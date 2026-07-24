García, el posible reemplazante de Lago en Colón para jugar ante Chaco For Ever

Ignacio Lago sería baja en Colón para recibir a Chaco For Ever por la fecha 22 y Ezequiel Medrán ya tiene a su reemplazante

Cuando todo indicaba que Ezequiel Medrán solo debía resolver un cambio obligado para el compromiso del domingo, una inesperada complicación alteró los planes del cuerpo técnico. Ignacio Lago , una de las principales figuras de Colón , quedó afuera del cotejo de la fecha 22 ante Chaco For Ever en Santa Fe.

El plantel sabalero completó este viernes por la mañana la penúltima práctica de cara al encuentro de la fecha 22 de la Zona A de la Primera Nacional, que se disputará el domingo desde las 15.30 en el estadio Brigadier López, con arbitraje de Daniel Delbarba. Hasta el entrenamiento de este viernes, el panorama parecía claro. La única modificación prevista era el ingreso de Gabriel Risso Patrón por el suspendido Leandro Allende en el lateral izquierdo.

Gabriel Risso Patrón reemplazará a Leandro Allende en Colón.

Sin embargo, Lago presentó un inconveniente en la mano que fue intervenida quirúrgicamente durante el receso y ahora su presencia quedó supeditada a la evolución que muestre en las próximas horas. La situación será monitoreada de cerca por el cuerpo médico, aunque está prácticamente descartado.

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En caso de que el goleador no pueda estar desde el arranque, el principal candidato para ocupar su lugar es Franco García. La última práctica, prevista para este sábado, será determinante para despejar la incógnita. Allí Medrán definirá si puede contar con uno de sus jugadores más desequilibrantes o si deberá modificar el ataque para buscar un triunfo que le permita a Colón seguir prendido en la pelea por los puestos de arriba.

Los posibles 11 de Colón

Matías Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Gabriel Risso Patrón; Federico Lértora e Ignacio Antonio; Julián Marcioni, Darío Sarmiento y Franco García; y Alan Bonansea.