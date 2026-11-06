La esperanza de Mosqueira en Unión: "Hicimos nuestro deber, teníamos que ganar"

El volante de Unión destacó la importancia de la victoria ante Vélez y valoró su crecimiento futbolístico después de un primer semestre con poca continuidad

En el cierre de la fase regular del Torneo Clausura , Unión derrotó 2-0 a Vélez en el estadio 15 de Abril y mantuvo encendida la ilusión de meterse en los playoffs . Ahora, deberá esperar que Gimnasia de Mendoza pierda este sábado ante Independiente Rivadavia para conseguir el pasaje.

Después del encuentro, Joaquín Mosqueira analizó el desarrollo del partido y remarcó que, pese a las circunstancias favorables que encontró el equipo desde temprano, no podían relajarse ante un rival de jerarquía. “Sabíamos que nos enfrentábamos a un gran rival. Después, el desarrollo del partido nos fue favoreciendo: ellos se quedan con uno menos y hay un penal a los cinco minutos. Pero no podíamos permitirnos subestimarlo, menos a Vélez”, explicó el mediocampista.

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En ese sentido, recordó que Unión ya había sufrido en otros encuentros por no poder cerrar los resultados. “Aprendimos de otros partidos en los que no pudimos cerrarlo y nos lo terminan dando vuelta de manera insólita. Pero bueno, hicimos nuestro deber, teníamos que ganar”, señaló.

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Mosqueira también reconoció la exigencia mental que implicaba afrontar un partido en el que el margen de error era mínimo. El equipo debía conseguir los tres puntos y, al mismo tiempo, administrar la ansiedad mientras dependía de otros resultados. “Era un partido largo. Lo manejamos muy bien y estoy contento por eso, más allá de la victoria”, sostuvo.

Mosqueira cierra en un mejor nivel con Unión

En el plano individual, el volante se mostró conforme con su evolución y con la continuidad que fue consiguiendo. “Creo que fue de menor a mayor. Venía prácticamente de no sumar minutos en el primer semestre, entonces que me den la confianza y los minutos para mí es muy importante”, expresó.

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Además, destacó la conexión que logró en la mitad de la cancha con Mauro Luna Diale, con quien compartió su etapa anterior: “Nos conocemos desde mi período anterior, nos entendemos muy bien. Es un grandísimo jugador y me ayuda mucho”. Por último, Mosqueira dejó en claro que todavía tiene margen para crecer: “Quiero seguir mejorando el nivel, seguir corrigiendo cosas, errores que sé que tengo. Pero la actitud por lo menos nunca me va a faltar”.