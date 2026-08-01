Caña con Ruda: hace 55 años una familia comenzó a brindar y hoy mantiene una de las tradiciones más emblemáticas de Santa Fe

El histórico almacén Verona de Monte Vera conserva intacta una costumbre heredada de generación en generación. Cada 1° de agosto, miles de personas llegan para cumplir con el ritual de tomar caña con ruda en ayunas

La caña con ruda del Almacén Verona, con 55 años de tradición

La caña con ruda del Almacén Verona, con 55 años de tradición

Cada 1° de agosto , miles de personas renuevan una de las tradiciones más populares del litoral argentino: tomar caña con ruda en ayunas para atraer la salud, la buena suerte y alejar los males del invierno. En Monte Vera , esa costumbre tiene un lugar emblemático, el almacén Verona , que este año volverá a convocar a vecinos y visitantes de toda la región.

El tradicional Almacén Verona ubicado en el paraje Chaco Chico, en Monte Vera. gentileza

Se trata del histórico almacén de ramos generales fundado en 1938, considerado el más antiguo de la provincia en funcionamiento continuo, que este año celebrará una nueva edición de su tradicional festival.

Jesús, actual responsable del negocio familiar, contó a UNO Santa Fe que la tradición comenzó hace más de cinco décadas gracias a su padre. "El negocio hace 88 años que está. Es el almacén de ramos generales más antiguo de la provincia de Santa Fe en tiempo de funcionamiento. La tradición de la caña con ruda la comenzó mi papá hace aproximadamente 55 años. Él fabricaba caña y la brindaba a los clientes cada primero de agosto", recordó.

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Cómo una costumbre familiar se transformó en un festival provincial

Lo que comenzó como un simple gesto para mantener viva una tradición fue creciendo con el paso del tiempo hasta convertirse en uno de los eventos más convocantes de la región.

Según explicó Jesús, nunca imaginaron la repercusión que tendría. "Todo esto se hizo sin querer. No fue algo planificado para que fuera tan masivo. Empezamos invitando a los clientes para mantener una tradición muy antigua de nuestra región y después fue creciendo de a poco."

Con el correr de los años comenzaron a elaborar mayor cantidad de caña con ruda, tanto para brindar como para vender, y el evento ganó notoriedad. A eso se sumó la peña folclórica que organizan cada viernes desde hace doce años y que finalmente se fusionó con la celebración del 1° de agosto.

"Pedimos autorización cuando Monte Vera todavía era comuna y así nació el festival. Este año será la 12ª edición regional y la segunda con carácter provincial", explicó.

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El tradicional Almacén Verona ubicado en el paraje Chaco Chico, en Monte Vera. gentileza

El secreto de un almacén que sigue vigente después de 88 años

Más allá de la tradición de la caña con ruda, el histórico comercio continúa siendo un punto de encuentro para vecinos y turistas durante todo el año. Según su propietario, uno de los grandes atractivos es que el lugar conserva prácticamente intacta su estructura original.

"La edificación sigue tal cual la fundó mi abuelo en 1938. Hemos cambiado muy pocas cosas. Creo que eso lo hace atractivo. También la comida casera, que tiene otro sabor." El éxito del lugar es tal que durante muchos fines de semana los visitantes deben realizar reservas para conseguir mesa.

Cómo será la fiesta de la caña con ruda en Monte Vera

La celebración comenzará desde muy temprano.

El histórico almacén abrirá sus puertas a las 7 de la mañana para recibir a quienes quieran cumplir con el tradicional ritual de beber caña con ruda en ayunas.

Durante toda la jornada habrá:

Caña con ruda tradicional y dulce .

. Comidas típicas .

. Puestos gastronómicos.

Artesanos.

Emprendedores locales.

Desde las 14 se montará un escenario sobre la calle donde actuarán 10 grupos de música folclórica, con espectáculos que se extenderán hasta las 22. Además, el domingo continuará la celebración con una nueva peña folclórica al mediodía.

Entrada libre y gratuita

Desde la organización destacaron que el festival es completamente gratuito. "Puede venir quien quiera. No se cobra entrada. Incluso pueden traer sillas, conservadoras y pasar el día disfrutando del festival", invitó Jesús.

La propuesta busca mantener viva una costumbre profundamente arraigada en la cultura popular y, al mismo tiempo, poner en valor uno de los espacios históricos más representativos de Monte Vera y de la provincia de Santa Fe.