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Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Alan Velasco, recuperado de una distensión en su rodilla vuelve a ser tenido en cuenta por el DT de Boca Claudio Úbeda

13 de marzo 2026 · 20:54hs
Alan Velasco vuelve a estar a disposición del DT de Boca Claudio Úbeda.

Alan Velasco vuelve a estar a disposición del DT de Boca Claudio Úbeda.

Luego del empate 1 a 1 ante San Lorenzo, el cuarto consecutivo en La Bombonera, Boca ya piensa en el duelo del próximo domingo a las 22 ante Unión, por la decimoprimera fecha del Torneo Apertura.

Son 24 los convocados por Claudio Úbeda

Claudio Úbeda ya definió a los convocados para el choque que se disputará en el 15 de Abril y se destaca la presencia de Alan Velasco, que regresa tras haber dejado atrás la distensión grado II del Ligamento colateral medial de la rodilla izquierda sufrida en el choque ante Deportivo Riestra en la primera jornada. Quien le deja su lugar es Gonzalo Gelini, el extremo juvenil que no ve minutos desde el duelo ante Racing.

Un mes y medio después de la lesión sufrida ante Riestra, Velasco vuelve a formar parte de la convocatoria. El mediapunta surgido de las inferiores de Independiente se entrenó con normalidad los días previos al choque ante San Lorenzo, pero desde el cuerpo técnico decidieron preservarlo para enfrentar a Unión en Santa Fe.

Hace más de una semana que practica a la par de sus compañeros y en la jornada del jueves, regenerativa para los titulares, hizo fútbol con normalidad. Ante la posibilidad de que Úbeda repita el equipo que igualó ante el Ciclón, el joven de 23 años deberá aguardar por su oportunidad en el banco de suplentes.

Quien sale de la convocatoria es Gonzalo Gelini, extremo que subió a Primera ante la plaga de lesiones en la delantera de Boca. Hizo su debut en la segunda fecha ante Estudiantes y desde entonces jugó cinco partidos consecutivos y dos de ellos como titular (ante Newell's y Vélez). Desde el empate sin goles ante Racing que no suma minutos, aunque siempre formó parte del banco de suplentes. En su posición, Lucas Janson e Iker Zufiaurre le ganaron la pulseada y se mantienen en la lista.

Por decisión del entrenador, tampoco forman parte de la convocatoria Agustín Martegani y Dylan Gorosito. Además, Ángel Romero continúa recuperándose de una sobrecarga muscular y no será de la partida. Milton Giménez, Carlos Palacios, Rodrigo Battaglia, Exequiel Zeballos, Edinson Cavani y Tomás Belmonte siguen con sus respectivas rehabilitaciones.

Con 13 puntos, Boca se encuentra séptimo en la Zona A, en puestos de clasificación a los octavos de final. Unión, por su parte, viene de empatar 4 a 4 ante Independiente en un frenético partido y, con 15 unidades, marcha segundo por detrás de Vélez. Una nueva victoria como visitante sería fundamental para el Xeneize y para Claudio Úbeda, que se fue silbado e insultado de La Bombonera el miércoles pasado.

Boca Velasco Unión
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