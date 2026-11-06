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Tarragona, sincero en Unión: "Lamentablemente tenemos que esperar otros resultados"

El delantero marcó los dos goles en el triunfo de Unión ante Vélez en el 15 de Abril y fue determinante para mantener viva la ilusión de llegar a los playoffs

Ovación

Por Ovación

6 de noviembre 2026 · 21:55hs
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Tarragona, sincero en Unión: Lamentablemente tenemos que esperar otros resultados

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión hizo lo que tenía que hacer. Derrotó 2-0 a Vélez en el estadio 15 de Abril, con una actuación sobresaliente de Cristian Tarragona, autor de los dos tantos. Sin embargo, la victoria no alcanzó para garantizar la clasificación a los playoffs del Clausura y el equipo de Leonardo Madelón quedó pendiente de otros resultados.

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Una vez finalizado el encuentro, el capitán rojiblanco no escondió su sensación de bronca por llegar a la última fecha sin tener el destino en sus propias manos. "Nos da bronca llegar a esta instancia dependiendo de otros, pero nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y ahora, lamentablemente, tenemos que esperar otros resultados", expresó Tarragona.

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Durante el partido, los hinchas también estuvieron atentos a lo que sucedía en el otro encuentro que podía modificar el panorama de la clasificación. Desde las tribunas llegaron algunos gritos cuando se conoció que Independiente estaba empatando, aunque el delantero reconoció que el plantel debía mantenerse al margen de esas situaciones.

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Tarragona, en modo figura para Unión

"Sí, sí, nos dimos cuenta. Pero tampoco podés jugar con los de afuera porque, si no, te confundís y empezás a bajar. Ahí es donde empezás a cometer errores", explicó el atacante, dejando en claro que la prioridad era sostener la concentración dentro de la cancha.

Cristian Tarragona atravieza su mejor momento en Uni&oacute;n.

Cristian Tarragona atravieza su mejor momento en Unión.

En cuanto al desarrollo del encuentro, Tarragona consideró que Unión tuvo argumentos para conseguir una diferencia mayor. "Creo que estuvimos bien. Nos faltó liquidarlo con otro gol, pero lo importante es que ganamos con toda nuestra gente", señaló.

Unión Vélez Cristian Tarragona
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