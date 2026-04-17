Antonio: "Colón no tiene que estar más en esta categoría"

El mediocampista sabalero Ignacio Antonio expresó: "Es una categoría que parece fácil, pero es muy pareja y cualquiera le gana a cualquiera"

Colón atraviesa un muy buen presente, al punto tal que luego de ocho fechas jugadas, el Sabalero marcha puntero en la Zona A con 17 puntos y además lleva tres victorias consecutivas.

En la previa al partido contra Deportivo Morón, el mediocampista rojinegro Ignacio Antonio habló con Aire de Santa Fe 91.1 y se refirió al presente del equipo y opinó sobre las dificultades que implica el Torneo de la Primera Nacional.

"Es una categoría que parece fácil, pero es muy pareja. Cualquiera le gana a cualquiera y hay canchas complicadas. Colón no tiene que estar más en esta categoría", aseguró Antonio.

Respecto al partido de este sábado ante Deportivo Morón dijo: "Vamos a una cancha difícil, contra un equipo que viene bien. Va a ser una linda muestra de carácter".

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A la hora de hablar de su aporte goleador, con dos goles ante San Miguel tiró: "Llegaron los goles y los estoy disfrutando. Cuando vi que Bonansea iba a buscar la pelota, intenté anticipar. Son jugadas donde se pierde la referencia y hay que aprovechar".

Consultado por el difícil momento luego de la derrota ante San Telmo respondió: "Hicimos una autocrítica grande y corregimos cosas. Este es un equipo maduro que entiende los momentos".

Por último habló sobre una de las claves para tener este presente "Ganando las segundas pelotas, tenés medio partido adentro. Hoy estamos un segundo antes que el rival”, aseguró.