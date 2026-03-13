Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir al líder Acassuso

Colón jugará este sábado en el Brigadier López ante Acassuso y se espera otro gran marco de público. Tomá nota

Colón ya palpita el compromiso de este sábado ante Acassuso por la fecha 5 de la zona A de la Primera Nacional y, en ese marco, lanzó la venta de entradas para el encuentro que se disputará desde las 20 en el estadio Brigadier López.

Como ocurre habitualmente, no habrá venta de generales, ya que ese sector está completamente cubierto por el padrón de socios. Por este motivo, únicamente se habilitó la venta de plateas y palcos para aquellos hinchas que deseen asistir al encuentro.

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Todo indica que el Cementerio de los Elefantes volverá a lucir con un gran marco de público, en un partido que genera expectativa no solo por la localía sabalera sino también por la presencia de Acassuso, actual líder de la zona. El equipo dirigido por Ezequiel Medrán buscará hacerse fuerte en casa y aprovechar el empuje de su gente para intentar bajar al puntero en un duelo que promete ser intenso.

Una vez más, la hinchada rojinegra se prepara para copar el Brigadier López y hacer sentir la presión en Santa Fe, en una noche que puede ser clave para seguir prendido en la pelea dentro de la categoría.

Colón lanzó la venta de entradas