KDY responde tras polémica por la camiseta de Colón: aclara cambios, continuidad y amenazas recibidas

A un día del debut con la nueva indumentaria, KDY emitió un comunicado donde explica el proceso creativo, reconoce falta de coordinación y repudia amenazas.

A un día del estreno oficial de la camiseta 2026 de Colón y antes del debut del plantel profesional con la indumentaria , KDY emitió un comunicado oficial para aclarar la polémica generada entre hinchas y el club. La marca explicó que, si bien el diseño más votado formó parte del proceso creativo, la versión final puede sufrir adaptaciones técnicas y de producción.

KDY recordó que durante 2025 el club lanzó una iniciativa para que los socios presentaran propuestas para la camiseta oficial. El diseño ganador, de Matías Canavese, integró el desarrollo creativo de la indumentaria 2026. Sin embargo, la marca aclaró que durante el proceso se produjo un cambio de comisión directiva en el club , lo que provocó que la continuidad y coordinación de la iniciativa se viera afectada y sin un liderazgo claro.

Según KDY, estas circunstancias explican que el producto final pueda haber incluido distintas adaptaciones técnicas y de producción respecto a la propuesta original, como parte del procedimiento habitual para garantizar la calidad y viabilidad industrial de la camiseta.

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Repudio a amenazas y compromiso con el profesionalismo

El comunicado también hizo referencia a la recepción de mensajes intimidatorios y amenazas dirigidas a la marca, incluyendo advertencias sobre la posible difusión de datos personales del equipo de trabajo. KDY calificó estas conductas como inaceptables y adelantó que se están evaluando acciones legales correspondientes. Por último, KDY reafirmó que seguirá trabajando con responsabilidad y profesionalismo en cada proyecto, en un intento de preservar la confianza y la relación con el club y los hinchas.

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¿Expectativa vs. realidad?

La aclaración de KDY llega en un momento delicado, luego de que la presentación oficial de la camiseta generara ilusión en el mundo sabalero, pero desembocara en una controversia que puso en el centro de la escena la gestión del diseño que generó un gran disguto en los hinchas por tener grandes similitudes con casacas de años anteriores y por creer superadora a la camiseta gaandora del concurso diseñada por Matías Canavese que en redes sociales hizo un hilo de x, a modo de descargo y trató de "La vergüenza de la marca KDY"