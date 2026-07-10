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Colón dejó atrás la parte más exigente y ahora enfrenta un tramo ideal para afirmarse arriba

Colón superó una seguidilla de tres partidos consecutivos como visitante con saldo positivo y, desde este domingo, tendrá por delante un calendario que, en los papeles, aparece favorable para consolidarse en la pelea por el ascenso.

10 de julio 2026 · 11:24hs
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Colón dejó atrás la parte más exigente y ahora enfrenta un tramo ideal para afirmarse arriba

Después de atravesar uno de los pasajes más complejos del campeonato, Colón tiene por delante un escenario que invita a ilusionarse. El equipo de Ezequiel Medrán consiguió sortear una exigente seguidilla de tres partidos consecutivos fuera de Santa Fe, donde cosechó dos victorias, frente a Defensores de Belgrano y Deportivo Madryn, y sufrió una única derrota ante Chaco For Ever.

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Ese rendimiento le permitió mantenerse en los primeros puestos de la Zona A y llegar bien posicionado a una etapa del fixture que, al menos sobre el papel, podría resultar determinante para sus aspiraciones.

Claro está que la Primera Nacional suele romper cualquier pronóstico y que las diferencias entre los equipos son mínimas, pero el calendario parece ofrecerle al Sabalero una buena oportunidad para seguir sumando.

Un duelo clave para Colón y varios rivales comprometidos abajo

El primer compromiso será este domingo, desde las 15.30, cuando reciba a Central Norte de Salta en el estadio Brigadier López. El conjunto salteño ocupa el 15° puesto y pelea por escapar de la zona baja, por lo que Colón aparece como favorito si logra imponer su jerarquía como local.

La verdadera prueba de fuego llegará una semana después. El viernes 17 de julio visitará a Ferro, actual líder de la Zona A, en un partido que puede marcar el rumbo de ambos. Incluso, dependiendo de los resultados de la fecha 20, el equipo santafesino podría presentarse en Caballito con la posibilidad de alcanzar la cima.

Superado ese compromiso, el panorama vuelve a mostrarse favorable. Colón recibirá a Chaco For Ever, que marcha en el último puesto de la tabla y se encuentra a seis puntos de salir de la zona de descenso, en una buena oportunidad para tomarse revancha de la derrota sufrida hace apenas algunas jornadas en Resistencia.

Luego llegará la visita a Acassuso, otro equipo comprometido con la permanencia y que apenas se mantiene un punto por encima de los puestos de descenso.

La agenda continuará con dos encuentros consecutivos en el Brigadier López: primero frente a San Telmo, que transita una campaña irregular y se ubica en la mitad de la tabla, y posteriormente ante Patronato, en el cruce interzonal con un rival que también atraviesa dificultades en la Zona B.

El momento de Colón para confirmar para qué está

Si bien en la Primera Nacional no existen rivales sencillos y cada partido presenta una complejidad distinta, Colón sabe que este tramo del calendario puede resultar decisivo.

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La lógica indica que, si pretende pelear por el primer ascenso, deberá aprovechar este tipo de partidos para sumar la mayor cantidad de puntos posible antes de ingresar en la recta final del campeonato, donde comenzarán a aparecer los cruces directos entre los principales candidatos.

Allí sí llegará la hora de las definiciones. Pero antes, el Sabalero tiene una serie de encuentros que pueden fortalecer su candidatura y permitirle llegar a ese momento decisivo dependiendo de sí mismo en la lucha por terminar en lo más alto de la Zona B.

Colón Central Norte Medrán
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