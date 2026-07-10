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Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir a Central Norte

Colón volverá a presentarse en el Brigadier López el domingo, a las 15.30, ante Central Norte por la fecha 20 de la zona A y ya se pueden comprar las entradas

Ovación

Por Ovación

10 de julio 2026 · 15:17hs
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Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir a Central Norte

Colón ya comenzó a palpitar un nuevo compromiso como local y lanzó la venta de entradas para el encuentro del próximo domingo frente a Central Norte de Salta de la fecha 20 de la Zona A de la Primera Nacional, que se disputará, desde las 15.30, en el estadio Brigadier López.

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Luego del valioso triunfo conseguido en la jornada anterior, el equipo de Ezequiel Medrán buscará volver a hacerse fuerte en Santa Fe para seguir sumando en una tabla que no permite margen de error. Con la pelea por los primeros puestos cada vez más ajustada, el objetivo será conseguir otra victoria que le permita mantenerse en la conversación por los lugares de privilegio.

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Como viene sucediendo en cada presentación del Sabalero en condición de local, se espera un gran acompañamiento de los hinchas. En ese sentido, la institución informó que la venta estará destinada únicamente a plateas y palcos, debido a que el cupo de generales ya está cubierto por los socios. La expectativa es alta no solo por la importancia del partido, sino también por el momento que atraviesa el equipo, que necesita consolidar una racha positiva para no perder terreno en una Zona A sumamente competitiva.

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Venta de entradas en Colón

Colón entradas Central Norte
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