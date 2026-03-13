Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir al líder Acassuso

Colón jugará este sábado en el Brigadier López ante Acassuso y se espera otro gran marco de público. Tomá nota

Ovación

Por Ovación

13 de marzo 2026 · 20:22hs
Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir al líder Acassuso

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón ya palpita el compromiso de este sábado ante Acassuso por la fecha 5 de la zona A de la Primera Nacional y, en ese marco, lanzó la venta de entradas para el encuentro que se disputará desde las 20 en el estadio Brigadier López.

Como ocurre habitualmente, no habrá venta de generales, ya que ese sector está completamente cubierto por el padrón de socios. Por este motivo, únicamente se habilitó la venta de plateas y palcos para aquellos hinchas que deseen asistir al encuentro.

• LEER MÁS: Medrán cambia en Colón y sorprendería con Lértora para jugar contra Acassuso

Todo indica que el Cementerio de los Elefantes volverá a lucir con un gran marco de público, en un partido que genera expectativa no solo por la localía sabalera sino también por la presencia de Acassuso, actual líder de la zona. El equipo dirigido por Ezequiel Medrán buscará hacerse fuerte en casa y aprovechar el empuje de su gente para intentar bajar al puntero en un duelo que promete ser intenso.

Una vez más, la hinchada rojinegra se prepara para copar el Brigadier López y hacer sentir la presión en Santa Fe, en una noche que puede ser clave para seguir prendido en la pelea dentro de la categoría.

Colón lanzó la venta de entradas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2032509431380947388&partner=&hide_thread=false

Colón Acassuso entradas
Noticias relacionadas
medran cambia en colon y sorprenderia con lertora para jugar contra acassuso

Medrán cambia en Colón y sorprendería con Lértora para jugar contra Acassuso

kdy responde tras polemica por la camiseta de colon: aclara cambios, continuidad y amenazas recibidas

KDY responde tras polémica por la camiseta de Colón: aclara cambios, continuidad y amenazas recibidas

el autor de la camiseta ganadora del concurso de kdy: la camiseta de colon salio diferente a lo pactado

El autor de la camiseta ganadora del concurso de KDY: "La camiseta de Colón salió diferente a lo pactado"

jose alonso, presidente de colon: vamos a mostrar con juristas y contadores como tomamos el club

José Alonso, presidente de Colón: "Vamos a mostrar con juristas y contadores cómo tomamos el club"

Lo último

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Unión repetirá la formación titular para recibir el domingo a Boca

Unión repetirá la formación titular para recibir el domingo a Boca

Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir al líder Acassuso

Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir al líder Acassuso

Último Momento
Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Unión repetirá la formación titular para recibir el domingo a Boca

Unión repetirá la formación titular para recibir el domingo a Boca

Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir al líder Acassuso

Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir al líder Acassuso

Fórmula 1 retiraría los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita

Fórmula 1 retiraría los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita

Armand Duplantis volvió a superar el récord mundial absoluto de salto con garrocha

Armand Duplantis volvió a superar el récord mundial absoluto de salto con garrocha

Ovación
Anselmi se rindió ante los hinchas de Colón: Son algo impresionante

Anselmi se rindió ante los hinchas de Colón: "Son algo impresionante"

Federico Lértora y el nuevo Colón: liderazgo, autocrítica y un objetivo claro

Federico Lértora y el nuevo Colón: liderazgo, autocrítica y un objetivo claro

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

KDY responde tras polémica por la camiseta de Colón: aclara cambios, continuidad y amenazas recibidas

KDY responde tras polémica por la camiseta de Colón: aclara cambios, continuidad y amenazas recibidas

El autor de la camiseta ganadora del concurso de KDY: La camiseta de Colón salió diferente a lo pactado

El autor de la camiseta ganadora del concurso de KDY: "La camiseta de Colón salió diferente a lo pactado"

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe