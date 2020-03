Las clases comenzaron en las calles para los docentes de la provincia de Santa Fe. Más de tres mil personas se concentraron frente a la delegación de la Regional IV este lunes por la mañana en la capital provincial. Según Amsafé el acatamiento al paro fue total en las escuelas públicas de la provincia. Desde Sadop confirmaron a UNO Santa Fe que la medida de fuerza se adoptó en un 90 por ciento en la ciudad.

Embed

"Hay que tener voluntad política para convocar a una paritaria y tener una oferta mejor", dijo desde el escenario Sonia Alesso, titular de Amsafé provincial. E hizo una llamado a los trabajadores: "La organización, la pelea, es la única que nos va a garantizar las 48 horas de paro y si no hay propuesta, las otras 48. No se resuelve por Facebook una marcha provincial, dejémoslo claro. Sentados en su casa, opinando por Facebook sobre Amsafé no vamos a garantizar el aumento salarial. Miles de docentes en la calle frente a la casa de Gobierno el día 12. La tarea es militar en cada lugar, en cada escuela esa movilización", convocó. Asistentes de la marcha cantaban al mismo tiempo bien fuerte: "Che Cantero, che Cantero, no te lo decimos más, los docentes a los 90 no volvemos nunca más".

A UNO Santa Fe, Alesso aseguró que es mucho el malestar de los docentes: "Hubo paritaria nacional y por primera vez en cuatro años hay un aporte de Nación que ayuda a las provincias a mejorar. Hay paro hoy acá, en Entre Ríos, Santa Cruz, Tucumán y Chubut. En todas las demás provincias empiezan las clases. En el caso de Santa Fe esta propuesta, como votaron en asamblea más de 36 mil docentes, está muy por debajo de las expectativas de toda la docencia. Hoy hay marchas y actos en Rosario, Santa Fe, Casilda, Reconquista, Venado Tuerto. Eso quiere decir que hay un gran malestar y la docencia está movilizada para que el gobierno convoque a los docentes y mejore esta propuesta".

amsafe 1.jpg Sonia Alesso, titular de Amsafé provincial, habló desde el escenario a docentes.

Asimismo Pedro Bayúgar, secretario de Sadop expresó a UNO: "Esperamos una convocatoria obviamente porque indudablemente queremos arreglar, acordar, queremos tener un mejor salario. Es bueno recordar que el año pasado, a pesar de que las clases tenían que empezar el 1 de marzo, terminamos arreglando el 12 de abril. Que transcurra un mes y medio como en 2019 no nos gustaría, no quisiéramos. Ojalá no sea así y que esta semana se resuelva. En la ciudad de Santa Fe empezaron las clases en 10 colegios nada más, pero con acatamientos parciales, de 120 totales. El paro se hizo en un 90 por ciento de las instituciones".

Otros problemas

Sobre los números que se pretenden desde Amsafé, Alesso afirmó: "Estamos lejos de las expectativas del sindicato y en comparación de otras provincias. En la provincia de Santa Fe veníamos entre los cuatro mejores salarios del país, empezamos a tener demoras en el cronograma de pago desde enero y problemas en la paritaria. Hace falta voluntad política para encaminar esto y que no se profundice el conflicto. El acatamiento es total en las 19 delegaciones".

"Los legisladores tienen que hablar y entenderse en el lugar que corresponde, nosotros necesitamos un aumento salarial", apuntó al ser consultada por la ley de necesidad pública y sus dichos del sábado en los que había referido: "No quisiera pensar que los docentes somos objeto de un chantaje para que haya una ley".

"En Sadop no hubo ninguna moción que significara aceptar la propuesta, todas fueron de rechazo. En relación a años anteriores, no solo hay mayor acatamiento, sino que también más consenso social. Es decir, no solo los docentes estamos de acuerdo en que lo que se nos ofreció era una miseria, sino que mucha gente que no es docente entiende que claramente con el 3 por ciento no podemos hacer absolutamente nada", agregó Bayúgar a UNO.

pedro bayugar.jpg Pedro Bayugar, secretario general de Sadop, detalló cómo se llevó adelante el paro en Santa Fe.

Sin delegados ni jefes departamentales

Sonia Alesso por su parte agregó a UNO Santa Fe: "Hemos planteado en las resoluciones de asambleas que es urgente que los cargos que tienen que ver con las jefaturas regionales de las delegaciones de Educación estén designados. No puede ser que estén los supervisores haciéndose cargo de una demanda muy grande". Los nombramientos de los cargos políticos son fundamentales para resolver temas de gestión. Se cae el techo de una escuela, en un departamento de la provincia, y todavía no tenemos respuesta porque hay que esperar que conteste la ministra de Educación. Las elecciones fueron en junio, se asumió en diciembre y estamos en marzo. Necesitamos una respuesta urgente, para que se resuelvan concursos, infraestructura de las escuelas, cuidado de la salud, formación docente, y salarios".

"Cada día, una mujer que es sostén de familia, docente, gasta para alimentar a su familia varias veces lo que nos están proponiendo. La propuesta del tres por ciento al punto índice no solo es mala, sino indignante. El gobierno provincial tiene la responsabilidad de hacer una propuesta acorde a la realidad que vivimos las y los docentes", concluyó.

En esta línea Bayúgar denunció: "En el servicio de enseñanza privada no hay ningún jefe de ningún departamento. Ni educación inicial, ni primaria, ni secundaria, ni técnica, ni superior. Recién el viernes de la semana pasada se designó al supervisor general, y la semana antes al director provincial de enseñanza privada. Así que los nombramientos vienen para la gestión posterior. No tenemos con quién hablar, con quién delegar. Existen mil problemas como la justificación de inasistencias, el registro de licencias y no hay con quién hablar salvo con personal administrativo que tienen buena voluntad pero no tienen poder de decisión. Realmente esperamos que los cuadros del Ministerio se concreten para poder avanzar".