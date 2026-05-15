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Repartidores de Pedidos Ya se movilizaron en Santa Fe para exigir un piso tarifario: "Nos pagan 880 pesos y nos parece una miseria"

Cadetes de aplicaciones de delivery realizaron una protesta en la ciudad y reclamaron aumentos en los pagos, mayor transparencia de las plataformas y un canal directo de diálogo con las empresas. También denunciaron problemas de inseguridad y precarización laboral.

15 de mayo 2026 · 17:01hs
Repartidores de Pedidos Ya se movilizaron en Santa Fe para exigir un piso tarifario: Nos pagan 880 pesos y nos parece una miseria

Repartidores de Pedidos Ya se movilizaron en Santa Fe para exigir un piso tarifario: "Nos pagan 880 pesos y nos parece una miseria"

Repartidores de aplicaciones de delivery realizaron este viernes una manifestación en la ciudad de Santa Fe para reclamar mejoras en las condiciones laborales y un aumento en los pagos que reciben por cada pedido entregado.

La protesta incluyó una recorrida por zonas estratégicas de la capital provincial y culminó con una concentración frente al Molino Fábrica Cultural, en Boulevard Gálvez y Rivadavia.

Uno de los principales reclamos apuntó contra la empresa PedidosYa, a la que acusaron de no mantener canales de comunicación reales con los trabajadores y de haber reducido considerablemente los ingresos que perciben por pedido.

“Nos están pagando de base 880 pesos y me parece que es una miseria”, expresó Fernanda, una de las repartidoras que participó de la protesta.

La trabajadora explicó que esa “base” corresponde al monto inicial que reciben por retirar un pedido, antes de contabilizar distancia y entrega. “Es como una bajada de bandera”, comparó.

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Además, denunció que actualmente la relación con la plataforma está completamente automatizada. “Nos manejamos por tickets, como si fueran mails, pero están automatizados. Presentamos un reclamo, responden automáticamente y ahí se terminó la charla”, sostuvo en declaraciones a Telefe Santa Fe.

Los repartidores también cuestionaron la eliminación de bonos y adicionales que anteriormente recibían en jornadas de lluvia o feriados. Según señalaron, la empresa dejó de informar con claridad cómo se compone el pago final de cada viaje.

“Antes teníamos un resumen detallado, ahora ya no existe”, indicó Fernanda.

Otro de los trabajadores manifestó que los pagos actuales no alcanzan para cubrir los costos del trabajo diario. “Llevaba tres pedidos y me pagaban 600 pesos por cada uno. No compramos nada con eso”, afirmó.

Reclaman un piso tarifario mínimo

En ese sentido, reclamaron la implementación de un piso tarifario mínimo y una actualización de los montos según distancia y peso de los productos transportados.

“Nos tendrían que pagar mínimo 2.000 pesos por pedido”, planteó uno de los repartidores.

La protesta también puso el foco sobre las exigencias que, según denuncian, impone el sistema de incentivos de las aplicaciones durante jornadas climáticas adversas.

Jesús, otro de los cadetes movilizados, cuestionó los bonos por lluvia porque —según afirmó— fomentan una conducción riesgosa para completar más viajes en menos tiempo.

“La plataforma nos presiona a conducir más rápido para llegar a cumplir los pedidos y acceder al bono”, sostuvo. Y agregó: “Eso es perjudicial para la gente que anda en la calle y para el cadete”.

Los trabajadores remarcaron además que la actividad atraviesa una caída en la demanda producto de la situación económica y señalaron que cada vez hay más repartidores registrados en las aplicaciones.

Como ejemplo, Fernanda contó que un compañero trabajó ocho horas, realizó 20 pedidos y obtuvo una ganancia total de 20 mil pesos.

“La gente no pide como antes y cada vez somos más en la aplicación”, resumió.

Los manifestantes advirtieron que la protesta realizada este viernes podría profundizarse en caso de no obtener respuestas por parte de la empresa.

“Esta es la primera medida que vamos a tomar. Si la empresa no se contacta con nosotros y no abre un canal de diálogo, probablemente nos vuelvan a ver reclamando”, concluyeron.

Santa Fe Pedidos Ya repartidores
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