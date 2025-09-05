Uno Santa Fe | Pullaro

Pullaro cerró el Santa Fe Business Forum: "Le mostramos al mundo un modelo de potencia productiva"

En el encuentro realizado en La Fluvial hubo 5 mil reuniones de negocios y se generaron más de 15 millones de dólares en ventas y pedidos de cotización

5 de septiembre 2025 · 15:52hs
El gobernador Maximiliano Pullaro cerró el encuentro que reunió a 250 compradores de más de 30 países.

El gobernador Maximiliano Pullaro cerró el encuentro que reunió a 250 compradores de más de 30 países.
Pullaro cerró el Santa Fe Business Forum: Le mostramos al mundo un modelo de potencia productiva

Pullaro cerró el Santa Fe Business Forum: Le mostramos al mundo un modelo de potencia productiva

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este viernes el acto de clausura del Santa Fe Business Forum 2025. El evento realizado en La Fluvial de Rosario se propone consolidar a la provincia como polo estratégico de innovación, inversión y comercio exterior.

“Este foro muestra nuestra potencia productiva, que es lograr internacionalizar todos nuestros productos, consolidar mercados y buscar nuevos destinos”, afirmó Pullaro en el cierre del evento, acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

El mandatario provincial remarcó que Santa Fe “está mostrando un rumbo distinto al que transita Argentina”, convencido de que “la única manera de salir adelante es producir más, generar empleo, estabilizar la economía y crecer”.

business (1)

Santa Fe, una provincia productiva

"Durante los cinco días —señaló Pullaro— le mostramos al mundo lo que puede ser una potencia productiva. Si seguimos acompañando a cada emprendedor, pyme, empresa e industria que quiera invertir y crecer, vamos a ser la capital del interior y el motor que empuje a Argentina al cambio definitivo".

Por su parte, la vicegobernadora Scaglia subrayó que “Santa Fe lo hizo una vez más”, al demostrar que “con esfuerzo, compromiso y una meta, siempre se puede”. Definió al foro como “el más grande de Argentina” y destacó que se trata de una vidriera internacional para “el corazón productivo” de la provincia.

Del acto participaron además la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada; autoridades diplomáticas; intendentes y presidentes comunales; la presidenta del Enapro, Graciela Alabarce; legisladores y representantes del sector empresario.

Pullaro

El mercado internacional

El ministro Puccini valoró que en esta edición “muchos clústeres productivos tuvieron mayor participación” y sostuvo que Santa Fe “ofrece ventajas únicas” que no deben desaprovecharse. “Los compradores internacionales destacaron la calidad de la gente, la hospitalidad y las oportunidades de negocio que se concretaron y las que vendrán. Todo esto consolida nuestro objetivo de liderar la internacionalización de las empresas santafesinas”, señaló.

Losada, por su parte, detalló los números del encuentro: “Se realizaron 5.077 reuniones en la ronda de negocios; se generaron más de 15 millones de dólares en ventas y pedidos; participaron 1.000 empresas locales y 250 compradores internacionales de 45 países; y 40 fondos de inversión mantuvieron 823 reuniones con 250 startups, con un capital global de 3.400 millones de dólares”.

La funcionaria agregó que 210 empresarios extranjeros recorrieron 31 circuitos productivos en 40 localidades de 14 departamentos, con visitas a 87 empresas y a siete establecimientos incluidos en el programa Sabores de Santa Fe. En total, más de 6.000 personas participaron activamente en las distintas actividades.

forum (4)
El Santa Fe Business Forum se desarrolla en La Fluvial, de Rosario.

El Santa Fe Business Forum se desarrolla en La Fluvial, de Rosario.

Resultados de la edición 2025

El Santa Fe Business Forum incluyó rondas de negocios en sectores como equipamiento médico, nutrición animal, carnes, legumbres, lácteos, miel y turismo. También se desarrolló el Foro de Inversiones, con la participación de más de 200 startups de diez rubros, entre ellos biotecnología, agtech, energías renovables y economía circular.

