Cuando las piezas escasean, aparece el semillero. En una semana marcada por ausencias y ajustes obligados en Colón, el técnico Ezequiel Medrán decidió ampliar el abanico y empezar a mirar más de cerca a los juveniles, lo que claramente disparó la expectativa de muchos.
Los pibes que sumó Ezequiel Medrán a las prácticas de Colón
El DT Ezequie Medrán subió varios pibes de las inferiores para analizar más opciones y, de paso, para conozcan el trabajo profesional en Colón
Por Ovación
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De cara al partido de este sábado, desde las 15.30 frente a Morón, el DT sabalero se ve obligado a meter mano otra vez en el equipo, luego de haber logrado cierta estabilidad repitiendo formación en las últimas fechas. Las lesiones rompieron esa continuidad y abrieron la puerta a nuevas alternativas.
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Los pibes que subieron a trabajar en Colón
En ese contexto, tres nombres empezaron a aparecer en el radar del plantel profesional. Se trata, tal como lo informó Agustín Seissfon (@Agusseissfon), del volante Milton Soto y los delanteros Jerónimo Buosi y Máximo Ingravidi, todos de 19 años, que fueron sumados a los entrenamientos de la semana.
La decisión no solo responde a una urgencia coyuntural. También forma parte de una lógica que busca empezar a proyectar recambio. Los tres vienen teniendo buenos rendimientos tanto en sus categorías como en reserva, lo que les permitió dar este primer paso hacia una posible consideración más firme.
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Más allá de si tendrán minutos en lo inmediato, la experiencia ya suma. El roce con el plantel superior, la intensidad de los trabajos y el contacto con el día a día profesional forman parte de un proceso que Colón pretende fortalecer. Con el equipo líder pero exigido por el calendario y las lesiones, Medrán apuesta a ensanchar el plantel y en ese camino, los pibes empiezan a tener su lugar.