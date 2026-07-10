Del aula al estadio: Santa Fe impulsa una propuesta para vivir los Juegos Suramericanos desde la escuela

En la antesala de los XIII Juegos Suramericanos 2026, el Gobierno de Santa Fe y el Comité Olímpico Argentino impulsan el programa "Vivamos los Juegos en la escuela" , una iniciativa que busca acercar el evento deportivo a estudiantes y docentes mediante materiales didácticos, actividades interdisciplinarias y la promoción de los valores del deporte.

Educación y Deporte: Santa Fe lanza "Vivamos los Juegos en la escuela" para integrar el evento deportivo al sistema educativo provincial.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 no solo dejarán como legado nuevas infraestructuras deportivas y obras urbanas. También buscan convertirse en una herramienta educativa para miles de estudiantes de toda la provincia. Con ese objetivo, el Gobierno de Santa Fe, junto al Comité Olímpico Argentino (COA), puso en marcha el programa "Vivamos los Juegos en la escuela" , una propuesta que lleva el espíritu del certamen a las aulas a través de contenidos pedagógicos especialmente diseñados para el sistema educativo.

La iniciativa incluye una colección de diez cuadernillos didácticos dedicados a distintas disciplinas deportivas, con más de 30 actividades destinadas a estudiantes de diferentes niveles educativos. El objetivo es que los Juegos Suramericanos trasciendan la competencia y se transformen en una oportunidad para trabajar valores como el respeto, la cooperación, la inclusión, el juego limpio y la superación personal.

El deporte como herramienta de aprendizaje

La secretaria de Educación de la provincia, Carolina Piedrabuena, explicó que el programa busca integrar el deporte al proceso de enseñanza desde una mirada interdisciplinaria.

"‘Vivamos los Juegos en la escuela’ es un programa que no solo se desarrolla con los deportistas en cada una de las escuelas, sino que también pensamos en vivir los Juegos en el aula con material pedagógico, en este caso para secundaria. Son materiales que trabajan distintos deportes de manera interdisciplinaria, pensando cómo podemos vincular el deporte con distintos contextos", señaló la funcionaria.

Inspirada en los principios del olimpismo y adaptada a la realidad santafesina, la propuesta convierte al acontecimiento deportivo en un recurso para reflexionar sobre la convivencia, el trabajo en equipo y la construcción de vínculos saludables dentro de las instituciones educativas.

Piedrabuena destacó además que los materiales incluyen la participación de deportistas olímpicos como referencia para los estudiantes.

"En cada uno de estos recursos pedagógicos vamos a encontrar deportistas destacados a nivel olímpico. Consideramos que estos materiales permiten que, en toda la provincia, se conozcan los deportes, las obras que se realizan en las tres sedes de los Juegos y también los contenidos curriculares que forman parte de la formación de los estudiantes", afirmó.

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Vivir los Juegos antes de la competencia

Uno de los principales objetivos del programa es generar un vínculo entre las escuelas y los Juegos Suramericanos antes del inicio de la competencia.

A través de las actividades propuestas, los alumnos pueden conocer las disciplinas que integrarán el certamen, comprender sus reglas y descubrir los valores que promueve el deporte, sintiéndose parte de un evento internacional que tendrá a Santa Fe como una de sus principales sedes.

La propuesta también busca fortalecer el rol de la Educación Física como espacio para el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, promoviendo la empatía, el respeto por las diferencias y la resolución pacífica de conflictos.

Un legado que permanecerá en las aulas

Desde el Ministerio de Educación sostienen que uno de los principales legados de los Juegos será el impacto educativo que dejarán en las nuevas generaciones.

"La natación puede definir a una persona o una persona elegir ese deporte porque vive cerca de un río. También dependerá de contar con infraestructura. Por eso ponemos en valor las obras que se desarrollan en el marco de estos Juegos. La pista de ciclismo en Rafaela, por ejemplo, permitirá que muchos estudiantes descubran una disciplina que antes no tenían la posibilidad de practicar", expresó Piedrabuena.

Un material que también mira al Mundial

Además de los cuadernillos dedicados a los Juegos Suramericanos, el programa incorpora un material pedagógico basado en el Mundial de Fútbol 2026 como disparador para trabajar contenidos interdisciplinarios.

"Trabajamos el fútbol porque también nos atraviesa el Mundial. El material parte de la pregunta '¿Qué late detrás de cada gol?' y está disponible en cinco idiomas además del español: italiano, portugués, francés, inglés y alemán. Muchas escuelas ya lo están utilizando para fortalecer también la enseñanza de lenguas extranjeras", concluyó la secretaria de Educación.

Todo el material del programa "Vivamos los Juegos en la escuela" puede consultarse de manera gratuita a través del Campus Educativo del Ministerio de Educación de Santa Fe, donde docentes y estudiantes tienen acceso a los recursos diseñados para acompañar el camino hacia los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.