“Está ocurriendo. La verdad que nosotros siempre decimos que lo que tenemos que tratar de hacer es mantener el empleo porque entendemos que la industria lo que da es empleo genuino, de calidad y, en estos casos, la verdad que se están viendo estas pérdidas”, afirmó Taborda.

La dirigente industrial advirtió que el impacto puede profundizarse con el tiempo y vinculó la situación con la falta de demanda interna, la caída del consumo y la pérdida de poder adquisitivo.

“No solamente afecta a la industria sino a la sociedad, porque esto va en detrimento de lo que va a venir”, sostuvo, y agregó que la menor demanda genera una retroalimentación que termina afectando a todo el circuito productivo.

El escenario nacional también muestra señales de deterioro acumulado: durante los primeros cinco meses de 2026, la actividad industrial quedó 3,1% por debajo del mismo período de 2025 y 10% por debajo de 2022, según la UIA.

Optimismo, pero con reclamos al Estado

Pese al escenario, Taborda aseguró que los industriales mantienen una mirada de largo plazo.

“Yo creo que el industrial siempre es optimista”, sostuvo, y destacó que las pymes industriales argentinas llevan décadas atravesando distintos ciclos económicos y que muchas continúan invirtiendo y tratando de aprender de las crisis.

Para la presidenta de la Unión Industrial de Santa Fe, el desafío pasa por reinventar a la industria y volver a poner el desarrollo industrial en el centro de la agenda.

“Creo que tenemos que trabajar un montón en volver a reinventarnos y a empezar a ver a la industria desde otro lugar, así como también el Estado tiene que ponernos en agenda y pensar que para sacar un país adelante es necesario el desarrollo industrial”, concluyó.