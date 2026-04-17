El aviso del mánager de Morón: "Colón es candidato y tiene la obligación de ganar el duelo"

El director deportivo de Morón, Leandro Villarruel, palpitó el duelo ante Colón y dejó frases fuertes sobre la diferencia de presupuestos y su frustrada llegada

En la antesala del duelo entre Morón y Colón de este sábado, desde las 15.30, en el Nuevo Francisco Urbano, por la fecha 10 de la Primera Nacional Argentina, Leandro Villarruel habló claro y sin rodeos. El actual director deportivo del Gallito reconoció que estuvo muy cerca de desembarcar en el Sabalero, pero eligió quedarse.

“Los contactos empezaron cuando nosotros estábamos jugando semifinales del reducido. No pude enfocarme de lleno en eso”, contó en diálogo con Radio Gol 96.7. Y agregó: “Me quedó la espinita de no haber coincidido con los tiempos que necesitaba Colón”.

• LEER MÁS: Fuertes, enojado en Colón: "Los dirigentes ponen a sus hijos como ayudantes de campo"

Sin embargo, su decisión tuvo que ver con una cuestión de principios. “Tenía un año más de contrato y sentí que no podía hacer algo distinto a lo que le pido a los jugadores. Había que cumplir. Por eso decidí quedarme hasta el 31 de diciembre”, explicó. En ese sentido, valoró la elección que hizo el Sabalero: “Tomaron una muy buena decisión contratando a Diego (Colotto), que es un gran profesional”.

Leandro Villarruel El mánager de Morón le tiró toda la presión a Colón. Prensa Morón

El director deportivo de Morón palpitó el partido ante Colón

Pero más allá de lo personal, Villarruel también se metió de lleno en el partido que viene. Y ahí subió la temperatura. “Colón es el candidato. Tiene que ganar el torneo. Y por eso también tiene la obligación de ganar este partido”, disparó.

• LEER MÁS: Los pibes que sumó Ezequiel Medrán a las prácticas de Colón

Para graficar la diferencia de estructuras, utilizó un ejemplo tan simple como contundente: “El 9 de Colón es de los mejores de la categoría, sin dudas. El nuestro viene del ascenso español. Con eso te digo todo”. Eso sí, dejó una advertencia: “Adentro de la cancha no va a haber diferencias. Va a ser una batalla”.

• LEER MÁS: Medrán calcó el inicio de Delfino y Colón mira la historia antes de visitar a Morón

Morón, fiel a su estilo, apuesta a otra lógica. “Nuestro objetivo es repetir o mejorar lo del año pasado, con presupuestos austeros, mucho trabajo y scouting en inferiores”, explicó. Y avisó: “¿Por qué vamos a hacerle las cosas fáciles? Tenemos una localía muy fuerte”.