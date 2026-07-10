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Un devastador incendio forestal en el sur de España dejó al menos 12 muertos y 23 personas desaparecidas

El fuego se desató en la provincia de Almería y avanzó con rapidez debido a las altas temperaturas, la baja humedad y los fuertes vientos. Las autoridades evacuaron localidades, cortaron rutas y mantienen un amplio operativo para controlar las llamas.

10 de julio 2026 · 19:08hs
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Incendio forestal: Un voraz incendio forestal en Almería

Incendio forestal: Un voraz incendio forestal en Almería, España, dejó al menos 12 muertos.

Un voraz incendio forestal que afecta a la provincia de Almería, en la región de Andalucía, al sur de España, dejó un saldo provisorio de al menos 12 personas fallecidas y otras 23 desaparecidas, mientras continúan las tareas de búsqueda y combate del fuego.

Según informó el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, los primeros llamados de alerta se recibieron alrededor de las 17 (hora local) del jueves. Desde entonces, las llamas se propagaron rápidamente desde la localidad de Los Gallardos hacia el municipio vecino de Bédar, favorecidas por las altas temperaturas, la escasa humedad y las intensas ráfagas de viento.

Evacuaciones y operativo de emergencia

Ante el avance del incendio, el Gobierno regional activó el Nivel 1 del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan INFOCA), dispuso la evacuación de Bédar y de otras poblaciones cercanas, y ordenó el cierre preventivo de tramos de la autopista A-7 y de la carretera N-340A.

De acuerdo con información oficial, algunas de las víctimas fueron halladas dentro de vehículos alcanzados por las llamas mientras intentaban escapar del fuego.

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Durante toda la noche continuaron trabajando brigadistas, bomberos, equipos terrestres, aviones hidrantes y helicópteros especializados con el objetivo de contener el avance del incendio y proteger las zonas habitadas.

Investigan las causas del incendio

Las autoridades judiciales iniciaron una investigación para determinar el origen del fuego y avanzar en la identificación formal de las víctimas fatales.

Mientras tanto, los servicios de emergencia permanecen en máxima alerta debido a que el incendio aún no fue completamente controlado y persisten condiciones meteorológicas que podrían favorecer nuevos focos y complicar las tareas de extinción.

España incendio muertos emergencia
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