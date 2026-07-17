Uno Santa Fe | Economía | uber

Uber se queda con PedidosYa por USD 14.800 millones: qué cambiará en Argentina

La empresa estadounidense llegó a un acuerdo para adquirir Delivery Hero, el grupo alemán propietario de PedidosYa. La operación deberá ser aprobada por los organismos de competencia y unificará negocios en 99 países

17 de julio 2026 · 08:14hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La empresa estadounidense Uber llegó a un acuerdo para adquirir Delivery Hero

Héctor Río

La empresa estadounidense Uber llegó a un acuerdo para adquirir Delivery Hero, el grupo alemán propietario de PedidosYa.

Uber anunció la compra de Delivery Hero, la compañía alemana propietaria de PedidosYa, en una operación valuada en 12.900 millones de euros (unos 14.800 millones de dólares). Si recibe el aval de los organismos reguladores, la empresa estadounidense se convertirá en uno de los mayores grupos de movilidad y reparto del mundo.

Entre los negocios que comprará Uber se encuentra PedidosYa, que opera no sólo en Argentina sino también en Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Además, Uber relanzó recientemente en el mercado argentino su servicio Uber Eats, con el que vuelve a competir en el negocio del reparto.

LEER MÁS: Repartidores de Pedidos Ya se movilizaron en Santa Fe para exigir un piso tarifario: "Nos pagan 880 pesos y nos parece una miseria"

Por su parte, Delivery Hero, que a su vez controla a la española Glovo, alcanzó un acuerdo con el fondo estadounidense SSW Partners para venderle sus negocios en catorce países por USD 1.600 millones. En la mayoría de esos mercados también está presente Uber Eats. El fondo administrará esos negocios hasta encontrar nuevos compradores.

Detalles de la compra

La oferta contempla la compra de todas las acciones de Delivery Hero que Uber todavía no posee. La empresa estadounidense ya era el principal accionista del grupo alemán, con una participación del 25%, y ahora ofrece 41,5 euros por acción para quedarse con el control total.

El consejo de administración de Delivery Hero respaldó por unanimidad la propuesta y recomendó a sus accionistas aceptarla. También Prosus, uno de los principales inversores del grupo con cerca del 17 % de las acciones, comprometió su apoyo a la operación.

De cerrarse con éxito, la empresa resultante será la mayor del mundo de servicios de movilidad y de entrega de comida a domicilio, presente en 99 mercados con reservas brutas combinadas por valor de USD 236.000 millones (207.000 millones de euros) en 2025.

Qué pasará con PedidosYa

Por el momento, la compra no implicará cambios para los usuarios de PedidosYa. La operación todavía debe atravesar un proceso de revisión por parte de las autoridades de competencia de distintos países, por lo que el cierre definitivo demandará varios meses.

Como parte de ese proceso, Delivery Hero ya acordó vender sus operaciones en 14 mercados a la firma estadounidense SSW Partners por USD 1.600 millones. La mayoría de esos países coincide con mercados donde también opera Uber Eats, una desinversión que busca reducir las objeciones de los reguladores por una eventual concentración del negocio.

uber Pedidos Ya empresa compra
Noticias relacionadas
La inflación fue de 1,9% en junio y marcó su nivel más bajo en diez meses:  acumula un alza de 16,8% en el año

La inflación de junio fue del 1,9% y marcó su nivel más bajo en diez meses: acumula 16,8% en el año

Proyecciones del mercado: estiman que la inflación de julio se ubicará en torno al 2%

Proyecciones del mercado: estiman que la inflación de julio se ubicará en torno al 2%

La suba en los combustibles impactaría de lleno en la inflación anual de Argentina: le agregaría hasta 2,5 puntos

La suba en los combustibles impactaría de lleno en la inflación anual de Argentina: le agregaría hasta 2,5 puntos

Lo último

Uber se queda con PedidosYa por USD 14.800 millones: qué cambiará en Argentina

Uber se queda con PedidosYa por USD 14.800 millones: qué cambiará en Argentina

El ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, chocó en la Circunvalación de Rosario

El ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, chocó en la Circunvalación de Rosario

El tiempo en Santa Fe: viernes caluroso y posibles tormentas aisladas

El tiempo en Santa Fe: viernes caluroso y posibles tormentas aisladas

Último Momento
Uber se queda con PedidosYa por USD 14.800 millones: qué cambiará en Argentina

Uber se queda con PedidosYa por USD 14.800 millones: qué cambiará en Argentina

El ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, chocó en la Circunvalación de Rosario

El ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, chocó en la Circunvalación de Rosario

El tiempo en Santa Fe: viernes caluroso y posibles tormentas aisladas

El tiempo en Santa Fe: viernes caluroso y posibles tormentas aisladas

Sebastián Zunino, el árbitro de Ferro-Colón: los antecedentes con ambos equipos

Sebastián Zunino, el árbitro de Ferro-Colón: los antecedentes con ambos equipos

Colón se juega mucho más que tres puntos en su visita al líder Ferro

Colón se juega mucho más que tres puntos en su visita al líder Ferro

Ovación
El pasado oscuro de Slavko Vincic, el árbitro que dirigirá la final entre Argentina y España

El pasado oscuro de Slavko Vincic, el árbitro que dirigirá la final entre Argentina y España

Alarma en España: Lamine Yamal no entrenó y encendió las dudas para la final ante Argentina

Alarma en España: Lamine Yamal no entrenó y encendió las dudas para la final ante Argentina

Argentina recuperó el primer puesto del ranking FIFA

Argentina recuperó el primer puesto del ranking FIFA

Messi volvió a hacer historia: igualó un récord único en los Mundiales

Messi volvió a hacer historia: igualó un récord único en los Mundiales

Argentina vs. España: las cifras que hay que pagar para conseguir una entrada para la final

Argentina vs. España: las cifras que hay que pagar para conseguir una entrada para la final

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados