El Cronos llegó a las 300.000 unidades fabricadas

Como si todo esto fuera poco, el Fiat Cronos continúa siendo el auto de producción nacional con mayor integración de piezas locales (48%), el vehículo más vendido del mercado argentino. Es decir, casi una de cada dos piezas que forman parte del vehículo, son fabricadas por pymes radicadas en la Argentina.

Por otro lado, en lo que respecta a los modelos, la última actualización fue lanzada en marzo de este año, con un replanteo de su gama, ahora compuesta por cuatro versiones: Like, Drive Pack Plus, Stile y Precision, siendo esta última la única que permanece sin modificaciones respecto a la línea MY2023. Entre las principales novedades que incorpora, se destacan las llantas de aleación de 15 pulgadas como equipamiento estándar unto con los espejos y manijas color carrocería (antes negros).

20230519-083136-2023-05-19_12-02-02.jpg

La versión Drive Pack Plus 1.3 GSE ocupa el lugar de la anterior S-Design, de la que toma algunos ítems como las llantas de aleación de 15” multi-rayo esmaltadas en negro, los espejos en negro piano, la parrilla frontal negra, logos y terminaciones exteriores cobrizos. El revestimiento interior del techo junto con sus manijas, la plafonera y los parantes ahora son de color negro en esta versión, mientras que el spoiler de la versión S-Design ahora pasa a comercializarse como un accesorio Mopar.

Mientras tanto, la tercera novedad es la versión Stile 1.3 GSE, que combina detalles y equipamiento de la tope de gama pero con la caja manual de 5 velocidades. Cuenta con llantas de aleación de 15”, terminaciones exteriores cromadas, espejos exteriores plegables eléctricamente con luz de cortesía, interior oscurecido, volante en cuero, tapizado de cuero, climatizador automático, apoyabrazos central delantero y asiento trasero bipartido, entre los puntos más importantes.

Vale destacar que toda la gama comparte el motor naftero Firefly 1.3 de 99 CV y 13 kgm de torque, acoplado a una caja manual de 5 velocidades o a la transmisión automática CVT –exclusiva para la versión Precision-.