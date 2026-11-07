El sacerdote santafesino participará de las actividades de la visita del papa, con especial expectativa por el encuentro con los consagrados. Destacó el carácter pastoral del viaje del Santo Padre, instó a recibir sus palabras "en primera persona" y apeló a la cultura de la escucha en el complejo contexto social argentino.

"Escuchar antes de responder": el llamado del padre Axel en la previa de la visita del papa León XIV

La inminente llegada del Papa León XIV a la República Argentina moviliza a comunidades eclesiales de toda la región y Santa Fe sumará a sus referentes pastorales a la comitiva de recepción. El padre Axel ultimó los detalles de su viaje a la provincia de Córdoba, donde participará de la agenda oficial de actividades litúrgicas y encuentros comunitarios previstos por la visita del Sumo Pontífice.

Con especial hincapié en el encuentro reservado con los consagrados —instancia que vivencia con profunda emoción espiritual por su vocación sacerdotal—, el presbítero remarcó que la preparación para este hito comenzó mucho antes de armar el equipaje: "En el corazón ya está listo desde hace bastante tiempo", confesó.

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"La llegada del Papa es un bálsamo, una caricia de paz. El Santo Padre tiene una capacidad de escucha increíble: te mira, te escucha y después habla. El aprovechamiento de sus enseñanzas dependerá de la disposición de cada uno de nosotros", sostuvo Padre Axel, sacerdote de la diócesis.

Una oportunidad de encuentro que trasciende las fronteras de la fe

El sacerdote valoró especialmente que la convocatoria albergue tanto a practicantes como a personas que se aproximan impulsadas por la curiosidad, el respeto o la emoción social frente a la figura papal.

Cultura del diálogo: Axel enfatizó que el principal desafío del pueblo argentino reside en reaprender a "escuchar antes de responder", cualidad que atribuyó al estilo relacional del pontífice.

Proximidad a la distancia: tuvo palabras de acompañamiento para los adultos mayores, personas con problemas de salud o vecinos que, por condicionantes económicos, no podrán trasladarse a Córdoba o Buenos Aires, remarcando que "la expectativa y la alegría se viven con la misma intensidad desde las parroquias a través de la radio o la televisión".

Mirada pastoral frente a los dilemas sociales

Ante las habituales lecturas en clave de coyuntura política que suelen rodear los discursos papales, el padre Axel reafirmó la dimensión netamente evangelizadora del viaje, aunque aclaró que la verdad evangélica aborda de forma ineludible las realidades cotidianas del país.

"El Papa no viene a bajar línea ni a atacar a nadie, pero sí a proclamar la verdad. Hablar del hambre, de las desigualdades, de la educación y de la salud forma parte de la Doctrina Social de la Iglesia", sostuvo. En esa línea, apeló a realizar una autocrítica personal en lugar de utilizar las homilías para señalar al adversario: "El mensaje va a ser en primer lugar para cada uno. Dios quiera que sea el comienzo de algo nuevo".