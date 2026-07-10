La suba en los combustibles impactaría de lleno en la inflación anual de Argentina: le agregaría hasta 2,5 puntos

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ( CEPAL ) analizó el impacto que tendrá el aumento en los combustibles, producto de la guerra en Medio Oriente , sobre la inflación de Argentina y los países de la región .

En concreto, el organismo dependiente de la ONU estimó que el impacto del conflicto bélico sumaría una presión de entre 0,9 y 2,5 puntos a la inflación total de 2026 .

En la metodología del cálculo, el CEPAL utilizó tres escenarios a partir del alza del precio de los combustibles internacionales. En base a eso, calculó qué parte del aumento terminaría trasladándose a los precios que paga el consumidor final.

El primero supone un incremento de 25% en el precio de la energía en 2026 respecto a 2025. Con ese número, el aumento sobre la inflación sería la más baja (0,9 puntos). La magnitud escala a medida que se constituyen el resto de los escenarios, en donde el precio energético se ubica entre el 30% y 60%.

Así, en el escenario 2 (con un precio de la energía del 38%), el impacto sería de 1,4 puntos, mientras que en el tercer y último escenario (que abarca un precio 67% superior al 2025), el traslado final sería de 2,5 puntos, el más severo.

“En los siguientes meses, el impacto del aumento del precio del petróleo en la inflación dependerá de la evolución de los precios internacionales, del grado en que sus variaciones se trasladen a los precios internos de los combustibles y de los efectos de segunda ronda en aquellos productos de los cuales los combustibles son un insumo relevante. El incremento del precio del petróleo también podría tener un impacto en la inflación a través del aumento del costo de los productos importados y de los fletes internacionales”, detalló el CEPAL.

En los últimos meses, YPF aplicó un congelamiento de precios en los combustibles para amortiguar la escalada del crudo, al tiempo que el Gobierno postergó la aplicación de los incrementos remanentes en los impuestos que gravan la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. De esta manera, la suba total todavía está próxima a definirse, por lo que el impacto sobre el consumidor golpearía de lleno en el bolsillo.

El resto de los países

El CEPAL también analizó los resultados que tendrían en otras naciones de la región. En base a las medidas que implemente cada gobierno, el aumento sobre la inflación podría escalar entre 0,3 y 4,6 puntos.

El caso con mayor suba es el de República Dominicana: en el escenario 1 subiría 1,7 puntos, siendo de 2,6 en el escenario 2 y 4,6 en el escenario 3. Del otro extremo quedó Ecuador, en donde la suba no llega a contemplar un punto: 0,3 puntos (escenario 1), 0,5 puntos (escenario 2) y 0,9 puntos (escenario 3).

En tanto, la Argentina está posicionada en mitad de tabla, en una posición intermedia junto con países como Brasil, Paraguay y Chile. Estos últimos dos comparten el peso similar de la energía en la canasta de consumo (6%).