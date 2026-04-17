Culminó la jornada inicial de competencias en el Seven de Hong Kong

Los Pumas vencieron a España y Uruguay en Hong Kong, mientras que Las Yaguaretés cayeron ante Francia y Estados Unidos en la primera jornada del Seven de Hong Kong.

Los seleccionados nacionales comenzaron su camino en el SVNS World Championship Series 2026, precisamente en Hong Kong, primera escala de las tres que tendrán las finales del circuito mundial. Los Pumas 7’s comenzaron su participación en el SVNS World Championship de Hong Kong con un contundente triunfo ante España y ante Uruguay, mientras que el seleccionado femenino cayó en sus dos presentaciones, primero frente a Francia y luego ante Estados Unidos.

Por un lado, Los Pumas 7’s ganaron sus dos partidos de manera contundente, el primero ante España por 38-14 y el segundo ante Uruguay por 40-19. Por su parte, Las Yaguaretés cayeron en primera instancia ante Francia por 29-14 y frente a Estados Unidos por 27-5. Esta noche, desde las 22:30hs, el seleccionado femenino cerrará la fase de grupos ante España, mientras que el masculino hará lo propio ante Sudáfrica desde las 23:39hs.

En su presentación en Hong Kong, Los Pumas 7´s se enfrentaron con España. En la primera mitad, los dirigidos por Santiago Gómez Cora fueron implacables y en cada acción ofensiva que tuvieron lograron anotar. Primero Marcos Moneta recuperó la salida inicial y selló la conquista con una espectacular corrida; luego Pedro de Haro capitalizó un scrum a favor; Santiago Vera Feld se cortó por el lado derecho para llegar al ingoal rival; y por último en la primera mitad, Vera Feld asistió con un gran kick a Marcos Moneta que facturó por duplicado. Vera Feld aportó tres conversiones y se fueron al descanso en ventaja por 26-0. En el complemento, y tras una gran jugada colectiva, Pedro De Haro logró extender el marcador (31-0). La reacción española llegaría con dos conquistas al hilo para acortar las distancias, pero un try del recién ingresado Martiniano Arrieta, con posterior conversión de Santiago Mare, pondría cifras finales al encuentro (38-14).

image Un complicado comienzo tuvieron Las Yaguaretés en el Seven de Hong Kong.

Para el debut en Hong Kong ante España, Los Pumas 7´s formaron con: Matteo Graziano, Santiago Álvarez (capitán), Santino Zangara, Pedro de Haro, Santiago Vera Feld, Luciano González y Marcos Moneta; luego ingresaron Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Joaquín Pellandini, Santiago Mare y Sebastián Dubuc. Los tries los marcaron Marcos Moneta (por duplicado), Pedro de Haro (por duplicado), Santiago Vera Feld y Martiniano Arrieta; Santiago Vera Feld aportó tres conversiones y Santiago Mare

En su segundo partido del día, el seleccionado masculino se enfrentó a Uruguay. La primera mitad fue un monólogo nacional, tal es así que se fueron al descanso 26-0, producto de cuatro tries y tres conversiones. En primera instancia, tras una gran jugada colectiva, Luciano González apoyó lo que fue su primer try de la noche. A los cinco minutos, el cordobés Santino Zangara iba a romper líneas uruguayas a pura potencia para llevarse marcas y asistir a Pedro de Haro quien en soledad corrió y apoyó debajo de las haches.

La tercera conquista llegó tras Marcos Moneta ir al contacto y asistir a Luciano González, quien con el pie se llevó la pelota mediante un rastrón que lo dejó solo para apoyar su segundo try en la madrugada argentina. La cuarta alegría llegó gracias a Santiago Mare, tras una avivada a la salida de un ruck. En la segunda mitad, Uruguay reaccionó en los primeros minutos con dos tries, pero primero Gregorio Pérez Pardo tras una corrida del capitán Santiago Álvarez y luego una excelsa jugada individual de Marcos Moneta, estirarían el resultado parcial. Uruguay volvió al try pero el marcador final arrojó el 40-19 definitivo en favor de los argentinos.

Argentina formó de la siguiente manera: Matteo Graziano, Santiago Álvarez (capitán), Santino Zangara, Pedro de Haro, Santiago Mare, Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron Martiniano Arrieta, Gregorio Pérez Pardo, Joaquín Pellandini, Santiago Vera Feld y Sebastián Dubuc. Los tries argentinos los apoyaron Luciano González, por duplicado, Marcos Moneta, Pedro de Haro, Santiago Mare y Gregorio Pérez Pardo. Las conversiones las acertaron De Haro, en dos ocasiones, Santiago Vera Feld, Santiago Mare y Joaquín Pellandini.

Comienzo adverso para Las Yaguaretés

Las Yaguaretés tuvieron a Francia como primer rival, que rápidamente se puso en ventaja en el marcador, 17 a 0. A partir de allí, el seleccionado femenino se hizo de la posesión de la pelota y, a través del try de Josefina Padellaro, sumado a un try y dos conversiones de Sofía González, redujeron la diferencia a 17-14. Sin embargo, el conjunto galo volvió a tomar protagonismo en los últimos minutos de juego y anotó dos tries más, para el 29 a 14 final.

El equipo dirigido por Nahuel García saltó a la cancha con Josefina Padellaro, Cristal Escalante, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (capitana), Sofía González y Talía Rodich. Desde el banco de suplentes, ingresaron Antonella Reding, Malena Díaz, Francesca Iacaruso y Candela Delgado. Azul Medina no sumó minutos. Los tries argentinos fueron anotados por Josefina Padellaro y Sofía González, que además aportó dos conversiones.

Estados Unidos fue el segundo rival del día para Las Yaguaretés, con un desarrollo similar durante los 14 minutos de juego. Quien abrió el marcador fue el equipo norteamericano, que se puso 12 a 0 en los primeros siete minutos de juego. La reacción argentina llegó a través de una gran jugada finalizada por Talía Rodich, que luego de varias combinaciones, llegó al ingoal para firmar el try. Finalmente, las estadounidenses llegaron al ingoal en otras tres oportunidades para decretar el 27 a 5 final.

Josefina Padellaro, Cristal Escalante, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (capitana), Sofía González y Talía Rodich fueron las titulares ante España. Hicieron su ingreso en el complemento Antonella Reding, Malena Díaz, Candela Delgado, Ruth Velázquez y Azul Medina. El try argentino lo anotó Talía Rodich.