Uno Santa Fe | Colón | Colón

García, el posible reemplazante de Lago en Colón para jugar ante Chaco For Ever

Ignacio Lago sería baja en Colón para recibir a Chaco For Ever por la fecha 22 y Ezequiel Medrán ya tiene a su reemplazante

Ovación

Por Ovación

24 de julio 2026 · 20:17hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
García, el posible reemplazante de Lago en Colón para jugar ante Chaco For Ever

Prensa Colón

Cuando todo indicaba que Ezequiel Medrán solo debía resolver un cambio obligado para el compromiso del domingo, una inesperada complicación alteró los planes del cuerpo técnico. Ignacio Lago, una de las principales figuras de Colón, quedó afuera del cotejo de la fecha 22 ante Chaco For Ever en Santa Fe.

• LEER MÁS: Alerta en Colón: aguardan por la recuperación de su goleador Ignacio Lago

El plantel sabalero completó este viernes por la mañana la penúltima práctica de cara al encuentro de la fecha 22 de la Zona A de la Primera Nacional, que se disputará el domingo desde las 15.30 en el estadio Brigadier López, con arbitraje de Daniel Delbarba. Hasta el entrenamiento de este viernes, el panorama parecía claro. La única modificación prevista era el ingreso de Gabriel Risso Patrón por el suspendido Leandro Allende en el lateral izquierdo.

Gabriel Risso Patr&oacute;n reemplazar&aacute; a Leandro Allende en Col&oacute;n.

Gabriel Risso Patrón reemplazará a Leandro Allende en Colón.

Sin embargo, Lago presentó un inconveniente en la mano que fue intervenida quirúrgicamente durante el receso y ahora su presencia quedó supeditada a la evolución que muestre en las próximas horas. La situación será monitoreada de cerca por el cuerpo médico, aunque está prácticamente descartado.

• LEER MÁS: Colón empieza a resignarse: el cuarto refuerzo parece quedar en el camino

En caso de que el goleador no pueda estar desde el arranque, el principal candidato para ocupar su lugar es Franco García. La última práctica, prevista para este sábado, será determinante para despejar la incógnita. Allí Medrán definirá si puede contar con uno de sus jugadores más desequilibrantes o si deberá modificar el ataque para buscar un triunfo que le permita a Colón seguir prendido en la pelea por los puestos de arriba.

Los posibles 11 de Colón

Matías Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Gabriel Risso Patrón; Federico Lértora e Ignacio Antonio; Julián Marcioni, Darío Sarmiento y Franco García; y Alan Bonansea.

Colón Chaco For Ever Franco García
Noticias relacionadas
colon puso en marcha la venta de entradas para recibir a chaco for ever

Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir a Chaco For Ever

un cambio obligado, otro tactico y una duda en colon para recibir a chaco for ever

Un cambio obligado, otro táctico y una duda en Colón para recibir a Chaco For Ever

colon vuelve a su refugio: el brigadier lopez, la base para reponerse ante chaco for ever

Colón vuelve a su refugio: el Brigadier López, la base para reponerse ante Chaco For Ever

mientras colon espera el fallo de la fifa, neris no rindio en ecuador y vuelve a irse

Mientras Colón espera el fallo de la FIFA, Neris no rindió en Ecuador y vuelve a irse

Lo último

Santo Tomé: la PDI allanó una casa y secuestró elementos probatorios en una causa de violencia de género

Santo Tomé: la PDI allanó una casa y secuestró elementos probatorios en una causa de violencia de género

Vélez fue letal y le ganó a Instituto en el inicio del Clausura

Vélez fue letal y le ganó a Instituto en el inicio del Clausura

Racing se presentó en el Clausura con una ajustada victoria ante Gimnasia (LP)

Racing se presentó en el Clausura con una ajustada victoria ante Gimnasia (LP)

Último Momento
Santo Tomé: la PDI allanó una casa y secuestró elementos probatorios en una causa de violencia de género

Santo Tomé: la PDI allanó una casa y secuestró elementos probatorios en una causa de violencia de género

Vélez fue letal y le ganó a Instituto en el inicio del Clausura

Vélez fue letal y le ganó a Instituto en el inicio del Clausura

Racing se presentó en el Clausura con una ajustada victoria ante Gimnasia (LP)

Racing se presentó en el Clausura con una ajustada victoria ante Gimnasia (LP)

Remendado, con varios pibes y corazón, Unión sumó un valioso punto ante Platense en el debut

Remendado, con varios pibes y corazón, Unión sumó un valioso punto ante Platense en el debut

Se conoció el fixture de la fase regular del Oficial Prefederal

Se conoció el fixture de la fase regular del Oficial Prefederal

Ovación
Unión tiene día y horario para la fecha 2, pero sigue esperando conocer al árbitro

Unión tiene día y horario para la fecha 2, pero sigue esperando conocer al árbitro

Ezequiel Medrán, ante otro partido determinante como DT de Colón

Ezequiel Medrán, ante otro partido determinante como DT de Colón

Fascendini fue presentado en Talleres: ¿por qué Unión no oficializó a Mosqueira?

Fascendini fue presentado en Talleres: ¿por qué Unión no oficializó a Mosqueira?

Vélez fue letal y le ganó a Instituto en el inicio del Clausura

Vélez fue letal y le ganó a Instituto en el inicio del Clausura

Racing se presentó en el Clausura con una ajustada victoria ante Gimnasia (LP)

Racing se presentó en el Clausura con una ajustada victoria ante Gimnasia (LP)

Policiales
Barrio Centenario: balearon una casa y hallaron once vainas servidas cerca del lugar donde ayer hubo un homicidio

Barrio Centenario: balearon una casa y hallaron once vainas servidas cerca del lugar donde ayer hubo un homicidio

Aprehenden a delincuentes con un arma de grueso calibre en la costa santafesina: le secuestraron un revólver .357 Magnum

Aprehenden a delincuentes con un arma de grueso calibre en la costa santafesina: le secuestraron un revólver .357 Magnum

Homicidio en Bº Centenario: asesinaron a un hombre a balazos mientras manejaba su auto y viajaba con un amigo

Homicidio en Bº Centenario: asesinaron a un hombre a balazos mientras manejaba su auto y viajaba con un amigo

Escenario
Arranca El Invernal: toda la data para disfrutar tres días en la Estación Belgrano

Arranca El Invernal: toda la data para disfrutar tres días en la Estación Belgrano

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Baruyos de una noche: el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

"Baruyos de una noche": el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición