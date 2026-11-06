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El color de la hinchada de Unión en el partido crucial ante Vélez en el 15 de Abril

Los hinchas de Unión le pusieron clima a una final anticipada contra Vélez en el estadio 15 de Abril por la fecha 16 del Clausura. Fotos

Ovación

Por Ovación

6 de noviembre 2026 · 18:59hs
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El color de la hinchada de Unión en el partido crucial ante Vélez en el 15 de Abril

El estadio 15 de Abril se vestía de gala este viernes por la tarde-noche para recibir a Unión en su última presentación de la fase regular del Torneo Clausura. No era un partido más, ya que necesitaba una victoria ante Vélez para conseguir el pasaje a los playoffs y seguir alimentando la ilusión.

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Con ese escenario, los hinchas respondieron al llamado y se propusieron darle un marco especial a una cita determinante. Desde varias horas antes, algunos comenzaron a palpitar el encuentro con la tradicional previa, mientras que otros fueron llegando sobre la hora para ocupar su lugar en las tribunas.

El movimiento en las inmediaciones del estadio, las camisetas rojiblancas, las banderas y la expectativa de una tarde-noche decisiva fueron parte de una postal que volvió a mostrar el acompañamiento de la gente.

Como ocurre en cada presentación del equipo en casa, la cámara de UNO Santa Fe estuvo presente para registrar los mejores momentos, los rostros y todo el color de una hinchada que quería empujar a Unión.

Las fotos de Unión

Unión Vélez hinchas
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