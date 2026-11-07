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La industria volvió a caer en septiembre y acumula una contracción de 2,6% en el año

El Indec informó que el índice de producción industrial bajó 1,8% en relación al mismo mes del año anterior, aunque subió 0,7% en relación a agosto

7 de noviembre 2026 · 08:17hs
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La producción de maquinaria agrícola se derrumbó en septiembre.

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La producción de maquinaria agrícola se derrumbó en septiembre.

La industria manufacturera sufrió en septiembre su tercer retroceso interanual consecutivo, de 1,8%, y acumula una caída de 2,6% en lo que va de 2026. La medición mensual arrojó un leve repunte de 0,7%, que se sumó al 1,9% de agosto, pero el trimestre terminó en rojo por el peso del derrumbe de julio, de 5,4%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el Índice de Producción Industrial (IPI) repuntó 0,7% en septiembre, versus agosto. En el mes previo había trepado 1,9%. No obstante, debido al desplome del 5,4% en julio, el trimestre finalizó con una variación negativa.

De este modo, pese a la tenue mejora, la cifra de la serie desestacionalizada del Indec se mantuvo abajo de todos los registros entre julio de 2024 y junio de 2026, con excepción del número de marzo de este año. En términos mensuales, las subas más relevantes se verificaron textiles y prendas de vestir (7,4%), madera y papel (5,2%) y vehículos (1,1%). Por el contrario, resaltaron bajas en alimentos, refinación de petróleo, plásticos y químicos, productos de metal y maquinaria y equipo.

Maquinaria en crisis

Además, el IPI sufrió su tercer retroceso interanual consecutivo (-1,8%). En comparación con septiembre del año pasado, los retrocesos más importantes se verificaron en maquinaria y equipo (-26,8%), otros equipos (-22%) y productos de metal, maquinaria y equipo (-18,1%). La fabricación de muebles se contrajo 4,9% y la de prendas de vestir, un 5,3%.

Las principales incidencias negativas estuvieron en la menor fabricación de maquinaria agrícola, de electrodomésticos como heladeras y lavarropas, y de productos de electrónica, particularmente celulares y televisores.

La debilidad de la demanda interna es el factor que más limita la producción de los industriales, según la encuesta a empresarios que realiza habitualmente el Indec. A esto se le suma la competencia de las importaciones en muchas actividades y un nivel de crédito en pesos que ya no permite financiar la compra de bienes durables como ocurrió, por ejemplo, entre fines de 2024 y principios de 2025.

Repunte de la construcción

Por otra parte, la actividad de la construcción profundizó su mejora en septiembre. Marcó un avance de 7,8% mensual, en la serie desestacionalizada, y una mejora del 5,1% interanual, según el Indec. Pese al repunte, el indicador todavía refleja una dinámica de avances y retrocesos que dificulta hablar de una recuperación sostenida.

El dato de septiembre llegó después del avance de 1% en agosto. En julio, la actividad había retrocedido 3,8% mensual y en agosto había logrado una mejora del 1%. Antes, mayo había mostrado un salto del 6%, seguido por una contracción del 4,9% en junio. De esta manera, el sector continúa moviéndose en formato serrucho, con variaciones pronunciadas de un mes a otro.

El acumulado de los primeros nueve meses del año arrojó una suba del 1,3% frente al mismo período de 2025. Sin embargo, la serie tendencia-ciclo, que permite observar la evolución subyacente de la actividad, prácticamente no registró variaciones en septiembre.

Los insumos

La evolución de los insumos utilizados en la construcción también mostró un comportamiento dispar. En septiembre, las mayores subas interanuales se registraron en pinturas para la construcción, con un incremento del 22,4%, y hormigón elaborado, que avanzó 12,8%. También crecieron el hierro redondo y los aceros para la construcción (5,2%) y el cemento pórtland (4,6%).

Del otro lado, algunos materiales exhibieron retrocesos importantes. Los mosaicos graníticos y calcáreos cayeron 15% interanual, los artículos sanitarios de cerámica retrocedieron 8,2% y el yeso bajó 7,7%. También se registraron bajas en pisos y revestimientos cerámicos (-7,4%) y ladrillos huecos (-0,7%).

En materia de empleo, el último dato disponible corresponde a agosto. Durante ese mes se contabilizaron 382.669 puestos de trabajo asalariados registrados en el sector privado, un crecimiento del 1,7% frente al mismo mes de 2025. En el acumulado enero-agosto, el indicador presentó una mejora del 0,8% interanual.

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