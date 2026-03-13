Uno Santa Fe | Colón | Colón

Anselmi se rindió ante los hinchas de Colón: "Son algo impresionante"

El entrenador argentino Martín Anselmi recordó el impacto que le causó el movimiendo de los hinchas de Colón para la final de la Sudamericana 2019 en Paraguay

Ovación

Por Ovación

13 de marzo 2026 · 19:55hs
Anselmi se rindió ante los hinchas de Colón: Son algo impresionante

Pasa el tiempo y el recuerdo de la movilización de los hinchas de Colón en 2019 sigue generando admiración en el mundo del fútbol. Esta vez quien volvió a poner en palabras aquel impacto fue Martín Anselmi, que en ese momento formaba parte del cuerpo técnico de Independiente del Valle como asistente de Miguel Ramírez.

• LEER MÁS: Medrán cambia en Colón y sorprendería con Lértora para jugar contra Acassuso

En una charla con el sitio Te Dejo En Orsai, el entrenador reconoció que la imagen de la multitud rojinegra en Paraguay todavía permanece intacta en su memoria. “Lo de los hinchas de Colón todavía lo puedo sentir como si fuera ayer, porque fue algo muy lindo”, contó al recordar aquel encuentro disputado en Asunción.

• LEER MÁS: Pier Barrios: "Este Colón tiene ambición y hambre de gloria"

Anselmi destacó la magnitud de la movilización sabalera hacia la capital paraguaya, teniendo en cuenta que se trataba de la primera final única del certamen. “Fue impresionante. Era la primera final única y a Colón le quedaba muy cerca Paraguay, entonces podían llegar desde cualquier vía”, explicó.

• LEER MÁS: Federico Lértora y el nuevo Colón: liderazgo, autocrítica y un objetivo claro

Más allá de la cercanía geográfica, el entrenador remarcó que la logística no era sencilla, lo que hizo aún más llamativa la presencia masiva de hinchas. “No es fácil igual, porque el lugar que se eligió fue complejo, pero en este caso fueron en colectivo, bici, autos y avión y a mí eso me conmovió. Sobre todo cómo se movilizaron”, relató.

• LEER MÁS: KDY responde tras polémica por la camiseta de Colón: aclara cambios, continuidad y amenazas recibidas

El impacto fue inmediato cuando el plantel ecuatoriano salió al campo para realizar la entrada en calor y se encontró con una tribuna completamente teñida de rojo y negro. “Cuando salimos a hacer la entrada en calor veo una marea rojinegra. Lo primero que me dije fue: ‘qué ambiente vamos a tener’ ”, recordó.

• LEER MÁS: El autor de la camiseta ganadora del concurso de KDY: "La camiseta de Colón salió diferente a lo pactado"

Incluso reveló una curiosidad de aquella jornada marcada por el calor extremo y la posterior tormenta que cayó sobre el estadio. “Lo más loco de esa final es que tocaron Los Palmeras y no me enteré (risas). El calor que hacía era descomunal y creo que la lluvia le vino bien a la gente, porque se estaban descomponiendo”, comentó.

El hincha de Colón impactó a Martín Anselmi

Colón Martín Anselmi hinchas
Noticias relacionadas
medran cambia en colon y sorprenderia con lertora para jugar contra acassuso

Medrán cambia en Colón y sorprendería con Lértora para jugar contra Acassuso

kdy responde tras polemica por la camiseta de colon: aclara cambios, continuidad y amenazas recibidas

KDY responde tras polémica por la camiseta de Colón: aclara cambios, continuidad y amenazas recibidas

el autor de la camiseta ganadora del concurso de kdy: la camiseta de colon salio diferente a lo pactado

El autor de la camiseta ganadora del concurso de KDY: "La camiseta de Colón salió diferente a lo pactado"

jose alonso, presidente de colon: vamos a mostrar con juristas y contadores como tomamos el club

José Alonso, presidente de Colón: "Vamos a mostrar con juristas y contadores cómo tomamos el club"

Lo último

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Unión repetirá la formación titular para recibir el domingo a Boca

Unión repetirá la formación titular para recibir el domingo a Boca

Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir al líder Acassuso

Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir al líder Acassuso

Último Momento
Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Unión repetirá la formación titular para recibir el domingo a Boca

Unión repetirá la formación titular para recibir el domingo a Boca

Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir al líder Acassuso

Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir al líder Acassuso

Fórmula 1 retiraría los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita

Fórmula 1 retiraría los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita

Armand Duplantis volvió a superar el récord mundial absoluto de salto con garrocha

Armand Duplantis volvió a superar el récord mundial absoluto de salto con garrocha

Ovación
Anselmi se rindió ante los hinchas de Colón: Son algo impresionante

Anselmi se rindió ante los hinchas de Colón: "Son algo impresionante"

Federico Lértora y el nuevo Colón: liderazgo, autocrítica y un objetivo claro

Federico Lértora y el nuevo Colón: liderazgo, autocrítica y un objetivo claro

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

KDY responde tras polémica por la camiseta de Colón: aclara cambios, continuidad y amenazas recibidas

KDY responde tras polémica por la camiseta de Colón: aclara cambios, continuidad y amenazas recibidas

El autor de la camiseta ganadora del concurso de KDY: La camiseta de Colón salió diferente a lo pactado

El autor de la camiseta ganadora del concurso de KDY: "La camiseta de Colón salió diferente a lo pactado"

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe