El Concentrado está informalmente suspendido

El rugby argentino está suspendido en todos sus estamentos. La cuestión del coronavirus obligó a la Unión Argentina de Rugby, para preservar a todos sus integrantes, fue no permitir las competencias que se estaban disputando.

La segunda fecha del Campeonato Argentino Juvenil no se disputó. En concreto el cruce entre Mendoza con Santa Fe en Luján de Cuyo por la zona principal de dicha competencia no se desarrolló por determinación de la UAR.

"Sucedió que todo este proceso que se fue formando durante toda la semana respecto a las medidas a tomar por los efectos del coronavirus, las medidas fueron restringiendo cada vez más el formato de la competencia" le dijo Esteban Fainberg a UNO Santa Fe.

El presidente de la Unión Santafesina de Rugby consignó que "Concretamente llegaron las resoluciones de World Rugby y la Sanzar, que es donde la Argentina tiene su ámbito de organización, ordenando el cese de toda actividad de rugby. Eso es a nivel local como internacional".

"Suspendieron desde Súper Rugby, en este caso Jaguares no jugó, y por ende no se disputó el único torneo que estaba en disputa como el Campeonato Argentino Juvenil que nosotros fuimos a jugar a la provincia de Mendoza" manifestó el dirigente proveniente del CRAI.

En referencia al Concentrado que debía realizar a finales de marzo, Fainberg aclaró que "En relación la fase dos del Argentino Juvenil, que era el formato concentrado en Santa Fe, informalmente se suspende por tiempo indefinido, pero formalmente nos tiene que comunicar la UAR la resolución de esa situación".

image.png

En cuanto a la situación del interuniones litoraleño, el presidente de la USR explicó que "En el caso del Regional del Litoral se suspendió el día viernes, por disposición de los dirigentes de las uniones que lo conformamos. Nos pareció una medida muy prudente, y bueno, la UAR tenía una idea más prolongada en cuanto a la espera por las medidas a adoptar. Pero en la reunión de Concejo UAR se dispuso implementarlo desde el mismo sábado pasado".

En relación a como sigue la acción en el rugby argentino destacó que "Lamentablemente, y seguramente vamos a tener dos meses de receso, lo cual es lógico para prevención del coronavirus, con lo cual los clubes tendrán que reprogramar todos sus entrenamiento, y las uniones nuestras competencias. Las regiones deberemos rearmar nuestros torneos, para coordinar nuevamente un calendario que se va a cortar dos ó tres meses".

Respecto a rugby infantil y juvenil está todo paralizado. "Ya está todo suspendido desde el día jueves, el Dos Orillas no se disputaba todavía pero había amistosos al igual que los encuentros de rugby infantil quedan suspendidos. Y la actividad de los clubes están suspendidas, eso es importante que lo sepan, porque los clubes no tienen permitido entrenar. No puede haber reuniones de equipos, hasta tanto la UAR cambie esa determinación".