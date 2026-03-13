Anselmi se rindió ante los hinchas de Colón: "Son algo impresionante"

El entrenador argentino Martín Anselmi recordó el impacto que le causó el movimiendo de los hinchas de Colón para la final de la Sudamericana 2019 en Paraguay

Pasa el tiempo y el recuerdo de la movilización de los hinchas de Colón en 2019 sigue generando admiración en el mundo del fútbol. Esta vez quien volvió a poner en palabras aquel impacto fue Martín Anselmi , que en ese momento formaba parte del cuerpo técnico de Independiente del Valle como asistente de Miguel Ramírez .

En una charla con el sitio Te Dejo En Orsai, el entrenador reconoció que la imagen de la multitud rojinegra en Paraguay todavía permanece intacta en su memoria. “Lo de los hinchas de Colón todavía lo puedo sentir como si fuera ayer, porque fue algo muy lindo”, contó al recordar aquel encuentro disputado en Asunción.

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Anselmi destacó la magnitud de la movilización sabalera hacia la capital paraguaya, teniendo en cuenta que se trataba de la primera final única del certamen. “Fue impresionante. Era la primera final única y a Colón le quedaba muy cerca Paraguay, entonces podían llegar desde cualquier vía”, explicó.

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Más allá de la cercanía geográfica, el entrenador remarcó que la logística no era sencilla, lo que hizo aún más llamativa la presencia masiva de hinchas. “No es fácil igual, porque el lugar que se eligió fue complejo, pero en este caso fueron en colectivo, bici, autos y avión y a mí eso me conmovió. Sobre todo cómo se movilizaron”, relató.

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El impacto fue inmediato cuando el plantel ecuatoriano salió al campo para realizar la entrada en calor y se encontró con una tribuna completamente teñida de rojo y negro. “Cuando salimos a hacer la entrada en calor veo una marea rojinegra. Lo primero que me dije fue: ‘qué ambiente vamos a tener’ ”, recordó.

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Incluso reveló una curiosidad de aquella jornada marcada por el calor extremo y la posterior tormenta que cayó sobre el estadio. “Lo más loco de esa final es que tocaron Los Palmeras y no me enteré (risas). El calor que hacía era descomunal y creo que la lluvia le vino bien a la gente, porque se estaban descomponiendo”, comentó.

El hincha de Colón impactó a Martín Anselmi