Pullaro cerró el Santa Fe Business Forum: "Le mostramos al mundo un modelo de potencia productiva"

En el encuentro realizado en La Fluvial hubo 5 mil reuniones de negocios y se generaron más de 15 millones de dólares en ventas y pedidos de cotización

El gobernador Maximiliano Pullaro cerró el encuentro que reunió a 250 compradores de más de 30 países.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este viernes el acto de clausura del Santa Fe Business Forum 2025 . El evento realizado en La Fluvial de Rosario se propone consolidar a la provincia como polo estratégico de innovación, inversión y comercio exterior.

“Este foro muestra nuestra potencia productiva, que es lograr internacionalizar todos nuestros productos, consolidar mercados y buscar nuevos destinos ”, afirmó Pullaro en el cierre del evento, acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

El mandatario provincial remarcó que Santa Fe “está mostrando un rumbo distinto al que transita Argentina”, convencido de que “la única manera de salir adelante es producir más, generar empleo, estabilizar la economía y crecer”.

Santa Fe, una provincia productiva

"Durante los cinco días —señaló Pullaro— le mostramos al mundo lo que puede ser una potencia productiva. Si seguimos acompañando a cada emprendedor, pyme, empresa e industria que quiera invertir y crecer, vamos a ser la capital del interior y el motor que empuje a Argentina al cambio definitivo".

Por su parte, la vicegobernadora Scaglia subrayó que “Santa Fe lo hizo una vez más”, al demostrar que “con esfuerzo, compromiso y una meta, siempre se puede”. Definió al foro como “el más grande de Argentina” y destacó que se trata de una vidriera internacional para “el corazón productivo” de la provincia.

Del acto participaron además la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada; autoridades diplomáticas; intendentes y presidentes comunales; la presidenta del Enapro, Graciela Alabarce; legisladores y representantes del sector empresario.

El mercado internacional

El ministro Puccini valoró que en esta edición “muchos clústeres productivos tuvieron mayor participación” y sostuvo que Santa Fe “ofrece ventajas únicas” que no deben desaprovecharse. “Los compradores internacionales destacaron la calidad de la gente, la hospitalidad y las oportunidades de negocio que se concretaron y las que vendrán. Todo esto consolida nuestro objetivo de liderar la internacionalización de las empresas santafesinas”, señaló.

Losada, por su parte, detalló los números del encuentro: “Se realizaron 5.077 reuniones en la ronda de negocios; se generaron más de 15 millones de dólares en ventas y pedidos; participaron 1.000 empresas locales y 250 compradores internacionales de 45 países; y 40 fondos de inversión mantuvieron 823 reuniones con 250 startups, con un capital global de 3.400 millones de dólares”.

La funcionaria agregó que 210 empresarios extranjeros recorrieron 31 circuitos productivos en 40 localidades de 14 departamentos, con visitas a 87 empresas y a siete establecimientos incluidos en el programa Sabores de Santa Fe. En total, más de 6.000 personas participaron activamente en las distintas actividades.

El Santa Fe Business Forum se desarrolla en La Fluvial, de Rosario. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Resultados de la edición 2025

El Santa Fe Business Forum incluyó rondas de negocios en sectores como equipamiento médico, nutrición animal, carnes, legumbres, lácteos, miel y turismo. También se desarrolló el Foro de Inversiones, con la participación de más de 200 startups de diez rubros, entre ellos biotecnología, agtech, energías renovables y economía circular.

Los compradores extranjeros recorrieron además circuitos vinculados con maquinaria industrial y agrícola, biotecnología, industria alimenticia, turismo de reuniones, materiales de construcción, autopartes, muebles, textiles, genética y nutrición animal.

El programa se completó con más de 50 charlas y paneles de referentes del comercio internacional, la economía, la innovación y el deporte, que ofrecieron capacitación y debate sobre los desafíos del mercado global.