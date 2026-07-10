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Santa Fe se ubica entre las diez ciudades con los alquileres más caros del país: cuánto se paga por mes

Un relevamiento privado posicionó a la capital provincial entre las ciudades más costosas para alquilar departamentos de dos y tres ambientes. Aunque los incrementos continúan, el ritmo de aumento muestra una desaceleración.

Cristian Leiva

Por Cristian Leiva

10 de julio 2026 · 19:49hs
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Santa Fe se ubica entre las diez ciudades con los alquileres más caros del país: cuánto se paga por mes

Alquilar un departamento en la ciudad de Santa Fe continúa representando un importante desafío económico. De acuerdo con el último informe de Reporte Inmobiliario, la capital provincial se encuentra entre las diez ciudades con los alquileres más caros del país tanto para departamentos de dos como de tres ambientes.

En el segmento de los departamentos de dos ambientes, el alquiler promedio mensual en Santa Fe alcanza los $636.665, lo que ubica a la ciudad en el octavo lugar del ranking nacional elaborado por la consultora.

En tanto, para los departamentos de tres ambientes, el valor promedio asciende a $858.890 mensuales, manteniendo a la capital santafesina entre las localidades con los alquileres más elevados del país.

Los alquileres siguen en alza, pero con menor ritmo

El informe señala que los precios de los alquileres continúan aumentando en las principales ciudades argentinas, aunque los incrementos comenzaron a moderarse respecto de los fuertes ajustes registrados en los últimos dos años.

Según Reporte Inmobiliario, este es el octavo trimestre consecutivo en el que se observa una desaceleración en la evolución de los valores, aunque las subas todavía se mantienen por encima de la inflación.

El ranking de las ciudades más caras

En el caso de los departamentos de dos ambientes, Bariloche encabeza el listado con un alquiler promedio de $1.191.665 por mes. Le siguen Neuquén ($960.000) y Posadas ($871.665).

Detrás aparecen Mar del Plata, Mendoza, Salta, Córdoba, Santa Fe, Rosario y Bahía Blanca. En el extremo opuesto se ubica San Miguel de Tucumán, donde el alquiler promedio para una unidad de similares características es de $528.000 mensuales.

Para los departamentos de tres ambientes, el ranking es liderado por Neuquén, con un valor promedio de $1.580.250 por mes, seguida por Bariloche ($1.575.000) y Posadas ($1.212.500).

LEER MÁS: El drama habitacional en Santa Fe: revelan que el 53% de los inquilinos gasta más de la mitad del sueldo en alquiler

Luego se ubican Mar del Plata, Salta, Mendoza, Rosario, Bahía Blanca, Córdoba y Santa Fe, mientras que nuevamente San Miguel de Tucumán registra el valor promedio más bajo, con $775.000 mensuales.

El relevamiento refleja que, pese a la desaceleración de los aumentos, acceder a una vivienda en alquiler continúa demandando un alto porcentaje de los ingresos familiares, especialmente en las principales ciudades del país.

Rosario también figura entre las ciudades con los alquileres más altos

La ciudad de Rosario también aparece entre las diez plazas más caras del país para alquilar viviendas, según el mismo relevamiento de Reporte Inmobiliario.

En el caso de los departamentos de dos ambientes, el alquiler promedio mensual alcanza los $624.090, ubicando a la ciudad en el noveno lugar del ranking nacional.

Se registró una fuerte suba en la oferta de alquileres en Rosario.

Se registró una fuerte suba en la oferta de alquileres en Rosario.

Para los departamentos de tres ambientes, el valor promedio asciende a $858.890 por mes, posicionando a Rosario entre las localidades con los alquileres más elevados del país.

Al igual que ocurre en Santa Fe, el informe refleja una desaceleración en el ritmo de los aumentos respecto de los últimos dos años, aunque los valores continúan creciendo por encima de la inflación y mantienen elevados los costos de acceso a una vivienda en alquiler.

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