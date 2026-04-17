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El aviso del mánager de Morón: "Colón es candidato y tiene la obligación de ganar el duelo"

El director deportivo de Morón, Leandro Villarruel, palpitó el duelo ante Colón y dejó frases fuertes sobre la diferencia de presupuestos y su frustrada llegada

Ovación

Por Ovación

17 de abril 2026 · 12:25hs
El aviso del mánager de Morón: Colón es candidato y tiene la obligación de ganar el duelo

En la antesala del duelo entre Morón y Colón de este sábado, desde las 15.30, en el Nuevo Francisco Urbano, por la fecha 10 de la Primera Nacional Argentina, Leandro Villarruel habló claro y sin rodeos. El actual director deportivo del Gallito reconoció que estuvo muy cerca de desembarcar en el Sabalero, pero eligió quedarse.

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“Los contactos empezaron cuando nosotros estábamos jugando semifinales del reducido. No pude enfocarme de lleno en eso”, contó en diálogo con Radio Gol 96.7. Y agregó: “Me quedó la espinita de no haber coincidido con los tiempos que necesitaba Colón”.

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Sin embargo, su decisión tuvo que ver con una cuestión de principios. “Tenía un año más de contrato y sentí que no podía hacer algo distinto a lo que le pido a los jugadores. Había que cumplir. Por eso decidí quedarme hasta el 31 de diciembre”, explicó. En ese sentido, valoró la elección que hizo el Sabalero: “Tomaron una muy buena decisión contratando a Diego (Colotto), que es un gran profesional”.

Leandro Villarruel
El m&aacute;nager de Mor&oacute;n le tir&oacute; toda la presi&oacute;n a Col&oacute;n.

El mánager de Morón le tiró toda la presión a Colón.

El director deportivo de Morón palpitó el partido ante Colón

Pero más allá de lo personal, Villarruel también se metió de lleno en el partido que viene. Y ahí subió la temperatura. “Colón es el candidato. Tiene que ganar el torneo. Y por eso también tiene la obligación de ganar este partido”, disparó.

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Para graficar la diferencia de estructuras, utilizó un ejemplo tan simple como contundente: “El 9 de Colón es de los mejores de la categoría, sin dudas. El nuestro viene del ascenso español. Con eso te digo todo”. Eso sí, dejó una advertencia: “Adentro de la cancha no va a haber diferencias. Va a ser una batalla”.

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Morón, fiel a su estilo, apuesta a otra lógica. “Nuestro objetivo es repetir o mejorar lo del año pasado, con presupuestos austeros, mucho trabajo y scouting en inferiores”, explicó. Y avisó: “¿Por qué vamos a hacerle las cosas fáciles? Tenemos una localía muy fuerte”.

Colón Morón Leandro Villarruel
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