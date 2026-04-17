Una fecha cargada de promesas en los dos campeonatos de la Liga Santafesina

En la fecha 5 del Apertura de Primera A de Liga Santafesina, el clásico entre Nobleza y La Perla y el cruce entre Guadalupe y las Flores captan la atención

El clásico entre Nobleza y La Perla centran la atención de la quinta fecha del Polaca Burtovoy.

Los campeonatos de la Liga Santafesina continúan su marcha y este sábado se vivirá un nuevo capítulo en los dos estamentos. Por la quinta fecha del Apertura de Primera A José Luis Burtovoy, la atención la centran tres encuentros. Uno el clásico de Recreo en el Lolo Bossio, y los otros dos los que tienen como protagonistas a los punteros.

Por un lado, Sportivo Guadalupe recibirá a Las Flores, mientras que el Sabalero se presentará en Colonia San José ante la UNL. En el ascenso, el Cadi de Rincón, puntero, visitará Casa Turquesa. Los partidos darán comienzo a las 15.30 en primera, y 13.30 en reserva.

El Clásico de Recreo se juega en el Lolo Bossio

Este sábado 18 de abril se pondrá en juego una nueva fecha del fútbol grande de la Liga Santafesina, se jugará la quinta fecha del Apertura Polaca Burtovoy, la cual en su grilla como partidazo sobresaliente contará con el Clásico de Recreo, donde Nobleza recibirá a La Perla. Luego de reuniones mantenidas entre autoridades policiales y de la Liga Santafesina, se informó que se logró un acuerdo y el clásico Nobleza con La Perla se jugará a partir de las 13.30 horas en Reserva y 15.30 horas, Primera.

El derby recreino será arbitrado por Carlos Córdoba quien contará con la colaboración de Abel Ojeda y Leandro Zara, siendo Valentín Córdoba el referee de la reserva.La apertura de la cancha será a las 12.30. El ingreso de hinchadas será por Lehmann y Mariano Vera para la parcialidad local y la visitante ingresarán por Santa Fe - Cornelio Saavedra - Lehmann. No se podrá usar pirotecnia de ningún tipo y no habrá venta de bebidas alcohólicas. Las entradas tienen un valor de 7.000 pesos y para los socios locales con cuota al día, 4000 pesos. Se solicita a los simpatizantes respetar las indicaciones del personal de seguridad.

liga santafesina anuncio cuarta y tercera fecha a y b 2 Pucará de barrio Transporte visitará a Deportivo Agua en el cuarto capítulo del ascenso de Liga Santafesina.

Además se disputarán los siguientes encuentros: Academia Cabrera reccibirá a Gimnasia y Esgrima en el predio de la ex Fiat en Sauce Viejo (Ariel Correa); Sanjustino con Nacional (Leandro Rotela), Independiente con Ateneo Inmaculada en el Mauricio Martínez de Santo Tomé (Juan Bonnin), Colón con Juventud Unida de Candioti (Nicolás Mottier), La Salle Jobson con Newell´s en Cabaña Leiva (Ángel Cristoforato), Cosmos con Deportivo Santa Rosa (Ricardo Spacessi), Ciclón Racing con Náutico El Quillá (Ignacio Castellano), Universidad con Colón en Colonia San José (Joaquín Urbani), Ciclón Norte con Unión (Rubén Fernández) y Sportivo Guadalupe con Las Flores II (Maximiliano Moya).

La tabla de posiciones se encuentra del siguiente modo: Colón de Santa Fe y Sportivo Guadalupe 9; La Perla, La Salle, Nacional y Nobleza 7; Juventud Unida, Sanjustino, Nacional e Independiente 6; Ateneo Inmaculada 5; Ciclón Norte, El Quillá, Ciclón Racing, Las Flores, Newell´s y Colón de San Justo 4; Universidad, Academia Cabrera, Unión, Gimnasia y Esgrima y Deportivo Santa Rosa 3; Cosmos 1.

Varios partidos clave en el ascenso de Liga Santafesina

Este sábado se jugará una nueva jornada del campeonato de la Segunda División de la Liga Santafesina: Esta cuarta fecha del Apertura 2026 tendrá a uno de los líderes, El Cadi, visitando a Nuevo Horizonte que viene tres puntos por detrás, y a Santa Fe, el otro puntero, yendo a Santo Tomé para jugar contra Floresta.

En Casa Turquesa, el puntero El Cadi de Rincón visitará a Nuevo Horizonte bajo el arbitraje de Leandro Vivas, y en barrio 12 de Septiembre de Santo Tomé, uno de los escoltas, Santa Fe FC visitará a Floresta de Santo Tomé con el referato de Facundo Canalis. En barrio Yapeyú, Loyola jugará con Vecinal Gálvez (Matías Pereyra), Don Salvador con Los Canarios (Gabriel Ibarra), El Pozo con Atenas (Iván Chazarreta), Defensores de Peñaloza con San Cristóbal (Bruno Levatti), Deportivo Agua con Pucará (Alejandro Aguilera), Los Juveniles con Belgrano de Coronda (Oscar Loza), Banco Provincial con Defensores de Alto Verde (Lucas Muga), y Atlético Arroyo Leyes con Los Piratitas (Facundo Benelli).

La tabla de posiciones se encuentra así: El Cadi y Santa Fe Fútbol Club 9; Vecinal Gálvez, Belgrano y San Cristóbal 7; Defensores de Alto Verde, Pucará, Los Canarios y Nuevo Horizonte 6; Banco Provincial 5; Atenas, El Pozo, Loyola 4; Don Salvador 2; Floresta y Deportivo Agua 1; Arroyo Leyes, Los Juveniles, Los Piratitas y Defensores de Peñaloza 0.