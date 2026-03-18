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El desempleo en el Gran Santa Fe es del 4,7 por ciento y se mantuvo por debajo del promedio nacional

El desempleo en el Gran Santa Fe creció a fines de 2025 aunque sigue por debajo de la desocupación del 7,5% a nivel nacional y del 7,7% de la región Pampeana.

18 de marzo 2026 · 19:47hs
El desempleo en el Gran Santa Fe es del 4,7 por ciento y se mantuvo por debajo del promedio nacional

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El desempleo en el Gran Santa Fe mostró un leve deterioro hacia fines de 2025 y se ubicó en torno al 4,7%, de acuerdo con el último informe del Indec correspondiente al mercado de trabajo durante el cuarto trimestre del año pasado.

El dato surge de una población económicamente activa de unas 255.000 personas, dentro de las cuales alrededor de 12.000 se encuentran sin trabajo.

Si bien el nivel de desempleo en la región continúa por debajo del promedio nacional, que alcanzó el 7,5% en el mismo período, la evolución reciente se inscribe en una tendencia general de empeoramiento del mercado laboral.

Comparación con otras ciudades

A nivel país, la desocupación no solo creció respecto del mismo trimestre del año anterior, cuando se ubicaba en 6,4%— sino también en la comparación inmediata con el trimestre previo, confirmando un escenario de mayor dificultad para la inserción laboral.

En ese contexto, el Gran Santa Fe se posiciona mejor que los grandes centros urbanos más afectados, pero no logra destacarse entre los aglomerados con menor desempleo. En el Gran Buenos Aires, por ejemplo, la tasa trepa al 8,6%, mientras que en el Gran Córdoba se ubica en niveles similares, en torno al 8%. El Gran Rosario, por su parte, presenta un registro cercano al 6,4%, también por encima del indicador santafesino.

Desempleo en Gran Santa Fe

Al ampliar la comparación, aparece una brecha clara con los aglomerados más pequeños del interior del país, donde el desempleo es considerablemente menor.

De acuerdo con el informe oficial, las ciudades de menos de 500.000 habitantes registran una tasa promedio de 4,7%, prácticamente la mitad del 8% que exhiben los grandes centros urbanos. En ese esquema, el Gran Santa Fe, pese a su tamaño, muestra un comportamiento más cercano al de los conglomerados medianos, aunque sin lograr ubicarse entre los mejores desempeños.

Además, dentro de la región Pampeana, donde se inserta Santa Fe, el desempleo promedio alcanza el 7,7%, lo que vuelve a dejar al aglomerado local por debajo de ese nivel, aunque sin escapar a la dinámica general de deterioro.

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