Los compradores extranjeros recorrieron además circuitos vinculados con maquinaria industrial y agrícola, biotecnología, industria alimenticia, turismo de reuniones, materiales de construcción, autopartes, muebles, textiles, genética y nutrición animal.

El programa se completó con más de 50 charlas y paneles de referentes del comercio internacional, la economía, la innovación y el deporte, que ofrecieron capacitación y debate sobre los desafíos del mercado global.

Pullaro Santa Fe Business Forum gobernador Santa Fe
Noticias relacionadas
El gobernador Maximiliano Pullaro pidió que el gobierno aclare el escándalo de los audios de supuestas coimas

Pullaro sobre las coimas: "Golpea la credibilidad del presidente"

 El gobernador Maximiliano Pullaro con la secretaria de Seguridad Pública de Nación Alejandra Monteoliva

Pullaro y una reunión con Nación para asegurar apoyo de seguridad en Santa Fe

Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Corrientes, Gustavo Valdés.

Pullaro en Corrientes: "Nuestro compromiso es avanzar en la integración regional y desarrollar la obra pública"

Convención aprobará la primera parte del texto constitucional nuevo

La Convención y el nuevo texto: reelección de Pullaro y cambios en Diputados

Lo último

Sangre de Campeones reveló qué se trató en la reunión con la directiva de Colón

Sangre de Campeones reveló qué se trató en la reunión con la directiva de Colón

Hacinados, sin agua potable ni instalaciones sanitarias: rescatan a 30 trabajadores en condiciones infrahumanas en Pozo Borrado

Hacinados, sin agua potable ni instalaciones sanitarias: rescatan a 30 trabajadores en condiciones infrahumanas en Pozo Borrado

La reserva de Unión no hizo pie en Córdoba, perdió ante Instituto y no pudo ser líder

La reserva de Unión no hizo pie en Córdoba, perdió ante Instituto y no pudo ser líder

Último Momento
Sangre de Campeones reveló qué se trató en la reunión con la directiva de Colón

Sangre de Campeones reveló qué se trató en la reunión con la directiva de Colón

Hacinados, sin agua potable ni instalaciones sanitarias: rescatan a 30 trabajadores en condiciones infrahumanas en Pozo Borrado

Hacinados, sin agua potable ni instalaciones sanitarias: rescatan a 30 trabajadores en condiciones infrahumanas en Pozo Borrado

La reserva de Unión no hizo pie en Córdoba, perdió ante Instituto y no pudo ser líder

La reserva de Unión no hizo pie en Córdoba, perdió ante Instituto y no pudo ser líder

Llega una fecha histórica para el Rally Argentino en San Luis

Llega una fecha histórica para el Rally Argentino en San Luis

En VIVO: la Convención de Santa Fe entra en la recta final y debate los últimos artículos de la nueva Constitución

En VIVO: la Convención de Santa Fe entra en la recta final y debate los últimos artículos de la nueva Constitución

Ovación
Sangre de Campeones reveló qué se trató en la reunión con la directiva de Colón

Sangre de Campeones reveló qué se trató en la reunión con la directiva de Colón

La reserva de Unión no hizo pie en Córdoba, perdió ante Instituto y no pudo ser líder

La reserva de Unión no hizo pie en Córdoba, perdió ante Instituto y no pudo ser líder

Por qué José Vignatti no estaría dispuesto a ser candidato a presidente de Colón

Por qué José Vignatti no estaría dispuesto a ser candidato a presidente de Colón

Argentina cerrará las Eliminatorias frente a Ecuador sin Messi

Argentina cerrará las Eliminatorias frente a Ecuador sin Messi

Llega una fecha histórica para el Rally Argentino en San Luis

Llega una fecha histórica para el Rally Argentino en San Luis

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional