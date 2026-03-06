Vaca Muerta: qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

El sector productivo neuquino analiza al santafesino, y viceversa. Tecnología, experiencia y Vaca Muerta encabezan las expectativas del enlace

La industria minera, con Vaca Muerta a la cabeza, encabeza las estadísticas entre los sectores que más ganaron en los últimos años. Santa Fe tomó nota de eso y logró un acuerdo, luego de trabajarlo arduamente, para que Neuquén apuntale a su industria hacia La Invencible.

Sin embargo, los industriales de Santa Fe aparecen como la oferta de Pullaro a Neuquén: “Nuestro aporte es con la transferencia de tecnología y experiencia”, afirmó el gobernador tras firmar el acuerdo en Neuquén capital. Las pymes y grandes empresas de Neuquén tomaron nota y ya en el networking que se llevó a cabo esta tarde en el auditorio del Centro Pyme de la Agencia de Desarrollo Económico del Neuquén (Adeneu) se empezaron a pactar los primeros enlaces.

Desde el sector industrial y del gobierno neuquino destacaron la actividad como “súper positiva” y que sirvió para llevar un “mensaje muy claro e importante para que las empresas entienda hacia donde apuntamos”, dijo Anabel Lucero, gerente general del Centro PyME Adeneu, a La Capital.

Lucero destacó que “hay historias” entre firmas santafesinas, sobre todo con la metalmecánica, y las de Neuquén. Esos enlaces se volvieron a encontrar en la jornada de este jueves. Pero también hubo lugar para la presentación entre otras firmas, algunas llegaron ya con las consultas preparadas, y las charlas fluyeron en torno a este acuerdo.

En concreto, Santa Fe propone que su tecnología y experiencia industrial se funcione con un sector en alza que no frena su producción y tiene en Vaca Muerta, puntualmente en la localidad de Añelo, una oportunidad para desarrollarse económicamente.

Qué quiere Neuquén de Santa Fe

“Neuquén tiene mucho para complementar. Santa Fe puede aportar tecnología para instalaciones, mantenimiento y reparaciones de maquinaria industrial”, concreto y sin titubeo, Lucero aprovechó para llamar a las empresas santafesinas.

En esta línea, Lucero reconoció que hay actividades que Neuquén no desarrolla, como la fabricación de válvulas, equipos específicos para la explotación minera o de productos en general que son una invitación para la industria santafesina.

Neuquen Santa Fe 5.3 Anabel Lucero del Centro Pyme de Adeneu

Es de destacar que el 24,7% de las 342 industrias dentro de la mesa de gas, petróleo y minería de Santa Fe se dedica a la metalmecánica. Un poco más atrás aparecen las compañías de Servicios Profesionales con el 10.2%.

Pero como Neuquén manifiesta oportunidades de inversión, también exige “una atención inmediata, conocer el área y la actividad hidrocarburífera”, recalcó Lucero e instó a las empresas de Santa Fe a “encontrar representantes en Neuquén para los servicios de post-venta”.

Entre las tareas que apuesta a sumar Neuquén están los servicios de poso, hoy dominados por multinacionales extranjeras. Si bien la idea no es excluirlas de Vaca Muerta, Lucero aseguró que se pueden complementar con “jugadores más pequeños”.

“Hay muchas provincias de Santa Fe trabajando acá. Habían varias que ya tenían lazos con empresas neuquinas, sin embargo, según las estimaciones de los próximos años, no vamos a alcanzar los neuquinos para trabajar en Vaca Muerta y su alrededores”, con esas palabras Lucero fue clara, la oportunidad laboral no faltará en Neuquén, menos aún en Añelo, considerada “la Miami de Neuquén” por sus vecinos por la cantidad de oportunidades en el mundo del trabajo.

Qué tiene Neuquén para ofrecer

Antes de la charla y consultas empresariales, el gobierno de Neuquén explicó dos leyes que apuntan a beneficiar a las inversiones.

La primera fue Invierta Neuquén, una especie de Rigi neuquino, que viene a complementar la iniciativa de Nación con beneficios para empresas de otras latitudes. Entre los puntos positivos para los inversores se encuentran exenciones impositivas, acceso a la tierra, créditos subsidiados y tarifas diferenciales en los servicios para la producción.

Santa Fe Neuquen 5.3 Firma del acuerdo entre el gobierno de Santa Fe y el de Neuquén

Además, detallaron la ley llamada Compre Neuquino. Lucero aseguró que Neuquén es una provincia abierta a las inversiones y remarcó que existe la norma que beneficia a la industria local sólo ante la presencia de ofertas similares entre una firma neuquina y otra foránea. “No estamos cerrados ni encareciendo los costos de la industria”, sostuvo Lucero.

La agencia que conduce Lucero se puso a disposición de los futuros y actuales inversores y afirmó que mantiene una relación de “primo-hermano” con los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe.

Así, los industriales neuquinos se posicionan ante los santafesinos por su experiencia en oil gas con un personal calificado y normas de medioambiente. Otro punto que subrayó Lucero es la relaciones entre sindicatos y actores que invierten en la zona para mantener una producción constante.