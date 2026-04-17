Los pibes que sumó Ezequiel Medrán a las prácticas de Colón

El DT Ezequie Medrán subió varios pibes de las inferiores para analizar más opciones y, de paso, para conozcan el trabajo profesional en Colón

Cuando las piezas escasean, aparece el semillero. En una semana marcada por ausencias y ajustes obligados en Colón , el técnico Ezequiel Medrán decidió ampliar el abanico y empezar a mirar más de cerca a los juveniles, lo que claramente disparó la expectativa de muchos.

De cara al partido de este sábado, desde las 15.30 frente a Morón, el DT sabalero se ve obligado a meter mano otra vez en el equipo, luego de haber logrado cierta estabilidad repitiendo formación en las últimas fechas. Las lesiones rompieron esa continuidad y abrieron la puerta a nuevas alternativas.

• LEER MÁS: Fuertes, enojado en Colón: "Los dirigentes ponen a sus hijos como ayudantes de campo"

Los pibes que subieron a trabajar en Colón

En ese contexto, tres nombres empezaron a aparecer en el radar del plantel profesional. Se trata, tal como lo informó Agustín Seissfon (@Agusseissfon), del volante Milton Soto y los delanteros Jerónimo Buosi y Máximo Ingravidi, todos de 19 años, que fueron sumados a los entrenamientos de la semana.

image El volante central Milton Soto, de 19 años, trabajó con el plantel principal de Colón.

La decisión no solo responde a una urgencia coyuntural. También forma parte de una lógica que busca empezar a proyectar recambio. Los tres vienen teniendo buenos rendimientos tanto en sus categorías como en reserva, lo que les permitió dar este primer paso hacia una posible consideración más firme.

• LEER MÁS: Medrán calcó el inicio de Delfino y Colón mira la historia antes de visitar a Morón

Más allá de si tendrán minutos en lo inmediato, la experiencia ya suma. El roce con el plantel superior, la intensidad de los trabajos y el contacto con el día a día profesional forman parte de un proceso que Colón pretende fortalecer. Con el equipo líder pero exigido por el calendario y las lesiones, Medrán apuesta a ensanchar el plantel y en ese camino, los pibes empiezan a tener su lugar.