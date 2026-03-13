Uno Santa Fe | Colón | Lértora

Federico Lértora y el nuevo Colón: liderazgo, autocrítica y un objetivo claro

Tras la presentación de la indumentaria 2026, Lértora habló del desafío de Colón en la Primera Nacional y dejó una frase fuerte: no quiere vivir del pasado.

Ovación

Por Ovación

13 de marzo 2026 · 08:33hs
Federico Lértora y el nuevo Colón: liderazgo, autocrítica y un objetivo claro

Prensa Unión

Después de la presentación oficial de la indumentaria 2026, Federico Lértora tomó la palabra y dejó en claro cuál es el foco del plantel: volver a poner a Colón en Primera División. El mediocampista, referente del vestuario, remarcó que su regreso no responde a la nostalgia, sino a un compromiso con el presente deportivo del club.

Lertora: Un líder que mira hacia adelante

El volante central, que supo ser capitán en la etapa más gloriosa de la institución, fue contundente al referirse a su retorno al Sabalero. “Estoy donde quiero estar y quiero ayudar a que Colón vuelva a Primera”, expresó, aunque aclaró que no pretende apoyarse en lo que ya consiguió con la camiseta rojinegra.

“Lo que se logró fue algo hermoso, pero no me gusta vivir de la historia. Esta es otra etapa y tenemos que construir algo nuevo”, señaló el mediocampista, que hoy se perfila como una de las piezas de equilibrio en el andamiaje táctico del equipo. En ese sentido, Lértora también destacó el vínculo que mantiene con los hinchas. “Disfruto del cariño y del respeto de la gente. Siempre se ponen cosas en juego en el fútbol: si volvía o si no volvía, igual se iba a hablar”, comentó con naturalidad.

LEER MÁS: José Alonso habló de todo en Colón: deudas, Neris, Picco y el futuro

La exigencia de la Primera Nacional

Desde lo futbolístico, el volante analizó el comienzo del torneo y consideró que el equipo dejó sensaciones positivas, aunque reconoció que todavía hay margen de crecimiento. “El arranque es bueno, pero sabemos que se nos escaparon puntos que podríamos haber sumado”, explicó. Además, hizo hincapié en la complejidad táctica de la categoría, donde los partidos suelen disputarse con mucha fricción en la mitad de la cancha y márgenes mínimos de error. “Es un torneo largo y muy físico. Hay que saber cuándo jugar, cuándo disputar y cuándo sufrir el partido”, analizó.

Por último, remarcó la importancia de hacerse fuerte en Santa Fe, un factor que históricamente inclinó la balanza para el Sabalero. “En nuestra cancha tenemos que imponer condiciones. Hacer valer la localía es clave para sostener una campaña de protagonismo”, concluyó.

Lértora Colón Primera Nacional
