Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Vaca Muerta: qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

El sector productivo neuquino analiza al santafesino, y viceversa. Tecnología, experiencia y Vaca Muerta encabezan las expectativas del enlace

Gonzalo Santamaría

Por Gonzalo Santamaría

6 de marzo 2026 · 14:27hs
Vaca Muerta: qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

La industria minera, con Vaca Muerta a la cabeza, encabeza las estadísticas entre los sectores que más ganaron en los últimos años. Santa Fe tomó nota de eso y logró un acuerdo, luego de trabajarlo arduamente, para que Neuquén apuntale a su industria hacia La Invencible.

Sin embargo, los industriales de Santa Fe aparecen como la oferta de Pullaro a Neuquén: “Nuestro aporte es con la transferencia de tecnología y experiencia”, afirmó el gobernador tras firmar el acuerdo en Neuquén capital. Las pymes y grandes empresas de Neuquén tomaron nota y ya en el networking que se llevó a cabo esta tarde en el auditorio del Centro Pyme de la Agencia de Desarrollo Económico del Neuquén (Adeneu) se empezaron a pactar los primeros enlaces.

Desde el sector industrial y del gobierno neuquino destacaron la actividad como “súper positiva” y que sirvió para llevar un “mensaje muy claro e importante para que las empresas entienda hacia donde apuntamos”, dijo Anabel Lucero, gerente general del Centro PyME Adeneu, a La Capital.

Lucero destacó que “hay historias” entre firmas santafesinas, sobre todo con la metalmecánica, y las de Neuquén. Esos enlaces se volvieron a encontrar en la jornada de este jueves. Pero también hubo lugar para la presentación entre otras firmas, algunas llegaron ya con las consultas preparadas, y las charlas fluyeron en torno a este acuerdo.

En concreto, Santa Fe propone que su tecnología y experiencia industrial se funcione con un sector en alza que no frena su producción y tiene en Vaca Muerta, puntualmente en la localidad de Añelo, una oportunidad para desarrollarse económicamente.

Qué quiere Neuquén de Santa Fe

“Neuquén tiene mucho para complementar. Santa Fe puede aportar tecnología para instalaciones, mantenimiento y reparaciones de maquinaria industrial”, concreto y sin titubeo, Lucero aprovechó para llamar a las empresas santafesinas.

En esta línea, Lucero reconoció que hay actividades que Neuquén no desarrolla, como la fabricación de válvulas, equipos específicos para la explotación minera o de productos en general que son una invitación para la industria santafesina.

Neuquen Santa Fe 5.3
Anabel Lucero del Centro Pyme de Adeneu

Anabel Lucero del Centro Pyme de Adeneu

Es de destacar que el 24,7% de las 342 industrias dentro de la mesa de gas, petróleo y minería de Santa Fe se dedica a la metalmecánica. Un poco más atrás aparecen las compañías de Servicios Profesionales con el 10.2%.

Pero como Neuquén manifiesta oportunidades de inversión, también exige “una atención inmediata, conocer el área y la actividad hidrocarburífera”, recalcó Lucero e instó a las empresas de Santa Fe a “encontrar representantes en Neuquén para los servicios de post-venta”.

Entre las tareas que apuesta a sumar Neuquén están los servicios de poso, hoy dominados por multinacionales extranjeras. Si bien la idea no es excluirlas de Vaca Muerta, Lucero aseguró que se pueden complementar con “jugadores más pequeños”.

“Hay muchas provincias de Santa Fe trabajando acá. Habían varias que ya tenían lazos con empresas neuquinas, sin embargo, según las estimaciones de los próximos años, no vamos a alcanzar los neuquinos para trabajar en Vaca Muerta y su alrededores”, con esas palabras Lucero fue clara, la oportunidad laboral no faltará en Neuquén, menos aún en Añelo, considerada “la Miami de Neuquén” por sus vecinos por la cantidad de oportunidades en el mundo del trabajo.

Qué tiene Neuquén para ofrecer

Antes de la charla y consultas empresariales, el gobierno de Neuquén explicó dos leyes que apuntan a beneficiar a las inversiones.

La primera fue Invierta Neuquén, una especie de Rigi neuquino, que viene a complementar la iniciativa de Nación con beneficios para empresas de otras latitudes. Entre los puntos positivos para los inversores se encuentran exenciones impositivas, acceso a la tierra, créditos subsidiados y tarifas diferenciales en los servicios para la producción.

Santa Fe Neuquen 5.3
Firma del acuerdo entre el gobierno de Santa Fe y el de Neuquén

Firma del acuerdo entre el gobierno de Santa Fe y el de Neuquén

Además, detallaron la ley llamada Compre Neuquino. Lucero aseguró que Neuquén es una provincia abierta a las inversiones y remarcó que existe la norma que beneficia a la industria local sólo ante la presencia de ofertas similares entre una firma neuquina y otra foránea. “No estamos cerrados ni encareciendo los costos de la industria”, sostuvo Lucero.

La agencia que conduce Lucero se puso a disposición de los futuros y actuales inversores y afirmó que mantiene una relación de “primo-hermano” con los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe.

Así, los industriales neuquinos se posicionan ante los santafesinos por su experiencia en oil gas con un personal calificado y normas de medioambiente. Otro punto que subrayó Lucero es la relaciones entre sindicatos y actores que invierten en la zona para mantener una producción constante.

Santa Fe Neuquén Vaca Muerta industrial
Noticias relacionadas
que buscan las empresas de neuquen en santa fe tras el acuerdo industrial

Qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

El gobernador de Santa Fe y el de Neuquén firmando el acuerdo

Por un lugar en Vaca Muerta: Santa Fe busca sumar a sus industrias

Los diez allanamientos fueron practicados por la PDI en dos barrios de la ciudad de Santa Fe.

Santa Fe: cuatro detenidos sospechados por robos en cuatro ciudades de la provincia

Plan en Santa Fe para refinanciar deudas descontadas del sueldo a empleados públicos

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Lo último

Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

Vaca Muerta: qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Vaca Muerta: qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Último Momento
Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

Vaca Muerta: qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Vaca Muerta: qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Guillermo Michel propone regular el uso de celulares en las escuelas

Guillermo Michel propone regular el uso de celulares en las escuelas

¿Votó lo que prometió? la plataforma que revela las verdaderas lealtades de diputados y senadores

¿Votó lo que prometió? la plataforma que revela las verdaderas lealtades de diputados y senadores

Ovación
El partido entre Unión e Independiente será dirigido por Andrés Merlos

El partido entre Unión e Independiente será dirigido por Andrés Merlos

Villa Dora cayó de visitante por la Liga Argentina Femenina

Villa Dora cayó de visitante por la Liga Argentina Femenina

La santafesina Claudia Loza tendrá su revancha en Paraná

La santafesina Claudia Loza tendrá su revancha en Paraná

Todo listo para la primera fecha del campeonato en San Jorge

Todo listo para la primera fecha del campeonato en San Jorge

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el riesgo en Medio Oriente

Policiales
Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Escenario
Ricky Martin agotó su show en Rosario a pocas horas de haber iniciado la venta

Ricky Martin agotó su show en Rosario a pocas horas de haber iniciado la venta

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional