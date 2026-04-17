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Medrán mete un cambio lógico y otro sorpresivo en Colón para jugar contra Morón

Colón tiene todo listo para visitar a Deportivo Morón, con dos variantes obligadas y la chance de modificar el sistema, por la fecha 10 de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

17 de abril 2026 · 13:23hs
Medrán mete un cambio lógico y otro sorpresivo en Colón para jugar contra Morón

Sin misterios, Ezequiel Medrán terminó de darle forma a los 11 de Colón que pondrá en cancha este sábado, desde las 15.30, ante Morón, por la fecha 10 de la Primera Nacional. La mañana del viernes el grupo no trabajó, sino que directamente luego de desayunar se dio el viaje a Buenos Aires con todo listo.

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El objetivo es sumar para sostenerse en lo más alto de la tabla. En cuanto a la formación, el DT no tuvo margen para sostener el once que venía repitiendo. Las lesiones obligaron a meter mano y habrá dos cambios: Emanuel Beltrán ingresará por Mauro Peinipil, mientras que Lucas Cano reemplazará a Julián Marcioni. Este último movimiento llama la atención, porque el que aparecía con mayores chances era Matías Godoy.

Lucas Cano

Más allá de los nombres, la incógnita pasa por la estructura. Colón podría dejar el 4-1-4-1 que venía utilizando y pasar a un 4-4-2 con el corrimiento de Ignacio Antonio a la derecha, en busca de mayor peso ofensivo. La decisión final estará atada también a lo que proponga el rival.

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Vale resaltar que se vuelve a quedar afuera el arquero Matías Budiño, que se recupera de un fuerte golpe en uno de sus riñones. Se apunta a que pueda retornar contra Godoy Cruz en Santa Fe en la fecha 11.

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Los tentativos 11 de Colón

Tomás Paredes; Emanuel Beltrán, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Conrado Ibarra; Ignacio Antonio, Federico Lértora, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Lucas Cano y Alan Bonansea.

Colón Morón Ezequiel Medrán
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