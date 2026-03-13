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El autor de la camiseta ganadora del concurso de KDY: "La camiseta de Colón salió diferente a lo pactado"

El diseñador explicó a través de X cómo su propuesta ganadora del concurso fue modificada por KDY sin aviso, generando sorpresa y malestar.

Ovación

Por Ovación

13 de marzo 2026 · 12:22hs
El autor de la camiseta ganadora del concurso de KDY: La camiseta de Colón salió diferente a lo pactado

Prensa Colón

Matías Canavese, autor de la camiseta ganadora del concurso de Colón, denunció públicamente irregularidades en la producción de KDY. Según explicó en su cuenta de X, el diseño final no coincide con lo aprobado ni con los patrones pactados, sorprendiendo tanto a la comisión anterior como a la actual, y generando un malestar profundo entre los hinchas y en el propio diseñador.

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Concurso y aprobación inicial

El año pasado, los socios votaron por el diseño de Canavese, que incluía detalles emblemáticos y colores oficiales. Ya en agosto, junto a la comisión anterior, el diseñador se reunió con el dueño de KDY, quien solicitó algunos ajustes para evitar falsificaciones. Canavese realizó las modificaciones, las presentó y fue aprobado sin objeciones, incluyendo un patrón especial para la camiseta de arquero inspirado en el puente colgante y un diseño alternativo retro blanco.

La marca mostró toda la indumentaria de entrenamiento y presentación, y en ese momento el club decidió no realizar cambios, confiando plenamente en que la producción reflejaría los diseños aprobados. Incluso el Community Manager de Colón estaba al tanto del proceso y supervisaba cada detalle de la preproducción.

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Producción y sorpresa final

El conflicto se originó cuando, según Canavese, el club se enteró un día antes del lanzamiento oficial que la camiseta producida era completamente distinta a la que él había diseñado. La marca había decidido unilateralmente cambiar el diseño, dejando de lado la aprobación que habían recibido tanto él como ambas comisiones del club. El diseñador remarcó que no hubo negligencia de su parte ni de las comisiones, y que él mismo se había encargado de las modificaciones solicitadas, adaptando colores y patrones según lo indicado por KDY. La alteración afectó tanto a la camiseta titular como a la de arquero, así como a los diseños secundarios previstos para la temporada.

Repercusiones y credibilidad

Este episodio pone en cuestión la transparencia y la profesionalidad de KDY, ya que incumplió acuerdos explícitos sin notificar al diseñador ni al club. La situación generó desconcierto entre los hinchas, que esperaban un producto coherente con el concurso votado por socios, y deja en evidencia la necesidad de protocolos más estrictos de supervisión y control de producción para futuras indumentarias.

Canavese concluyó que, aunque existió comunicación constante con la marca y el club, el cambio fue totalmente unilateral, afectando la credibilidad del concurso y el vínculo de confianza que debe existir entre diseñadores, clubes y marcas deportivas. Este caso abre un debate sobre responsabilidad contractual, derechos de autor sobre diseños y control de calidad en la fabricación de indumentaria oficial, temas fundamentales en el fútbol profesional moderno.

KDY Colón camiseta Matías Canavese
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