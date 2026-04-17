Medrán mete un cambio lógico y otro sorpresivo en Colón para jugar contra Morón

Colón tiene todo listo para visitar a Deportivo Morón, con dos variantes obligadas y la chance de modificar el sistema, por la fecha 10 de la Primera Nacional

Sin misterios, Ezequiel Medrán terminó de darle forma a los 11 de Colón que pondrá en cancha este sábado, desde las 15.30, ante Morón , por la fecha 10 de la Primera Nacional. La mañana del viernes el grupo no trabajó, sino que directamente luego de desayunar se dio el viaje a Buenos Aires con todo listo.

El objetivo es sumar para sostenerse en lo más alto de la tabla. En cuanto a la formación, el DT no tuvo margen para sostener el once que venía repitiendo. Las lesiones obligaron a meter mano y habrá dos cambios: Emanuel Beltrán ingresará por Mauro Peinipil, mientras que Lucas Cano reemplazará a Julián Marcioni. Este último movimiento llama la atención, porque el que aparecía con mayores chances era Matías Godoy.

Lucas Cano UNO Santa Fe | José Busiemi

Más allá de los nombres, la incógnita pasa por la estructura. Colón podría dejar el 4-1-4-1 que venía utilizando y pasar a un 4-4-2 con el corrimiento de Ignacio Antonio a la derecha, en busca de mayor peso ofensivo. La decisión final estará atada también a lo que proponga el rival.

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Vale resaltar que se vuelve a quedar afuera el arquero Matías Budiño, que se recupera de un fuerte golpe en uno de sus riñones. Se apunta a que pueda retornar contra Godoy Cruz en Santa Fe en la fecha 11.

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Los tentativos 11 de Colón

Tomás Paredes; Emanuel Beltrán, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Conrado Ibarra; Ignacio Antonio, Federico Lértora, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Lucas Cano y Alan Bonansea.