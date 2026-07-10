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Ratotti vuelve a Chile: Unión lo cedió otra vez a Unión Española

El delantero continuará su carrera en el fútbol chileno, donde ya dejó una buena imagen en 2025. El préstamo será por un año, sin cargo y con una opción de compra por el 50% de su ficha.

Ovación

Por Ovación

10 de julio 2026 · 09:46hs
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Ratotti vuelve a Chile: Unión lo cedió otra vez a Unión Española

Franco Ratotti volverá a vestir la camiseta de Unión Española. El delantero, cuyo pase pertenece a Unión, fue cedido nuevamente al conjunto chileno en una operación que contempla un préstamo por un año, sin cargo y con una opción de compra por el 50% de sus derechos económicos.

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De esta manera, el atacante tendrá una nueva oportunidad en un club donde ya supo rendir en gran nivel y en el que dejó un buen recuerdo durante su anterior etapa.

Franco Ratotti, con un destino donde ya supo destacarse

La apuesta de Unión Española por Ratotti no es casual. En 2025, el delantero disputó 10 partidos en la Liga de Primera de Chile, marcó un gol y aportó dos asistencias, además de consolidarse como una alternativa importante en el frente de ataque.

Ese rendimiento fue uno de los motivos por los cuales el club chileno decidió volver a buscarlo, convencido de que puede recuperar la versión que mostró durante aquel ciclo.

Ahora, con mayor experiencia y un mejor conocimiento del fútbol trasandino, Ratotti intentará afianzarse definitivamente y transformarse en una pieza importante del equipo.

Tras un paso discreto por Ecuador sale otra vez de Unión

Antes de concretar su regreso a Chile, el atacante defendió la camiseta de Delfín SC durante el primer semestre de 2026.

Su paso por el conjunto ecuatoriano fue mucho más breve y con escasa participación. Disputó ocho encuentros en la LigaPro Serie A y acumuló 345 minutos en cancha, aunque no pudo convertir goles ni registrar asistencias.}

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Con ese panorama, tanto el futbolista como Unión entendieron que lo mejor era buscar un nuevo destino donde pudiera recuperar continuidad.

El elegido fue nuevamente Unión Española, un club donde Ratotti ya sabe lo que es sentirse cómodo y donde buscará relanzar su carrera. Mientras tanto, el Tatengue seguirá de cerca su rendimiento, ya que el acuerdo contempla una opción de compra por el 50% de su ficha, una posibilidad que podría representar un ingreso económico para la institución si el delantero logra volver a destacarse en el fútbol chileno.

Unión Ratotti Chile
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