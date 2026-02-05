Uno Santa Fe | Santa Fe | Uber

Uber anunció su desembarco en una nueva ciudad de Santa Fe y amplía su presencia en la provincia

La plataforma de viajes anunció que comenzará a operar en Rafaela y San Francisco (Córdoba) a partir de febrero. El desembarco se da en un contexto de debate por la regulación y reclamos de choferes por tarifas y comisiones.

5 de febrero 2026 · 19:22hs
La aplicación de viajes Uber anunció que desembarcará en una nueva ciudades de la provincia de Santa Fe y continuará así con su expansión territorial.

Según informó la empresa, a partir del 2 de febrero comenzará a operar en Rafaela (Santa Fe) y San Francisco (Córdoba) incorporando nuevos socios conductores y ampliando su zona de cobertura.

El anuncio se produce en un escenario marcado por el debate regulatorio y los recientes reclamos de choferes, que en distintas localidades de la provincia cuestionaron las tarifas, las comisiones que aplica la plataforma y la falta de reglas claras para la actividad.

De acuerdo a la información difundida por Uber, la convocatoria está dirigida a conductores de autos particulares, taxis y motos, bajo el esquema habitual de trabajo flexible que propone la aplicación. En ese marco, la empresa lanzó un incentivo económico por tiempo limitado destinado a quienes completen el proceso de registro y realicen sus primeros viajes.

Según se detalló, los primeros 100 socios conductores que completen 30 viajes dentro del período promocional podrán acceder a ganancias adicionales, con montos diferenciados según el tipo de vehículo utilizado. La promoción tendrá vigencia entre el 2 de febrero y el 15 de marzo de 2026, exclusivamente dentro de las zonas de cobertura de Rafaela y San Francisco.

Expansión en medio del conflicto

El desembarco en estas dos ciudades santafesinas ocurre pocos días después de que choferes de Uber en la ciudad de Santa Fe se sumaran a un “apagón” de la aplicación, en protesta por tarifas consideradas bajas y comisiones calificadas como abusivas. En esa oportunidad, los conductores decidieron no conectarse a la plataforma durante una jornada para visibilizar el conflicto.

Además, la presencia de Uber en la provincia continúa generando tensiones con los sistemas de transporte tradicionales y mantiene abierto el debate sobre la necesidad de una regulación específica, tanto a nivel municipal como provincial.

Mientras la plataforma avanza con su estrategia de expansión territorial, las discusiones sobre el encuadre legal, las condiciones laborales y el impacto del modelo de aplicaciones de transporte siguen ocupando un lugar central en la agenda pública santafesina.

Uber Santa Fe
