Rojo, contundente en Racing: "Voy a seguir siendo así hasta el último día de mi carrera"

Marcos Rojo estuvo en el ojo de la tormenta en Racing estos días luego de ser expulsado en el duelo ante River el pasado fin de semana tras darle un golpe en el rostro a Lucas Martínez Quarta y luego insultar al árbitro Sebastián Zunino.

Por esta acción, Marcos Rojo recibió la sanción de cuatro fechas y recibió el rechazo de toda la hinchada de Racing por su comportamiento indebido y por dejar a la Academia con un futbolista menos en la derrota ante el Millonario.

Marcos Rojo salió al cruce por las críticas en Racing

En diálogo con ESPN, Marcos Rojo se refirió a lo acontencido en los últimos días y pidió disculpas a los hinchas de Racing por una imagen que se difundió luego de la derrota por Copa Sudamericana ante Botafogo en el que pudo verselo sonriente junto a Cristian Medina. “Aprovecho para pedirle disculpas a la gente de Racing. Si a alguien le molestó lo que pasó en la Copa Sudamericana, que se sacó de contexto, pido perdón por eso", dijo el defensor.

Sin embargo, en cuanto a la expulsión ante el Millonario, el ex Boca sentenció: "lo que pasó con River son cosas que pasan en el fútbol" y, sobre el golpe a Martínez Quarta, explicó: "Yo a Martínez Quarta no lo veo. Estaba forcejeando con Fausto Vera y, cuando me zafo, siento que le pego pero él ni siquiera estaba en la jugada. Cuando le pego, yo sabía que me iban a expulsar. No lo hice intencionalmente".

Embed "NO SOY UN JUGADOR MAL INTENCIONADO. NUNCA FUI A LASTIMAR A NADIE. ¿SOY BRUTO? SÍ, SOY BRUTO. VOY A SEGUIR SIENDO ASÍ HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE MI CARRERA"



Rojo afirmó que tendrá "más cuidado" luego de la expulsión ante River pero dejó en claro que no cambiará su forma de jugar pic.twitter.com/se6x8eo08q — SportsCenter (@SC_ESPN) April 17, 2026

Rojo además explicó que su manera de jugar al fútbol es con roce y que así seguirá siendo. "No soy un jugador mal intencionado, nunca fui a lastimar a nadie. Soy bruto. Voy a seguir siendo así hasta el último día de mi carrera". En ese sentido, el defensor acusó un foco sobre su manera de ser que siempre lo termina perjudicando. "Parece que cuando me equivoco yo, me tienen que echar de los clubes. Molesta un poco y te termina condicionando. Ante un mínimo error se la pasan pidiendo mi cabeza".

Por último, Marcos Rojo confesó que habló con sus compañeros tras la expulsión ante River y les pidió disculpas. "Ya tuve la charla que tenía que tener con mis compañeros y pedí disculpas, no por la expulsión en si, sino por el error que cometí en el primer tiempo y mi error condicionó el resto del partido".