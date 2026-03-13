Unión repetirá la formación titular para recibir el domingo a Boca

Este viernes, Mateo Del Blanco y Marcelo Estigarribia trabajaron a la par del grupo y serán de la partida el domingo cuando Unión reciba a Boca

Con la recuperación de Del Blanco y Estigarribia, Unión repetirá la formación para recibir a Boca.

En las últimas horas, el DT de Unión Leonardo Madelón seguía con mucha atención la evolución de dos futbolistas titulares que el jueves no habían podido entrenar. Los jugadores mencionados eran Mateo Del Blanco y Marcelo Estigarribia.

El primero de ellos, había sufrido algunos mareos, mientras que el delantero en el partido ante Independiente sufrió un profundo corte en la frente por un choque con Augusto Solari.

Por ese motivo, se aguardaba que el corte que requirió de varios puntos fuera cicatrizando. Y la buena noticia llegó este viernes en la práctica, cuando tanto Del Blanco como Estigarribia entrenaron a la par del grupo.

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Con la salvedad de que Estigarribia lo hizo con un fuerte vendaje para proteger la zona en donde sufrió el corte. Por ese motivo y a dos días del partido con Boca es un hecho, que ambos serán de la partida.

Así las cosas, la formación rojiblanca sería con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.