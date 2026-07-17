El empleo privado volvió a caer en Santa Fe y ya se perdieron 17.600 puestos en dos años y medio

Un informe elaborado en base a datos oficiales advierte que la caída del empleo registrado se profundizó durante abril.

La UNL fortalece el acceso al primer empleo: más de 1.000 pasantías activas y récord de inserción laboral en 2025

El empleo privado registrado en Santa Fe volvió a mostrar signos de deterioro durante abril y profundizó la tendencia negativa que arrastra desde comienzos de año. Según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la provincia perdió 3.800 puestos de trabajo registrados en un solo mes y acumula una baja de 5.700 empleos durante 2026.

El trabajo se basa en un análisis elaborado por Juan Manuel Pusineri, ex ministro de Trabajo de Santa Fe, en base a datos oficiales difundidos por la Secretaría de Trabajo de la Nación.

De acuerdo con la serie con estacionalidad del SIPA, en abril se contabilizaron 506.100 trabajadores registrados en el sector privado, frente a los 509.900 de marzo, lo que representa una caída mensual de 3.800 empleos.

El retroceso no sólo eliminó la leve recuperación registrada durante marzo, sino que profundizó la pérdida acumulada en los primeros cuatro meses del año. Comparado con diciembre de 2025, el empleo privado formal disminuyó en 5.700 puestos.

La comparación con el inicio de la actual gestión nacional también refleja un escenario adverso. Desde diciembre de 2023, Santa Fe perdió 17.600 empleos privados registrados, al pasar de 523.700 trabajadores a los 506.100 actuales.

La diferencia con las incorporaciones anunciadas por la Provincia

Uno de los puntos que destaca el informe es la distancia entre la evolución del empleo registrado y las cifras difundidas recientemente por el Gobierno provincial.

La administración santafesina informó que durante el primer trimestre de 2026 las empresas beneficiadas por incentivos fiscales incorporaron 8.585 trabajadores, atribuyendo ese resultado a las políticas de promoción implementadas por la Provincia.

Sin embargo, el análisis advierte que ese volumen de incorporaciones no se refleja en el stock total de empleo registrado.

Si esas incorporaciones hubieran generado un crecimiento equivalente del empleo formal, el número total de trabajadores registrados debería haber aumentado de manera significativa. Los datos del SIPA muestran exactamente lo contrario: el empleo privado siguió retrocediendo.

Mientras la Provincia informó esas 8.585 incorporaciones durante el primer trimestre, el registro oficial evidencia una pérdida neta de 5.700 puestos respecto de diciembre de 2025 y de 17.600 empleos desde diciembre de 2023, una diferencia que, según el informe, abre interrogantes sobre el impacto efectivo de los beneficios fiscales en la creación de empleo neto registrado.

Industria y comercio, entre los sectores que siguen en baja

El informe también repasa el comportamiento del empleo privado a nivel nacional durante abril.

Sólo dos actividades mostraron crecimiento del empleo registrado: hoteles y restaurantes (+0,4%) y agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+0,2%).

En cambio, entre las principales caídas aparecen la pesca (-5,9%), la intermediación financiera (-0,9%), el transporte y las comunicaciones (-0,4%), las industrias manufactureras (-0,3%), el comercio y reparaciones (-0,3%) y la explotación de minas y canteras (-0,3%).

Por su parte, los sectores de enseñanza, servicios sociales y de salud y suministro de electricidad, gas y agua permanecieron prácticamente sin cambios.

También cayó el trabajo independiente

Los datos oficiales muestran además un retroceso del trabajo independiente durante abril.

En conjunto, la modalidad cayó 0,7% respecto del mes anterior, con bajas en todas las categorías: monotributo social (-2,1%), autónomos (-1%) y monotributo (-0,5%).

La única excepción fue el empleo en casas particulares, que registró un leve incremento del 0,1%.

Salarios

En cuanto a las remuneraciones, el SIPA informó que la remuneración nominal bruta promedio en abril alcanzó los $2.215.707, mientras que la remuneración bruta mediana fue de $1.600.829.

Un mercado laboral que continúa debilitándose

El informe concluye que los datos de abril consolidan una tendencia de contracción del empleo privado registrado en Santa Fe, en un contexto marcado por la debilidad del mercado interno, el menor dinamismo de la actividad económica y las dificultades para sostener un proceso de creación de empleo formal.

En ese escenario, la evolución del empleo registrado no muestra, por el momento, un impacto visible de las incorporaciones laborales informadas por la Provincia, ya que el número total de trabajadores formales continúa descendiendo mes a mes.