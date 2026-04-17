AFA: piden detener a Tapia y a Toviggino

El pedido de detención para Claudio Tapia y Pablo Toviggino, en la investigación de AFA, es por presunto lavado de dinero y la solicitud la realizó un fiscal federal de Santiago del Estero.

Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y la del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero.

Se trata de un expediente que se inició en la citada provincia norteña en diciembre pasado y el que solicitó las detenciones fue el fiscal Pedro Simón , quien pidió también otras indagatorias.

Se trata de más de 24 personas del entorno de Tapia y Toviggino, entre las que se encuentran los dueños de a quinta de la localidad bonaerense de que está bajo investigación judicial, el monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quien está jubilada.

En tanto, dentro de la investigación también estaría involucrada una empresa contratada por la AFA para que recaude su dinero en el exterior, la cual habría desviado dinero a sociedades constituidas en Estados Unidos que no tienen empleados, ni registran actividad comercial.

La investigación sobre Tapia y Toviggino

Según trascendió, la investigación involucra bienes en Santiago del Estero, provincia de la que es oriundo Toviggino y el fiscal acusó al tesorero de AFA y a Tapia por “asociación ilícita agravada y lavado de activos”, mientras que, además, pidió que se lleven a cabo diversos allanamientos y peritajes y la inhibición general de bienes de los dos dirigentes.__IP__

Además, se indicó que la investigación estaría relacionada allegados a Toviggino en la citada provincia norteña, ya que, según fuentes judiciales, habría 35 propiedades en Santiago del Estero a nombre de sociedades que aparecen vinculadas al directivo y personas de su entorno, mientras que el juez de Tucumán Guillermo Díaz es quien deberá tomar la decisión de algunos planteos de la causa.